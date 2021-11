Avertismentul unui medic: „În plină pandemie, ne permitem luxul de a tăia paturile de la Infecţioase”

Într-o postare pe Facebook, un medic infecţionist din Constanţa îi solicită ministrului Sănătăţii, Alexandru Rafila, să ia în calcul subordonarea Spitalului de Boli Infecţioase, unde a izbucnit un incendiu la 1 octombrie.





Deşi a trecut atâta timp de la tragedie, s-au luat cu întârziere deciziile de reabilitare a unităţii medicale, iar reprezentanţii Primăriei Constanţa au anunţat recent că jumătate din clădirea spitalului ar avea structura de rezistenţă afectată de incendiu şi că nu ar mai fi niciodată dată în folosinţă.

Iată postarea medicului infecţionist:

„În condiţiile în care bate la uşa Europei, varianta mutantă B1.1.529, Omicron, cu peste 30 de mutaţii la nivelul proteinei spike, nu are sens să ne mai întrebăm daca va veni un nou val pandemic ...ci cât de intens va lovi! Mai ales că încă nu se ştie cât de eficiente sunt actualele vaccinuri faţă de această variantă a virusului...





Iar despre antivirale potente...ce să mai vorbim... unde mă aflu detaşată acum, de abia avem Dexametazonă sau anticoagulant, de câţiva lei.... Aşa că, în partea noastră de lume, lucrurile stau mult mai prost.

Dacă în Europa civilizată, personalul medical aflat oricum în burnout, se luptă numai cu acest virus perfid şi ce implică acesta, noi, în partea noastră de lume, avem mai multe lupte de dat! Ca de exemplu, pe aici prin Constanţa, tocmai ce am aflat de la reprezentanţii primăriei că jumătate din cladirea SCBI ar avea structura de rezistenţă afectată de incendiu şi că nu ar mai fi niciodată dată în folosinţă!





Nu ştiu de ce...dar am nişte dubii, măcar pentru că, în trecut, se construia durabil, nu ca azi!...

Noi, cetăţenii oneşti, care nu acceptăm să ni se bage pumnul în gură...nu am putea să solicităm o contraexpertiză? Care este interesul să se reducă numărul de paturi de infecţioase? Vi se pare că ne sunt inutile?! De la 220 de paturi, câte aveam înainte de incendiu, vom ajunge la nici jumătate! Asta cu tot cu modularul! Când o veni...





Tăindu-se paturi, nu numai bolnavii vor fi afectaţi direct, va avea de suferit şi contractarea cu CJAS şi pe cale de consecinţă, mai puţine cazuri rezolvate, mai puţini bani, mai puţin personal etc...Repet...în plină pandemie, ne permitem luxul de a tăia paturile de la Infecţioase!





Revenind....hai să zicem că ar fi totuşi aşa, juma' de clădire şubrezită...ce facem cu cealaltă jumătate...pe când ar fi reabilitată?! Că despre o construcţie nouă, dedicată Infecţioaselor, nici nu s-a luat în discuţie, domnul primar invocând că va construi pe aceeaşi adresă, Ferdinand 100, un spital cu alt profil! Oncologie lângă Infecţioase?! Hmmm...nu ştie dl primar cum e cu izolarea pacientului imunodeprimat, oncologic...sau poate a aflat....şi de fapt, se doreşte excluderea noastră...că istoria ne-a arătat că mulţi au vizat terenul de la infecţioase...vă aduceţi aminte ce dorea dr Botnarciuc demult...

Buuun, deci nu clădire nouă pentru Infecţioase, pt că, deh...nu am fost cuminţi...nu am salvat "decât" nişte mulţi oameni (inclusiv tatăl doamnei city manager, mi-a fost pacient...uitasem)...rămânem aşadar, pe renovare plus modular! Dar ce te faci când în interior lucrează câte un muncitor rătăcit pe etaj!

În concluzie....înainte de a dărâma, trebuie să construim!





În plină pandemie, când nu se întrevede luminiţa de la capătul tunelului, continuăm să avem un oraş cu spitale vechi, fără avize de incendiu, de la ISU, dar care funcţionează cu avize de la DSP, deşi nu îndeplinesc criteriile şi circuitele necesare...





Înţelegem că nu suntem chinezi, să construim un spital în 10 zile, că suntem doar români....dar treaba că ni se promit vreo trei proiecte locale, de anvergură nu este suficientă (de parcă in ultimii treizeci de ani, nu ni s-a tot promis...si nu am vazut palpabil, nimic)! În plin război biologic, ne-am săturat de atâtea promisiuni şi vrem şi nişte fapte...tocmai pentru că, am avut nişte încredere!





