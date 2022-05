Afacere de milioane de euro lângă un radar ce comunică direct cu baza Deveselu. „Nu s-a cerut avizul MApN”

Pe raza celei mai prospere comune din Dolj, comuna Cârcea, situată la câţiva kilometri de Craiova, există un sistem radar de supraveghere a spaţiului aerian. O zonă strategică unde nu ai voie să construieşti nimic fără avizul Armatei. Este poziţia oficială a reprezentanţilor MApN care, de altfel, au şi acţionat în judecată Consiliul Judeţean Dolj pentru că a emis o autorizaţie de construire a unui centru logistic exact în zona strategică.

Afacerea de lângă radarul de la Cârcea s-a încheiat în plină pandemie

Totul a început în 2020, când compania Lidl a anunţat că ar fi interesată să cumpere o suprafaţă de teren lângă Craiova pentru a deschide un centru logistic ce urma să deservească lanţul de magazine din întreaga zonă a Olteniei. Era nevoie de cel puţin 20 de hectare. Autorităţile doljene au reacţionat imediat având în vedere că investiţia companiei presupunea şi crearea unor noi locuri de muncă.

Primarul comunei Cârcea, Valerică Pupăză, aflat de mulţi ani în fruntea localităţii, a reacţionat şi el. Potrivit declaraţiei sale de avere, Pupăză deţine în localitatea pe care o administrează zeci de hectare de teren. Când a apărut cererea Lidl, s-a trecut la calcule, iar cea mai avantajoasă variantă s-a dovedit a fi cea din zona radarului de la Cârcea. Aici, primarul Pupăză deţinea, împreună cu familia sa, mai multe parcele şi, după ce firma Lidl a confirmat că ar fi interesată de acel pământ, membrii familiei Pupăză, având informaţia, au achiziţionat şi alte loturi de teren, unele dintre ele cu doar câteva săptămâni înainte de emiterea certificatului de urbanism, conform documentelor doveditoare.

Documente emise fără avizul MApN

Imediat, s-a trecut la întocmirea documentelor. Primarul Valerică Pupăză l-a desemnat pe viceprimar să semneze avizul favorabil pentru construirea centrului logistic Lidl, Certificatul de urbanism a fost eliberat în august 2020, iar în iunie 2021 a ieşit şi autorizaţia de construire emisă de Consiliul Judeţean Dolj. Nimeni nu a solicitat, însă, şi avizul MApN.

După ce au ieşit documentele, Lidl a şi demarat lucrările de construcţie. A fost momentul în care Ministerul Apărării Naţionale s-a autosesizat că în vecinătatea radarului se ridică o clădire înaltă care afectează siguranţa spaţiului aerian.

Reacţia MApN: „Vom cere şi anularea autorizaţiei de construire"

Pe data de 26 ianuarie 2022, MApN a transmis Consiliului Judeţean o notă de informare prin care avertiza că "pe raza localităţii Cârcea îşi desfăşoară activitatea Unitatea Militară nr. 01803 care are în dotare radare de supraveghere şi control a spaţiului aerian pentru a căror funcţionare corespunzătoare este necesară asigurarea zonelor de servitute aeronautică".

Mai mult, ministerul s-a adresat instanţei şi a cerut suspendarea lucrărilor în zona radarului. "Pentru început, am cerut suspendarea lucrărilor, dar vom cere şi anularea autorizaţiei de construire", a declarat colonelul Ovidiu Dobre, juristul MApN.

