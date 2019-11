ISU Dobrogea, lămuriri cu privire la intervenţia scafandrilor în cazul Pecineaga

„Adevărul” a prezentat firul evenimentelor petrecute în cele 6 zile scurse de la data dispariţiei lui Iulian şi până în dimineaţa când doi paznici au găsit trupul acestuia plutind. De asemenea, atât comandantul IPJ Constanţa, cât şi comandantul ISU Dobrogea au explicat acţiunile desfăşurate de echipele constituite la daţa locului pentru căutarea copilului.

În cadrul unei conferinţe de presă, colonelul Daniel Popa, şeful ISU Dobrogea a declarat: „În astfel de bazine toxice, nu avem pregătirea şi nici echipamentul necesar pentru a efectua scufundări. Pentru noi este o premieră această misiune: de a ne scufunda în bazine toxice. Scafandrii noştri au executat căutarea doar la suprafaţă, fără să se scufunde din cauza compoziţiei lichidului din bazinele cu dejecţii. Scafandrii noştri au altă clasă de scufundare, iar costumele pe care le au în dotare nu le permit scufundarea în astfel de condiţii”.

În ceea ce priveşte dotarea scafandrilor ISU cu echipamente speciale, care să permită scufundarea în bazine cu apă toxică, colonelul Popa a declarat că „săptămâna viitoare avem o întâlnire de lucru la nivel de ţară şi vom pune în discuţie şi această activitate, însoţită, bineînţeles, de pregătirea necesară.”

Prezentăm mai jos întregul text transmis de ISU Dobrogea, în care încearcă să lămurească problema intervenţiei scafandrilor în cazul de la Pecineaga:

„Ca urmare a articolului publicat de cotidianul dumneavoastră în urma conferinţei comune de presă referitoare la misiunea de identificare a minorului dispărut pe raza judeţului Constanţa, pentru corecta informare a opiniei publice, facem următoarele precizări:



Echipajele de scafandri ale IGSU deţin pregătirea necesară, conform competenţelor, pentru executarea misiunilor de căutare şi salvare a persoanelor în lacuri de acumulare, ape curgătoare, bazine piscicole sau în mare, până la adâncimea de 40m.



De asemenea, echipamentele utilizate de personalul specializat sunt în concordanţă cu tipul misiunilor desfăşurate şi sunt prevăzute astfel încât siguranţa şi protecţia acestuia să fie asigurate.



Acestă categorie de personal aflat în componenţa IGSU nu intervine în misiuni de căutare, care presupun intervenţii sub gheaţă, în interiorul epavelor, în peşteri, în medii toxice sau unde nu există suprafeţe deschise deasupra zonei de manevră.



În misiunea de căutare a minorului dispărut, derulată sub coordonarea organelor de cercetare, au fost angrenate forţe şi tehnică de intervenţie din cadrul mai multor autorităţi şi instituţii, pentru ca prin efortul comun acesta să poată fi recuperat în cel mai scurt timp. Printre acestea s-a regăsit şi o firmă privată de scafandri deţinătoare a categoriei 2 de specializare, antrenată pentru intervenţia în medii toxice.



Menţionăm că scafandrii de intervenţie din cadrul unităţilor subordonate IGSU nu au în dotare echipamente care să permită executarea misiunilor în imersie, complet izolaţi faţă de mediul înconjurator, care, în acest caz, prezenta riscuri majore pentru salvatorii respectivi (existenţa dejecţiilor). Acesta a fost motivul pentru care căutările au fost efectuate cu scafandri grei aparţinând respectivei societăţi specializate.



Asigurăm opinia publică asupra faptului că personalul instituţiei noastre deţine pregătirea necesară executării misiunilor de căutare şi salvare acvatice, la Constanţa existând (încă din 2009) unicul Centru de antrenament al scafandrilor, care permite antrenarea, timp de 5 luni pe an, pentru menţinerea clasei şi a categoriei de scufundare. Rezultatele colegilor noştri constănţeni se reflectă în cele peste 20 operaţiuni derulate în cursul acestui an, în care au fost identificate şi recuperate persoanele din medii acvatice.



Facem totodată precizarea că mediile de intervenţie ale scafandrilor IGSU sunt similare cu cele ale omologilor din alte ţări, la fel şi echipamentele deţinute de aceştia.”

