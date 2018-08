FOTO VIDEO Imagini spectaculoase cu Nava-şcoală „Mircea“ în momentul traversării Canalul Corint

Canalul Corint este un canal artificial care taie istmul Corint şi leagă Golful Saronic din Marea Egee de Golful Corint din Marea Ionică şi practic separă Peloponezul de restul Greciei continentale.



„Canalul are 6,3 kilometri lungime iar noi l-am parcurs în aproximativ 45 de minute. Intrăm într-un canal foarte îngust cu lăţimea de 21 de metri (destul de puţin pentru o navă ca a noastră, de altfel pentru evitarea oricăror posibile incidente bărcile au fost retrase din exteriorul bordajului) şi cu pereţi aproape verticali săpaţi în piatră, cu straturile geologice clar vizibile şi înalţi de peste 50-60 de metri. Nava noastră are înălţimea maximă de 45 de metri iar la trecerea pe sub cele câteva poduri de deasupra canalului rămânea o distanţă confortabilă. Am navigat cu motor, fără a fi remorcaţi, pe o apă limpede, uşor verzuie, care are o adâncime maximă de opt metri”, se arată în descrierea postată alături de imagini şi un film video pe pagina oficială a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.



Tranzitarea canalului Corint, spun marinarii militari, a fost unul din momentele mult aşteptate de cadeţi poate cu mai mult interes decât trecerea prin Bosfor. „De către cadeţi dar nu neapărat şi de către echipaj care se află deja la a doua traversare din vara aceasta, este adevărat acum în sens invers, din Marea Egee spre Marea Ionică.”





Nava-Şcoală „Mircea” a plecat luni, 20 august, la ora 10.00, din Portul Militar Constanţa, iar în cele 21 de zile de marş şi 10 zile de staţionare va mai face escale şi în porturile Split (Croaţia) şi Souda (Grecia).



Echipajul navei este format din 182 de membri, dintre care 38 de studenţi ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, 43 de cadeţi şi 13 instructori germani, dar şi 12 cadeţi din Bulgaria, China, Marea Britanie, Polonia, Turcia şi Ucraina.



Nava-Şcoală „Mircea” se va întoarce acasă, în Portul Militar Constanţa, joi, 20 septembrie, după o lună de pregătire a viitorilor marinari militari români şi străini.

