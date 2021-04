România interbelică, arătată într-un documentar american din 1935 VIDEO

Filmul se descrie drept „an early travelogue from the Van Beuren Vagabond Adventure Series“ şi este realizat de Van Beuren Corporation, un studio cinematografic şi de animaţie din New York care a activat în anii ’20-’30 şi s-a aflat în competiţie directă cu Walt Disney – după cum specifică profesorul de istorie Cătălin Nedelcu. Producător este George G. Popovici.

„Face o prezentare a României pitoreşti din vremea în care era condusă de regele Carol al II-lea. Urmărind imaginile (de certă valoare istorică), avem şansa să descoperim farmecul de acum aproape un secol al unor locuri emblematice: Sinaia, cu „drumul de poveste către fermecătorul castel Peleş”, Hunedoara, litoralul Mării Negre (cu o colonie de nudişti!), câteva sate româneşti şi în final Bucureştiul - „micul Paris““, arată profesorul Nedelcu.

Documentarul începe cu imagini ale regelui Carol al II-lea, însoţit de fratele său, principele Nicolae, şi de fiul său, fostul şi viitorul rege Mihai - toţi în uniforme de gală.

Incursiunea ajunge şi la Marea Neagră, în staţiunea Carmen Sylva, actuala Eforie Sud, amintind şi de Techirghiol - litoral unde lumea se distrează, lipsită de griji. Războiul era încă departe.

„România este prezentată pozitiv, chiar laudativ. Probabil filmul a fost plătit de Ministerul Propagandei Naţionale cum se practica (regele Carol al II-lea apare încă de la începutul documentarului, mai încolo o putem vedea şi pe regina Maria, despre românce se spune că sunt frumoase, faimoasa mămăligă este gustoasă etc.). Fără îndoială, chiar şi în situaţia în care este un material propagandistic, merită vizionat“, este de părere istoricul Stejărel Olaru, în postarea sa pe Facebook.

Istoricul mai remarcă un lucru: „Ascultând comentariul în engleză, un lucru totuşi m-a surprins: la min. 8.46 se afirmă că pe litoralul nostru exista (în 1935!) „nudist colony”. Nefiind familiarizat cu istoria nudismului, înclin să cred că am fost precursori în acest domeniu...“