Aşa că, în calitate de cetăţean constănţean, plătitor de taxe (inclusiv 20 lei în plus, zilnic, de luni până vineri, ca să pot parca maşina la locul de muncă...că deh, nici dl primar n-o veni din Eforie cu rata...), rog autoritatea locală, să nu ne mai sfideze inteligenţa, spunându-ni-se sistematic, că trebuie urmate proceduri birocratice care durează, pentru achiziţia şi implementarea (v-am zis că-mi place să folosesc termenul) modularului...că doar, domniile lor respectă legea....ca şi cum noi, nu!





Dacă nu mai ştiţi, vă reamintesc, că încă ne aflăm în STARE DE ALERTĂ şi se pot face proceduri la urgenţă, ca atare, dragi conducători ai acestui oraş, mai lăsaţi-ne, că nu suntem toţi oligofreni...

Dacă nu sunteţi în stare să reabilitaţi cât mai repede infecţioasele şi să aduceţi cu celeritate modularul care să fie şi funcţional, că nu avem nevoie de un alt Leţcani, atunci declinaţi-vă competenţa!! Pentru că suntem în pandemie!!! Şi pentru că în valul 4 s-a murit pe capete in UPU, oameni care nu au avut norocul unora, ca dvs, să prindă un pat pe o secţie! Şi pentru că urmează valul 5!





De la 1 oct, ziua incendiului şi până în 19 octombrie, când a fost sesizată presa, recunoaşteti că nu v-aţi atins de clădirea SCBI Constanţa!!





Dacă nu ar fi fost câteva voci care să strige (prea puţine, însă, pentru că multor angajaţi le e teamă de repercusiuni iar mulţi colegi, doctori sunt prea laşi ca să iasă din zona de confort si să se expună), am fi avut şi azi, clădirea SCBI în conservare şi am fi aşteptat doar modularul!





Până la urmă, nu înţeleg de ce acest spital, de importanţă strategică naţională, dat fiind arealul geografic în care ne aflăm, nu este luat de sub jurisdicţia autorităţii locale şi trecut sub coordonarea Ministerului Sănătăţii? Domnule profesor Alexandru Rafila, aplecaţi-vă privirea şi spre oraşul nostru....

Deşi dl primar zice ...15 dec ne deschidem...conducerea spitalului nu comunică subalternilor nimic! Ce transparenţă?!...Ni s-a spus doar, că trebuie să solicităm o nouă detaşare! Grupul de comunicare de pe wattsapp-ul spitalului unde mai ridicam unul, doi angajati câte o problemă, a fost cenzurat...doar şefii având voie să scrie...noi, salahorii...ciocu' mic...ce atâtea exprimări de opinie! Era comunismul nasol?! Nici acum nu e mai bine...Iar dacă eu am tot vorbit şi am spus lucrurilor pe nume, am fost catalogată, inclusiv în interiorul spitalului, ca alergând după funcţii, ca având orgolii nemăsurate...Mda...





Singura funcţie pe care mi-o doresc şi după care "alerg" este aceea de om şi de doctor care tânjeşte să-şi desfăşoare activitatea în cele mai bune condiţii pentru mine dar şi pentru pacient! Tânjesc după o terapie intensivă ca afară, tânjesc după medicamente de nouă generaţie, după aparatură nouă, care să fie folosită, nu să stea prin cutii, nedeschise...(ca ecografele noastre sau Fibroscanul la care eu, dar şi alţii ca mine, cu competenţă in ultrasonografie, nu am avut acces)!





Şi mai tânjesc după ceva....după verticalitatea celor printre care trăiesc...colegi sau şefi!!

Dar e greu...într-un oraş ca al nostru, unde interesul personal primează, unde, oamenii competenţi sunt daţi de o parte...unde ,de ex, în Facultatea de Medicină, au acces la posturi numai cei care trebuie iar cei care ar avea şi aplecare spre carieră universitară, au şi dosar, nu au nicio şansă....Constanţa, rămâne un oraş universitar cu mai mulţi profesori universitari în medicină pe m2, dar care nu are un laborator de angiografie intervenţională propriu, nu are o maternitate, nu are spital de pediatrie....Iar când mai marii oraşului se îmbolnăvesc grav, aleargă la oraş, la Bucureşti sau în afară, că doar nu or să rămână să se trateze în comuna Constanţa....noroc cu pandemia că nu prea au mai avut unde să alerge...





Da, tânjesc să lucrez cu oameni cu coloană vertebrală cărora să nu le fie teamă să sancţioneze atunci când se impune şi care să renunţe naibii, la a mai vorbi, numai pe la colţuri! Asta e educaţia pe care am primit-o de la bunica mea şi pe care încerc să i-o insuflu şi fiicei mele...să spună lucrurilor pe nume, cu toate riscurile, deşi va fi exclusă din grup şi i se va spune şi ei, cum mi s-a spus şi mie...că e preferabilă abordarea "capul tăiat, sabia nu-l taie..." Nu, Irina, va trebui să înveţi să replici.."dar cu umilinţă lanţu' -l înconvoaie!"