Cum se apără Consiliul Judeţean Dolj

Pârât în dosarul deschis de MApN este Consiliul Judeţean Dolj, emitentul autorizaţiei de construire. "Consiliul Judeţean a emis autorizaţia de construcţie în perfectă legalitate. Ştiam că acolo sunt terenuri în proprietatea Armatei, dar condiţiile legale nu impuneau solicitarea avizului. Vorbim, într-adevăr, de siguranţă naţională în zonă, dar trebuie să vorbim şi să ţinem cont de tot spectrul de legi care ne guvernează. Sunt foarte multe legi pe care trebuie să le luăm în calcul. Am reanalizat împreună cu reprezentanţii MApN situaţia respectivă, nu s-au găsit condiţii de noutate din punct de vedere legislativ, noi ca să ţinem cont... colegii de la MApN trebuiau să facă anumite chestiuni, lucru care s-a întâmplat ulterior emiterii autorizaţiei de construcţie, dar noi în continuare explorăm cu MApN şi dorim să găsim o cale îmoreună cu MApN, legală, pentru a putea permite continuarea acelei investiţii care este una foarte importantă pentru judeţul Dolj", a declarat Mihai Neaţu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dolj.

„Avem mari suspiciuni că vorbim despre o afacere legală"

Primul termen de judecată al dosarului deschis de MApN împotriva Consiliului Judeţean Dolj a avut loc pe data de 9 mai a.c., la Tribunalul Dolj. Instanţa a dispus acordarea unui nou termen pentru că la dosar a apărut o cerere de intervenţie accesorie a unei alte societăţi care deţine, la rândul său, un teren în apropierea radarului de la Cârcea. Iar cererea nu era timbrată.

"Nu am avut când să timbrăm cererea, dar sigur că o vom face pentru că suntem interesaţi să vedem ce se întâmplă în acest dosar. Clientul meu este fost notar, cunoaşte foarte bine legea, are un teren în zonă şi este interesat să vadă care sunt condiţiile clare de aplicabilitate a certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construcţie pentru a dezvolta acolo o afacere imobiliară. Avem mari suspiciuni că vorbim despre o afacere legală. Din ce am reuşit să studiem până acum, am observat că actul de proprietate care a stat la baza autorizaţiei de construcţie este format dintr-o alipire a 26 de parcele. Pentru alipirea acestor 26 de parcele era obligatorie existenţa unui certificat de urbanism de alipire, în conformitate cu normele legale. Or, acest certificat nu există. Inexistenţa acestui certificat se sancţionează cu nulitatea absolută a actului de proprietate. Practic, s-a făcut o vânzare în baza unui act de proprietate nul", a declarat avocatul Cătălin Ghiţă, cel care a şi depus cererea de intervenţie în dosarul radarului.

„Vom demonstra în instanţă ilegalităţile"

Conform aceluiaşi avocat, „jongleriile” făcute în această afacere ar putea fi inclusiv de natură penală.

"Mai este un aspect foarte important pe care l-a identificat clientul meu şi vom demonstra în instanţă ilegalităţile dacă ni se va admite cererea de intervenţie accesorie. Adică: avizele favorabile emise de Primăria Cârcea au fost semnate de către viceprimar deoarece familia primarului Pupăză este proprietara terenului vândut către Lidl şi primarul era în incompatibilitate, nu putea să semneze propriile avize. A făcut o delegare directă către viceprimar care a semnat aceste avize. Or, legea spune foarte clar că nu se poate face o astfel de delegare directă în momentul existenţei unor cauze de incompatibilitate, trebuie făcută o cerere către Consiliul Judeţean care trebuie să desemneze persoana care să semneze în locul primarului", a explicat avocatul Cătălin Ghiţă.

Acelaşi avocat consideră că atunci când este vorba de mulţi bani la mijloc, chiar şi siguranţa naţională trece în planul doi. „Când o persoană, cum este primarul de la Cârcea, este un lider incontestabil, are un control total asupra actelor, al circuitului acestora, se pot întâmpla astfel de situaţii O putere nemărginită dată cuiva care nu este controlat de nimeni duce la astfel de situaţii, situaţii justificate de interese materiale uriaşe", a mai declarat avocatul craiovean.

Valerică Pupăză, primarul din Cârcea, a refuzat să facă vreo declaraţie în legătură cu acest caz.

Următorul termen în dosarul deschis de MApN va fi pe data de 25 mai 2022.

Vă recomandăm să citiţi şi: