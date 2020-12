Renate şi Nicoleta, două mediciniste care au intrat voluntar în anchetele COVID-19: „Dacă vrei să ajuţi, îţi faci timp“

Primele studente care s-au înscris în programul de voluntariat au fost Renate şi Nicoleta, tinerele urmând cursurile Facultăţii de Medicină de la Universitatea Ovidius din Constanţa. Treptat, peste 150 de studenţi medicinişti şi peste 60 de la alte facultăţi au venit în sprijinul celor de la DSP.



„Sunăm pacienţii care sunt pozitivi, îi întrebăm dacă li s-a confirmat deja (din partea DSP) rezultatul. Unii ştiu, altora le dăm noi vestea că sunt bolnavi. Sunt oameni care se aşteaptă la acest rezultat deoarece sunt conştienţi că au intrat în contact cu o persoană bolnavă. Majoritatea au avut simptomatologie minimă: o tuse, o durere în gât, lipsa gustului sau a mirosului”, explică Renate Lavinia Căpraru, studentă în anul V la Facultatea de Medicină.

Renate este printre pionierii voluntariatului desfăşurat la DSP Constanţa. S-a înscris din dorinţa de a-i ajuta pe specialiştii în sănătate publică, ştiind că sunt copleşiţi de numărul mare de cazuri.



Voluntariatul studenţilor presupune munca de înregistrare a informaţiilor în baze de date şi cea de efectuare a unor anchete epidemiologice la persoanele confirmate pozitiv. Totul se face după ce studenţii au parcurs o pregătire prealabilă. În anchetele epidemiologice, tinerii vorbesc cu pacienţii confirmaţi cu COVID-19, le aplică un chestionar din care să rezulte locul infectării, persoana de contact, persoanele cu care au intrat în contact după aceea, simptomatologia şi altele.

Bolnavii ştiu cum să reacţioneze

„Oamenii pun multe întrebări, mai ales despre ce trebuie să facă persoanele cu care au intrat în contact, cum ar fi soţia, fiica, părinţii. Sunt îngrijoraţi pentru aceştia. Au fost persoane care cereau multe informaţii, mai multe decât le puteam oferi. Am fost sinceră cu ei, le-am spus că sunt un voluntar şi că trebuie să insiste să intre în legătură cu medicul de familie sau cu personalul DSP”, explică Nicoleta Gioga, studentă în anul IV la Medicină, unul dintre primii voluntari care a trecut pragul DSP Constanţa.



Nicoleta Gioga, studentă în anul IV la Facultatea de Medicină - foto arhiva personală

Tinerele spun că oamenii cu care intră în dialog sunt receptivi. Deşi s-ar aştepta de la persoanele care tocmai află că sunt infectate cu SARS-CoV-2 să fie supărate, chiar recalcitrante, lucrurile nu sunt deloc aşa.



„Am rămas surprinsă că am dat peste persoane foarte bine pregătite, care au vorbit foarte frumos cu mine şi ştiau cum să reacţioneze. Am întâlnit oameni sceptici în privinţa anchetelor epidemiologice, adică de ce le pun eu întrebările, ce relevanţă au, cine sunt eu, dar nu am întâlnit persoane sceptice în ceea ce priveşte boala”, mărturiseşte Nicoleta.



În cadrul anchetei epidemiologice, voluntarii le dau indicaţii bolnavilor de COVID-19 cu ce trebuie să facă mai departe, cum să-şi ia măsurile de protecţie, atât ei, cât şi cei cu care locuiesc. De asemenea, pacienţii sunt întrebaţi despre simptome, debutul bolii în cazul celor care prezintă simptome, persoana de la care cred că au contactat virusul, persoanele cu care au intrat în contact, locul posibil al infectării şi multe altele. Destul de multe cazuri de infectare se înregistrează la oameni care au participat la diferite petreceri în familie sau într-un cadru restrâns.

Renate Lavinia Căpraru, studentă în anul V la Facultatea de Medicină - foto arhiva personală

„Există şi posibilitatea ca oamenii să ne mintă, dar facem apel la conştiinţa pacientului care trebuie să înţeleagă că nu este în beneficiul lui şi al celor din jurul său să ascundă adevărul”, spune Renate.

Studenţii voluntari din cadrul Universităţii „Ovidius” Sursa UOC

Voluntariatul, un lucru firesc

Studentele, care se pregătesc să devină medici, văd în voluntariat un lucru normal şi o experienţă care o să le ajute în comunicarea dintre medic şi pacient. De asemenea, ele sunt gata să înceapă voluntariatul şi în cadrul Spitalelor COVID-19 unde, de asemenea, situaţia devine din ce în ce mai complicată.



„Este o situaţie care a luat pe toată lumea pe nepregătite. Este viitoarea noastră meserie, de ce să ne fie frică?”, spun studentele mediciniste care arată că poţi fi voluntar şi poţi să te ocupi şi de studiile online. „Dacă vrei să ajuţi, poţi să-ţi faci timp pentru asta”, arată ele.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Prima pe ţară la rezidenţiat: „În sistemul ideal de sănătate, medicii au empatie faţă de bolnavi, iar pacienţii ascultă sfaturile“

DSP Constanţa căută studenţi voluntari. Se vor ocupa de anchetele epidemiologice