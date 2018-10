Călugărul care a furat imaginile cu copii dezbrăcându-se, anchetat pentru violarea vieţii private

Poliţia Constanţa a precizat că ancheta este efectuată de poliţiştii din cadrul Secţiei 4 Poliţie Constanţa continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violarea vieţii private, conform articolului 226, alineatele 1 şi 2 din Noul Cod Penal, în cazul bărbatului în vârstă de 33 de ani, implicat în incidentul de la Şcoala generală nr. 39 Nicolae Tonitza.

Un călugăr din Arhiepiscopia Tomisului a furat imagini cu elevi dezbrăcându-se pentru ora de sport. Arhidiaconul Calinic (Ciprian) Savin, din Neamţ, era profesor de muzică la Şcoala nr. 39 Nicolae Tonitza din Constanţa şi de Ziua Educaţiei (5 octombrie) a mers la informaticiana şcolii rugând-o să-i permită accesul la server pentru că şi-a pierdut stick-ul de memorie cu teza de doctorat şi vrea să vadă, pe camerele de supraveghere, unde şi l-ar fi lăsat.

El a spus că are acordul directoarei adjuncte, astfel că a putut sta în sala serverului filmând cu telefonul mobil imaginile stocate în sistem. Din greşeală, călugărul le-a postat pe contul său de Facebook - pe care l-a şters apoi. Calinic a pleca din palatul arhiepiscopal, unde locuia, fiind dat afară de la şcoală şi oprit de la slujire. După rezultatul anchetei Poliţiei, el poate fi dat afară din cler.

Arhiepiscopia Tomisului a transmis că a aflat „cu surprindere şi îngrijorare“ despre „presupusele abateri“ ale „părintelui Calinic“. Comunicatul arhiepiscopiei este plin de laude şi adjective pozitive la adresa călugărului, care primise, ca recunoaştere şi apreciere pentru activitatea sa, titlul onorific de arhidiacon.

Iată comunicatul Arhiepiscopiei Tomisului:

„Cu surprindere şi îngrijorare, Arhiepiscopia Tomisului a aflat despre presupusele abateri ale Arhidiaconului Calinic (Ciprian) Savin, profesor de Muzică la Şcoala nr. 39 „Nicolae Tonitza“ din Constanţa.

Părintele Calinic a fost remarcat ca talentat dirijor de către regretata profesoară de muzică Fotinia Roşca în cadrul unor spectacole şi, fiind bolnavă, a solicitat Arhiepiscopiei Tomisului, împreună cu conducerea şcolii sus-numite, continuarea şi dezvoltarea frumoaselor activităţi artistice ale şcolii de către părintele Calinic.

Părintele Calinic a acceptat să fie profesor la această şcoală, unde a desfăşurat o activitate lăudabilă, cu multe premii, în urma participării la mai multe concursuri judeţene, regionale şi naţionale, motiv pentru care i s-a decernat rangul onorific de arhidiacon.

Cele constatate ne-au surprins şi nu înţelegem motivaţia pentru care a făcut acele filmări.

Întrucât acest nedorit moment a produs multă tulburare în şcoală şi în familiile elevilor, în cadrul Permanenţei Consiliului Eparhial s-a luat hotărârea suspendării de la slujire, precum şi înfiinţarea unei comisii de analiză.

Întrucât este în desfăşurare o anchetă din partea Poliţiei, aşteptăm rezultatele acesteia, funcţie de care vom proceda la alte măsuri, conform prevederilor canonice şi regulamentelor bisericeşti“.

Ciprian Savin s-a născut în judeţul Neamţ şi a urmat seminarul teologic în Moldova, apoi s-a înscris la Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa, pe care a absolvit-o în anul 2011, cu o medie mare.

Cum Catedrala Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din Constanţa are statut de mănăstire, după o pregătire de trei ani, timp în care a fost novice, pentru a vedea dacă se obişnuieşte cu viaţa monahală, IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, l-a tuns în monahism. Astfel, de aproximativ 10 ani, Ciprian Savin este călugăr la Constanţa, primind numele de Calinic.

Alţi preoţi de la Catedrala Arhiepiscopală spun că IPS Teodosie l-a păstrat în preajma lui datorită harului său: cântă foarte frumos, mai ales muzică psaltică, dar se pricepe şi la cântarea bizantină. În total, la catedrala din Constanţa mai sunt alţi 14 călugări, fiecare cu darul său, care slujesc la biserică, dar care îşi câştigă existenţa din alte servicii: unii sunt profesori, alţi din fonduri proprii.

Călugărul Calinic preda muzica la Şcoala Generală nr. 39 Nicolae Tonitza, unde înfiinţase şi un cor. Nu de puţine ori, călugărul îl însoţea pe înaltul ierarh la slujiri de biserici sau la hramuri.

La 11 octombrie, la Secţia 4 Poliţie Constanţa a fost depusă o sesizare din partea conducerii Şcolii Generale Nr 39 Nicolae Tonitza, prin care oamenii legii au fost informaţi că un cadru didactic titular ar fi intrat în posesia unor imagini de pe camerele de supraveghere ale şcolii (eleve ce se pregăteau pentru ora de educaţie fizică), iar ulterior le-ar fi postat pe o reţea de socializare.

După izbucnirea scandalului, călugărul a părăsit catedrala, acolo unde şi locuia de mai mulţi ani. Reprezentanţii Arhiepiscopiei Tomisului spun că dacă vor fi aduse probe temeinice ale vinovăţiei sale, va fi deferit consistoriului monahal putând fi caterisit şi/ sau scos din monahism. Savin are două calităţi: este şi călugăr, şi arhidiacon.

„Marţi, când am aflat nebunia asta, am vorbit cu el şi am decis că cel mai bine este să nu fie la catedră şi-a făcut o cerere de concediu fără plată. Am activat comisia de disciplină, care în clipa asta a suspendat ancheta, deoarece el este în concediu”, a declarat profesoara Nicoleta Bercaru, directoarea şcolii.

„Pe data de 5 octombrie, de Ziua Educaţiei, a venit la doamna informatician şi i-a spus că a vorbit cu doamna director adjunct şi că trebuie să intre acolo (în sala serverului) că trebuie să-şi caute pe camere, că şi-a pierdut stick-ul pe care avea lucrarea de doctorat”, povesteşte directoarea Bercaru modul în care călugărul profesor a ajuns în faţa imaginilor cu elevii.

