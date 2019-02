FOTO VIDEO Ce spun turiştii despre complexul lui Mazăre din Madagascar: „Patronul a ţipat la şofer de ni s-a făcut nouă jenă. S-a comportat oribil“

Mazăre locuieşte acolo cu iubita sa, Roxana Mihalache, care conduce complexul turistic.

Pe booking.com sau pe tripadvisor.com, Mantasaly Resort, proprietatea lui Radu Mazăre, este apreciată cu note mari, fiind cotată cu 8,9 puncte pe Booking şi cu 4,5 puncte pe Tripadvisor.

Impresiile vizitatorilor care au călcat pragul fostului primar sunt de la „fabulos“ la „de evitat“.

Majoritatea, veniţi pentru practicarea sporturilor nautice, laudă amplasarea complexului, care a fost construit în cel mai bun loc pentru surfing şi kitesurfing.

GALERIE FOTO DE PE PROPRIETATEA LUI RADU MAZĂRE DIN MADAGASCAR

Cei care menţionează condiţiile de cazare sunt miraţi de felul în care confortul este stricat de proasta utilizare a resurselor: „Are apă caldă şi internet tot timpul, spre deosebire de alte locuri din Madagascar. Dar a fost extrem de dificil de reglat temperatura apei la duş. Prosoapele sunt dintr-o textură ciudată, aspră şi nu absorb apa. Lenjeria de pat este sărăcăcioasă. Am avut doar cearşafuri, nu şi pături. În sala de mese, muzică dance non-stop. Poate pentru mulţimea de surferi o fi plăcut. Mâncarea – am mâncat salată Cesar fără salată. Nu e o destinaţie bună pentru vegetarieni. Firele electrice sunt încrucişate şi am avut câteva şocuri electrice de am scăpat laptopul meu scump pe pardoseală. Electricianul m-a asigurat că dacă purtăm pantofi, nu ni se mai întâmplă nimic. Mi-a luat o oră să conving 4 membri ai personalului că este o situaţie periculoasă care trebuie remediată urgent“.

Alţii critică de-a dreptul facilităţile şi atitudinea patronului, pe care-l cred francez: „A ţipat la şoferul nostru de ni s-a făcut nouă jenă de comportamentul lui. S-a comportat oribil“.

„Lipsă de respect din partea proprietarului. Nici măcar un bună ziua n-am schimbat tot sejurul“, scrie un turist din Madagascar.

„De unde 4 stele?? Este mizerabil totul. Manager anti comercial“, este supărat altul.

„Masa de billiard este strâmbă. Treabă românească“, spune altul.

Alţii menţionează „cuplul drăguţ de români“ care au fost gazde bune.

Oliver din Germania s-a împăcat excelent cu „Rado“ şi Roxana, care au această „afacere de familie“: „Sunt extrem de ospitalieri şi de prietenoşi. Întotdeauna dispuşi să te ajute şi să aranjeze excursii speciale pe apă. Te fac să te simţi ca şi cum ai sta cu prietenii! Iar mâncarea este uimitoare“

Mazăre a avut şi turişti din România care cu siguranţă ştiau la cine merg: „Locul este uimitor, pentru pescuit şi snorkeling, mâncare organică, mulţumim bucătarului! Personal foarte prietenos“, a scris Vladimir.

Roxana pare să câştige simpatia tuturor. Este manager general, „mai amabil decât ea nu se poate“ – spun turiştii. Ei vorbesc şi despre companionul ei nedespărţit - lemurul Sisi.

Roxana, iubita lui Radu Mazăre, conduce complexul turistic Sursa Booking/Tripadvisor/Facebook

Mantasaly se prezintă ca este un hotel situat în Andovokonko şi oferă acces gratuit la internet WiFi şi o zonă de plajă privată. Oraşul Diego Suarez se află la 13 km de hotel, iar Aeroportul Arrachart este la 22 km.

„Oaspeţii pot savura mâncăruri internaţionale la restaurant sau pot savura un cocktail la bar. Oraşul Antisiranana este la 16 km. Unităţile de cazare ale hotelului includ zonă de relaxare. Anumite unităţi de cazare de la Mantasaly oferă vedere la mare şi toate camerele includ baie privată. Toate camerele au aer condiţionat şi dulap. În fiecare dimineaţă este servit un mic dejun continental. La proprietate există un loc de joacă pentru copii. Cuplurile apreciază în mod deosebit această locaţie. Această proprietate este de asemenea cotată pentru cel mai bun raport calitate/preţ în Antsiranana! Clienţii primesc mai mult pentru banii lor comparativ cu alte proprietăţi din acest oraş“, se arată pe site-urile de specialitate.

Radu Mazăre, fostul primar al Constanţei, a fost condamnat alături de alte 31 inculpaţi. Alţi trei inculpaţi au murit, 1 a fost achitat, iar altuia i s-a prescria fapta.

Mazăre este cel care a primit cea mai mare condamnare în dosarul retrocedărilor ( 9ani de închisoare), nu apare pe site-ul Poliţiei la „persoane urmărite”. Pe numele lui Radu Mazăre, există un mandat de arestare preventivă emis în ianuarie 2018 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, fiind dat în urmărire internaţională la data de 11.01.2018.

Răspunzând solicitării reporterilor „Adevărul”, Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), prin intermediul subcomisarului de poliţie Olga Menaev, ne-a transmis că „pagina Persoane Urmărite de pe site-ul de internet al Poliţiei Române nu este o bază de date, detaliile persoanelor care apar pe pagină au fost publicate în scopul de a se obţine informaţii în vederea depistării/localizării acestora, iar criteriile în baza cărora sunt selecţionate aceste persoane sunt stabilite prin dispoziţii interne care au caracter confidenţial.”

În plus, susţin reprezentanţii IGPR, fostul primar al Constanţei a fost localizat pe teritoriul statului Madagascar, existând informaţii despre acest lucru, chiar înainte de a fi dat în urmărire. Mazăre a fugit în Madagascar în decembrie 2017, de unde a trimis o scrisoare publică în care spune că nu are încredere în Justiţia din România.

Pe aceeaşi temă:

Motivele pentru care Radu Mazăre, condamnat la 9 ani de închisoare, nu este pe site-ul Poliţiei Române la capitolul „persoane urmărite”

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: