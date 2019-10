Ce i-au spus comuniştii inventatorului Justin Capră când le-a prezentat celebrul rucsac zburător: „Noi avem nevoie de tractoare, tovarăşe!“

Avea 22 de ani când numele de Justin Capră a făcut înconjurul mapamondului. Un tânăr român a reuşit pentru prima dată în istorie să propulseze un om. Era anul 1955, iar românul care a făcut acest lucru a ajuns în scurt timp duşmanul poporului.



„A fost ideea de zbor, de eliberare din această claustrare. Eu întotdeauna am fost speriat şi vreau libertate. Libertatea însemna automobil, avion, mai ales în regimul comunist când nu aveai voie să sufli, să mişti. Puteai să mişti dacă le cântai în strună şi primeai şi premii, dar eu nu puteam să fac treaba aceasta”, spunea Justin Capră în emisiunea „Pelerini către Lumină”.



Vorbind despre invenţia propriu-zisă, aparatul portativ pentru zbor individual, cunoscut ca rucsacul zburător, inginerul afirmă că este o „idee banală” care se regăseşte chiar în Biblie când Ezechiel vorbeşte despre un car de foc, sau la mandarinii chinezi care se propulsau cu săgeţi de foc. „Eu n-am venit cu nicio idee nouă, n-am descoperit nici focul, nici roata. Toată lumea zice că am propulsat un om în spaţiu. Dar nu sunt eu singurul”.



Invenţia lui a ajuns pe masa „minţilor luminate” din acei ani care i-au făcut o primire neaşteptată, demonstrând astfel că Justin Capră se născuse într-o perioadă nepotrivită pentru geniul său.



„Au zis << avem nevoie de tractoare, tovarăşe, nu de oameni care să zboare>>. Sigur, era locţiitorul politic care n-avea treabă cu ştiinţă, el era omul lui Lenin, să zicem aşa. N-am abandonat ideea, iar în 1956 am fost şi arestat pentru ideile mele. Îşi imaginau că vreau să fug din ţara. Nu aveau nici un motiv”, spune inventatorul.



Rucsacul zburător FOTO: Arhiva personală Justin Capră

Arestarea lui Justin Capră intervine după ce tânărul a încercat să caute înţelegere pe la diferite ambasade pentru ca invenţia sa să fie materializată la scară largă. „Am încercat cu ruşii. Mi-au dat un răspuns, care de fapt nu era niciun răspuns: mi-au trimis înapoi lucrările. Am încercat cu Ambasada Cehă. Aici a venit unul şi mi-a zis că e prea complicat. Am fost şi la Ambasada Americană. Sigur că asta a pus capac şi, pentru că nu era ţara comunistă, am fost arestat. Nu am stat mult în arest, 2 săptămâni. Am fost arestat şi după aceea, în sensul că nu puteam să fac nicio mişcare şi am ajuns să spăl maşini, să mătur, să fac lucruri simple”.



Acest incident a pus capăt carierei sale militare, deoarece în acel moment Justin capră era ofiţer de aviaţie.



„Mă agasa faptul că mă scoteau zi şi noapte, de fapt acolo nu ştii când e zi sau noapte, acolo era beci, să dau declaraţii, să vadă că nu înnebunesc. Până la urmă au dispus să fiu eliberat şi a doua zi m-au dat afară din armată. Dar nu se moare de foame, doar puturoşii mor de foame”, spunea Justin Capră.



FOTO: Arhiva Adevărul

Rucsacul zburător folosea un amestec de alcool şi oxigen, din care rezulta un jet de gaze care, prin evacuare, producea o putere îndeajuns de mare încât să ridice şi să propulseze un om. La sugestia lui Henri Coandă, înlocuieşte combustibilul iniţial cu perhidrol şi modernizează rucsacul zburător.



Ca multe alte invenţii ale lui Justin Capră (automobilul Virgilius, automobilul Soleta, triciclul Troty, motoreta Oroles) rucsacul zburător a rămas doar un simplu obiect de muzeu. Inventatorul a murit în anul 2015.

FOTO: Arhiva Adevărul

