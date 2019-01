Profesor universitar, condamnat definitiv la închisoare cu suspendare, continuă să predea. De ce tolerează învăţământul românesc asemenea situaţii

Profesori sau educatori certaţi cu legea continuă să apară în faţa copiilor, elevilor sau studenţilor deoarece sistemul de învăţământ nu reglementează, aşa cum se întâmplă cu alte meserii, această problemă de natură penală, dar şi morală.



2 ani cu suspendare pentru influenţarea declaraţiilor



În martie 2018, conferenţiarul universitar Gabriela Lilios de la Facultatea de Farmacie, din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, a fost condamnată definitiv la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru influenţarea declaraţiilor şi instigare la favorizarea făptuitorului.



Profesoara, spun anchetatorii, l-a determinat pe un student să-şi schimbe declaraţia într-un proces penal în care este judecat pentru corupţie (11 infracţiuni de luare de mită) fostul decan al facultăţii, Gheorghe Ţarălungă. În schimbul acestei declaraţii mincinoase, studentul a trecut mai multe examene restante şi a luat licenţa.



Conform motivării Tribunalului Constanţa, studentul Chihi Mohamed Walid a declarat anchetatorilor că profesoara le-a spus, atât lui cât şi altor denunţători din dosarul fostului decan, că nu vor mai promova examenele de licenţă şi cele restante datorită denunţurilor formulate. În faţa acestei „oferte”, studentul i-a spus profesoarei că-şi va schimba declaraţia, moment în care Gabriela Lilios i-a cerut să declare judecătorilor că nu i-a dat niciodată bani profesorului Ţarălungă şi nu a auzit vreodată ca acesta să pretindă bani de la studenţi pentru promovarea unor examene. În august 2016, Chihi dădea aceste declaraţii mincinoase în faţa judecătorilor. Imediat, procurorii au început o anchetă.



Reaudiat la DNA, studentul a recunoscut că s-a întâlnit cu profesoara Gabriela Lilios (foto) la o clinică privată din Constanţa, întâlnirea fiind intermediată de către medicul Kabtour Basem care s-a îngrijit ca martorul să nu aibă asupra sa telefonul mobil. În cadrul discuţiilor, profesoara i-a cerut lui Chihi Mohamed să-şi schimbe declaraţia dată în dosarul profesorului Ţarălungă. Tot profesoara a avut grijă să-i spună tânărului să declare că procurorii DNA l-au forţat să-l acuze pe profesor. În schimb, restanţa la Fiziologie şi Fiziopatologie „e ca şi luată”, iar celelalte restanţe (la alte materii), precum şi examenul de licenţă, se vor rezolva favorabil.



Confruntată cu mărturii, dar şi cu anumite înregistrări făcute de DNA, profesoara şi-a recunoscut faptele în faţa judecătorilor.



„Felicitări, domnu’ farmacist”



Într-una dintre discuţiile înregistrate de procurori, care au stat la baza condamnării definitive a profesoarei, Gabriela Lilios îi cere medicului Basem să nu mai spună la nimeni despre întâlnirea ei cu studentul Chihi. Dialogul a avut loc la finalul lunii septembrie 2016, la o lună şi jumătate după ce martorul şi-a schimbat declaraţia în faţa instanţei şi la scurt timp după ce acesta şi-a luat licenţa în sesiunea de toamnă 2016, aşa cum îi promisese profesoara.



Basem: „E foarte mulţumit. Ce aţi făcut pentru el.”



G. Lilios: „M-am întâlnit cu el…Când a terminat licenţa la altă sală, am ieşit şi i-am zis: Felicitări domnu farmacist. Şi a zis: Mulţumesc, mulţumesc.”



Basem: „Atunci când aţi vorbit cu el s-a schimbat tot. Dacă vorbeam eu, nu se făcea. Dar când aţi vorbit cu el, aţi dat siguranţa…”



G. Lilios: „Nimeni nu trebuie să ştie. Nimeni, nimeni, aţi înţeles?”



Din discuţia purtată de cei doi reiese că profesoara ar fi făcut presiuni pe mai mulţi studenţi, dar unii nu au acceptat să-şi schimbe declaraţiile în proces.



Profesorul condamnat penal, în continuare la catedră



Codul de Etică defineşte integritatea morală ca fiind „principiul conform căruia membrilor comunităţii universitare a Universităţii “Ovidius” din Constanţa, le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj sau beneficiu în considerarea funcţiei/ poziţiei pe care o deţin, ori să abuzeze în vreun fel de această funcţie/poziţie” (articolul 6, litera f).



Acelaşi Cod de Etică spune că „Universitatea Ovidius din Constanţa sancţionează orice formă de corupţie, cum ar fi: traficarea examenelor de orice fel, solicitarea de către membrii universităţii de bani sau cadouri, tentativele de mituire, solicitarea unor servicii personale, precum şi favoritisme de orice natură, inclusiv sexuală” (articolul 25). Sancţiunile pot pleca de la avertismentul scris şi ajunge la desfacerea contractului de muncă.



De la data rămânerii definitive a condamnării profesoarei Lilios, în Comisia de Etică nu s-a discutat cazul Lilios. Preşedintele Comisiei, Gabriel Grigore, a declarat că el „personal nu ştie despre acest caz” şi a recomandat reporterilor „Adevărul” să facă o sesizare cu privire la acest aspect deşi, conform articolului 42 (2) din Codul de Etică, această comisie se poate autosesiza.



Aşadar, Gabriela Lilios este în continuare conferenţiar universitar la Facultatea de Farmacie din Constanţa. Rectorul UOC, Sorin Rugină, a declarat că „nu există pârghii legale” ca ea să fie înlăturată din sistemul de învăţământ, invocând strict contractul de muncă şi Legea Educaţiei. În plus, profesoara este „un cadru didactic important pentru catedră”.



Soluţia pentru ca sistemul de învăţământ să nu mai aibă profesori penali la catedră este modificarea Legii Educaţiei, spune rectorul Rugină. O lege care prevede acest lucru ar crea pârghia legală pentru a se putea face curăţenie. În cadrul UOC mai este un profesor condamnat definitiv pentru conducere sub influenţa alcoolului. Este vorba de conferenţiarul Valeriu Roman de la Facultatea de Teologie.



Ministrul Educaţiei Ecaterina Andronescu a transmis iniţial reporterilor „Adevărul” că se va interesa despre acest caz, apoi nu a mai dorit să facă nicio declaraţie. La fel şi profesoara Gabriela Lilios.



Tot în Constanţa activează în continuare două educatoare condamnate penal definitiv pentru că au agresat copiii dintr-o grădiniţă. Şi în cazul lor a fost invocată lipsa vreunei prevederi în legea Educaţiei.

