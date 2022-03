Comandantul puitorului de mine: Mina era de provenienţă ucraineană, revitalizată în anul 2020. Este folosită în raioane cu adâncime până la 50 de metri

O mină marină plutind în derivă a fost observată, luni dimineaţă, de un pescador, în Marea Neagră, la 70 de kilometri de Capul Midia, iar în zonă a fost trimisă o navă militară pentru neutralizarea acesteia. Misiunea s-a încheiat cu succes, iar nava a revenit, luni seara, în portul militar Constanţa.

Şeful detaşamentului de scafandri a explicat că orice muniţie lansată reprezintă un pericol pentru obiectivele din zonă şi că această mină putea fi iniţiată deoarece “cele trei elemente galvanice erau active şi acelea au o durată de viaţă nelimitată în timp”.

“Detaşamentul l-am împărţit în două echipe, o echipă de asigurare, care asigura interdicţia altor nave sau ambarcaţiuni în zonă, iar cu alţi patru militari ne-am deplasat la această mină, am recunoscut-o, am confecţionat încărcătura pe care o avem, am poziţionat-o pe corpul minei, ne-am deplasat la distanţă de siguranţă şi am iniţiat-o de la o distanţă de 750 de metri - un kilometru”, a afirmat Cătălin Gherghinescu.