Poveştile dure de viaţă ale copiilor care văd prima dată Marea Neagră la 17 ani. „M-am mutat de acasă la cămin şi munceam pe unde puteam“

Ana Maria, elevă în clasa a XI-a la un liceu din Iaşi, şi-a părăsit familia pentru a putea studia. Acasă avea parte doar de scene violente şi persoane dependente de alcool. A ales să meargă la o bunică unde a trăit fără curent electric, muncind, dar împăcată că putea totuşi să facă şi şcoală. Zilnic mergea pe jos 6 kilometri pentru a ajunge la cursuri.



„M-am mutat la cămin, munceam la final de săptămână pe unde apucam. Plăteam doar cazare acolo, nu şi masă”, povesteşte fata.



Din luna ianuarie viaţa ei s-a schimbat radical deoarece, prin intermediul dirigintei, l-a cunoscut pe părintele Dan Damaschin. „Acum stau la el, într-un apartament, împreună cu alte 5 fete. El ne plăteşte chiria, utilităţile. Vreau să iau Bacalaureatul la anul şi să intru la facultate”, mai spune Ana Maria.



Fata din Iaşi a ajuns acum pentru prima dată la mare. Un vis care a devenit realitate, un vis care credea că nu o să i se împlinească vreodată. „Vacanţa de vară de anul trecut a fost doar muncă pe câmp şi animale. Acum e frumos. Marea este curată şi caldă. Nu mi-am închipuit-o niciodată aşa. Copiii sunt fericiţi”.



Ionuţ, elev în clasa a VII-a la Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” din Iaşi, este unul dintre voluntarii care dau o mână de ajutor părintelui Damaschin. La rândul lui, este unul dintre copiii care beneficiază de sprijinul slujitorului Domnului atunci când vine vorba de cazare (Ionuţ este din Vaslui) în afara perioadei şcolare, când vine vorba de diverse probleme care apar sau de un sfat. „Părintele pentru mine este ca un al doilea tată. Rezolvă orice problemă sau îmi dă un sfat care mă ajută.”, explică băiatul.





Emoţia primului pas în mare



Pe plaja din Eforie Sud este gălăgie mare. 200 de suflete se pregătesc să intre în apă, să se joace sau să stea pur şi simplu la soare. Sunt copii de la 8 ani până la adolescenţi de 17 sau 18 ani. Toţi provin din familii cu probleme din judeţele Iaşi, Botoşani, Vaslui sau Neamţ, toţi au nevoie de ajutorul pe care Dan Damaschin şi Asociaţia „Glasul Vieţii” îl oferă. Timp de o săptămână, copiii vor vizita şi anumite obiective din apropiere: Cazinoul din Constanţa, Delfinariul, Planetariul, Catedrala şi centrul istoric al Constanţei. Cu fluierul la gât, preotul coordonează toată suflarea de pe o bună bucată de plajă.



„Dincolo de emoţia care se vede pe ei când păşesc în apa mării, gândiţi-vă că aceşti copii, majoritatea dintre ei, se duc flămânzi acasă, nu mănâncă niciodată pe săturate. Aici, copiii mănâncă două feluri de mâncare la fiecare masă, au desert chiar şi între mese, la alegere (ciocolată sau îngheţată). Ei fac baie acasă în lighean, cu apă puţină pentru că apa este o problemă pentru multe familii din zona aceasta a sărăciei. Aici au cadă şi apă caldă. Acasă poate dorm şi câte cinci într-un pat de o persoană, aici au patul lor, au lenjerie curată. Acasă muncesc tot timpul, de la cel mai mic la cel mai mare. Aici se joacă şi se bucură pentru o săptămână. Este o vacanţă în sensul cel mai frumos al cuvântului. Mai mult, aceşti copii văd normalitatea unei vieţi”, spune preotul.



Tot el ne mărturiseşte că „Dumnezeu iubeşte aceşti copii” deoarece nu plouă niciodată când vine cu ei la mare. În anii precedenţi, părintele a adus şi alţi tineri să se bucure pentru prima dată de valurile mării.

Totul este posibil datorită eforturilor părintelui Dan Damaschin, cel care slujeşte la biserica din incinta Spitalului Cuza Vodă din Iaşi. „Faptul că sunt preot într-o maternitate, cea mai mare din ţară după numărul de naşteri, îmi oferă şansa de a intra în contact cu mamele acestor copii atunci când vin să nască. Mama vine la noi, găseşte sprijin în momente grele. Apoi revin şi se leagă o relaţie de durată. Avem acum pe plajă câţiva copii care trebuiau omorâţi prin avort, dar i-am salvat”, explică părintele.



Fapte, nu vorbe



Pentru a aduce 200 de copii la mare, părintele Damaschin recunoaşte că a avut nevoie de bani mulţi, aproximativ 40.000 de euro (cam 200 de euro pentru fiecare copil). De altfel, despre bani mulţi trebuie să vorbim şi când amintim şi alte proiecte în curs de derulare ale preotului: peste 1.000 de familii care primesc sprijinul asociaţiei părintelui (haine, îngrijiri pentru nou-născuţi, facturi, medicamente), 100 de copii care sunt permanent în grija lor (casă, masă, şcoală).





„Planurile de viitor sunt legate de însăşi existenţa acestor copii. În toamnă nădăjduim să inaugurăm primul cămin-internat gratuit pentru copiii sărmani din ţară. Am deschis la Iaşi un cabinet medical gratuit de consultaţii pentru femei însărcinate aflate în dificultate. Îmbrăcăm 4.000 de copii pentru şcoală: cei mai buni adidaşi, cel mai bun ghiozdan, cel mai bun trening, cea mai frumoasă ie. Merită. Avem câteva case sociale la care lucrăm, cred că vom realiza şapte până la toamnă”, completează părintele Damaschin lista proiectelor.



„Dacă mult timp am crezut că puţin ajutor, multă vorbă bună şi rugăciune, vor fi de folos, am văzut că, până ce nu alini foamea copiilor, până ce nu încălzeşti casa sau până ce nu le dai un acoperiş, orice gând frumos se loveşte ca de un perete. De la an la an am încercat să facem mai mult. Am tras de mânecă toţi cunoscuţii, toţi membrii familiei, am găsit ajutor pe internet, pe reţele sociale”, adaugă preotul.





Iar demersul lui, început cu câţiva ani în urmă, nu a rămas fără ecou. Mulţi oameni, indiferent de categoria socială, s-au alăturat campaniei preotului Damaschin din Iaşi, astfel că planurile sale se pot concretiza.



„De aceşti copii depinde viitorul nostru. Dacă ei nu sunt ajutaţi să primească educaţie, să fie fericiţi, ei, peste ani, vor deveni fie infractori, fie cerşetori, iar viaţa noastră va fi una cu probleme”, conchide părintele.

