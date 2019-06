Care sunt artiştii ce completează line-up-ul NEVERSEA 2019

În perioada 4-7 iulie, pe cele 7 scene amplasate pe plaja NEVERSEA vor urca unii dintre cei mai buni artişti ai momentului.



ATB, Danny Avila, Gianluca Vacchi, Kadebostany, Lucas & Steve, Mahmut Orhan, Matoma, Ofenbach Live şi Will Sparks, Delia, Inna, Alex Parker, The Motans sunt artiştii care completează line-up-ul NEVERSEA şi vor condimenta apusurile şi răsăriturile participanţilor la cel mai aşteptat eveniment de la malul Mării Negre, alături de DJ Snake, G-Eazy, Sean Paul, Jessie J, Afrojack, Alesso, KSHMR, Lost Frequencies, Salvatore Ganacci, Steve Aoki, Vini Vici şi mulţi alţii.



Şi scenele Daydreaming, Oasis şi The Ark şi-au anunţat artiştii care vor urca în cele 4 zile de festival pe scene.



Scena Daydreaming by Kaufland va aduce în cele 4 zile, peste 30 artişti dintre care îi amintim: Audio Fly, Black Coffee, Bob Moses Club Set, Golan Live, Gorje Hewek & Izhevski, Guy Gerber, Jan Blomqvist & Band, Matthew Dikay.



Scena The Ark va găzdui în acest an importanţi artişti din ţară şi din străinătate. Peste 20 de artişti vor fi prezenţi pe scenă, dintre aceştia îi amintim pe: CTC + Friends, Culese din Cartier, Grasu XXL & Guess Who, Macanache, Nero Dj Set, Paraziţii, Şatra B.E.N.Z., Spike, Valentino Khan.



Una din atracţiile scenei OASIS din acest an, va fi prezenţa celebrului actor şi DJ, Kristian Nairn, cunoscut şi pentru rolul său din Game of Thrones. Alături de el, în cele 4 zile de festival vor urca pe scenă alţi peste 30 de artişti.



În cele 4 zile de festival, la cea de-a treia ediţie NEVERSEA, vor fi prezenţi peste 150 dintre cei mai buni artişti din străinătate şi din ţară. Programul festivalului, pentru fiecare zi, va fi disponibil pe neversea.com, începând de vineri, 14 iunie 2019.



Cei care nu şi-au achiziţionat încă un abonament pentru cea de-a treia ediţie a festivalului NEVERSEA îl mai pot cumpăra la preţul de 549 de lei plus taxe. De asemenea, cei care vor ajunge la Constanţa pentru 1 singură zi, pot opta şi pentru bilete de 1 zi. Biletele şi abonamentele sunt disponibile pe site-ul Festivalului.



