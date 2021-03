Cum au fost descoperite documentele de arhivă ale oraşului aruncate într-o hală. „Cine v-a permis accesul în depozit?“, a fost luat la rost un consilier local

Mii de dosare din arhiva Primăriei Constanţa au fost descoperite în autobaza CT BUS de consilierii locali Mihai Ochiuleţ şi Teodor Popa. Este vorba de peste 119.909 dosare, 1049 bibliorafturi, 1016 volume, 65 pachete şi 124 cutii, care urmau să fie distruse. Cea mai mare parte din documente proveneau de la Direcţia Patrimoniu şi Cadastru din cadrul primăriei. Primarul Vergil Chiţac a cerut reintroducerea lor în fondul arhivistic activ. „Oare a încercat cineva să şteargă urmele celor 20 de ani de administraţie roşie?“, se întreabă primarul Constanţei Vergil Chiţac.

Mihai Ochiuleţ povesteşte cum a descoperit întâmplător arhiva aruncată: „La 10 decembrie 2020, în calitate de consilier local municipal, am fost invitat de către directorul CT BUS într-o vizită la baza auto pentru a ne familiariza cu situaţia societăţii, având în vedere că fac parte din Adunarea Generală a Acţionarilor. Vizita a durat trei ore, iar în prima parte a ei am fost pe teren să ni se arate întreaga bază materială a societăţii. La un moment dat, am observat în incinta CT BUS un depozit cu uşile larg deschise şi l-am întrebat pe director ce se află acolo. Mi-a răspuns că este un depozit al Primăriei Constanţa unde se ţin diferite lucruri. Curios, împreuna cu Teo Popa, colegul meu, am intrat să vedem ce se afla în acea hală.

Am rămas amândoi surprinşi să găsim un munte de acte aruncate la întâmplare, în nişte condiţii improrii. Am răsfoit din curiozitate câteva. Majoritatea erau acte originale - titluri de proprietate, rapoarte de evaluare, schiţe cadastrale, contracte etc. Am aflat ulterior ce direcţie din cadrul primăriei se ocupă de acea hală cu destinaţie de „arhivă” şi l-am sunat pe responsabil. M-am prezentat şi am fost luat la întrebări de angajatul primăriei: «Ce aţi căutat acolo? Cine v-a permis accesul în depozit?»".

El le cere angajaţilor Direcţiei de Patrimoniu şi Cadastru să-şi depună demisia, iar după ce se va consulta cu juriştii va decide dacă va face sau nu o plângere penală.