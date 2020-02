Militar condamnat la închisoare cu suspendare pentru că a împuşcat un câine

Marian Liviu Apostol, plutonier adjutant principal în cadrul U.M. 02151 Ovidiu (judeţul Constanţa) a fost condamnat la 1 an şi trei luni de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunilor de practicare a tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive, de rănire a sau schingiuire a animalelor şi de uz de armă fără drept.



Sentinţa a fost dată de Tribunalul Militar Bucureşti chiar în ultima zi a anului 2019 şi a venit pe fondul semnării de către inculpat a unui acord de recunoaştere a vinovăţiei.



Concret, procurorii militari au consemnat în rechizitoriu faptul că plutonierul a împuşcat, în luna martie 2016, de la geamul apartamentului, un căţel rasa Bichon Frize, cu o armă marca Gamo, calibrul 4,5 mm.



Câinele a fost împuşcat în piciorul drept, din faţă. Totul s-a întâmplat pe o stradă din municipiul Constanţa. Poliţia, sesizată prin 112, a ajuns la faţa locului şi, din indicaţiile martorilor, l-au identificat pe principalul suspect, plutonierul Marian Liviu Apostol, care a tras de la geamul apartamentului său. Acesta a negat iniţial faptele, dar după expertiza balistică a reieşit că animalul a fost împuşcat cu arma sa. Militarul deţinea permis de port-armă.



În faţa probelor care-l incriminau, Marian Apostol a solicitat încheierea unui acord de recunoaştere a vinovăţiei.



„Stabileşte inculpatului pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de armă fără drept, stabileşte inculpatului pedeapsa de 5 (cinci) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de rănire a sau schingiuire a animalelor, stabileşte inculpatului pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de practicare a tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive. Aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 1 (un) an închisoare, la care adaugă un spor de 3 (trei) luni închisoare reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri”, se arată în încheierea magistraţilor Tribunalului Militar Bucureşti.

Pe aceeaşi temă:

Sadism extrem: câine în agonie, după ce a fost împuşcat de două ori în gură, intenţionat. Agresorul, căutat