Alarmă pe Facebook: „Fetele mi-au zis că au fost răpite şi legate la ochi“

Postarea a fost făcută pe Facebook în seara de joi, 29 august.

„Acum 30 de minute am sunat la 112 şi am chemat un echipaj de poliţie. Mă pregăteam să mă duc la plajă cu băiatul meu de 9 ani. Stau la Şcoala 8 şi am fost să îmi arunc gunoiul. Aşteptam familia să ne ducem împreună la plajă.

Şi când văd două fete de 14 ani la blocul SR 10, plângeau. M-am dus înspre ele şi le-am întrebat: <Ce aţi păţit?>

Fetele au răspuns: <Am fost răpite din Mereni, şi legate la ochi, şi aruncate aici>.

Am sunat imediat la 112, a venit poliţia şi ambulanţa, şi au vorbit cu fetele, şi le-au dus la spital.

N-am cuvinte în ce ţară de rahat trăim“, suna postarea.

Poliţia Constanţa s-a sesizat de cele afirmate în mediul public şi a cercetat ce se întâmplase.

„Este vorba despre o alarmă falsă. Nu se confirmă aspectele sesizate. Povestea nu există. La terminarea tuturor verificărilor, vom reveni cu informaţii“, a declarat Cristina Vasile, purtătoarea de cuvânt IPJ Constanţa.

