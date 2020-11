Şeful ISU Dobrogea, colonelul Daniel-Gheorghe Popa, a murit. Era internat în spital, infectat cu SARS-CoV-2

Infectat cu SARS-CoV-2, colonelul Popa a murit în cursul acestei zile.

Duminică, 1 noiembrie, ISU Dobrogea comunica faptul că „domnul inspector şef este internat într-un spital din Bucureşti, starea dumnealui fiind una stabilă şi atent monitorizată de cadrele medicale. Suntem alături de dumnealui, cât şi de toţi ceilalţi afectaţi de acest virus şi le dorim multă sănătate. În prezent, comanda inspectoratului este asigurată de dl. colonel Ionel Roşca, iar capacitatea operativă a instituţiei nu este afectată”, a subliniat ISU Dobrogea.

Daniel Gheorghe Popa s-a născut la 26 iunie 1963 în Călăraşi. Din 2016 este şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa.

Anterior acestei funcţii, a fost Inspector şef II la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi.

Colonelul Popa avea o diplomă de master în specializarea „Drept internaţionalşi comunitar”, obţinută la Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti - Facultatea de Drept.

Între anii 1993-1998 a studiat dreptul la Universitatea Bucureşti. A absolvit Şcoala Militară de Ofiţeri Activi ai Ministerului de Interne, Arma Pompieri în anul 1985.

În cadrul ISU Dobrogea sunt mai multe cazuri de militari infectaţi cu SARSCoV-2. „Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea al judeţului Constanţa este una dintre instituţiile care pe plan local asigură linia întâi în lupta cu virusul Covid-19. În acest context, 10 cadre ale inspectoratului, printre care si domnul inspector şef, au venit în contact cu acest virus şi s-au dispus măsuri medicale pentru fiecare în parte. Capacitatea operaţională nu a fost afectată de cazurile confirmate, activitatea inspectoratului se desfăşoară în continuare în parametrii optimi de răspuns în cazul producerii unor situaţii de urgenţă”, a arătat ISU Dobrogea.

De 30 de ani făcea aceeaşi meserie

Călărăşeanul Gheorghe Popa a murit pe patul spitalului, după ce a fost infectat cu COVID-19. Pentru salvarea sa, persoanul medical a depus toate eforturile, însă virusul a făcut ravagii în organism. Colonelul Popa a fost internat iniţial la spitalul din Constanţa, însă starea sa s-a agravat. A fost transportat cu elicopterul la Institutul de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală, dar viaţa nu i-a mai putut fi salvată. Colonelul Gheorghe Popa, care în luna decembrie urma să fie avansat la gradul de general, s-a stins miercuri dimineaţă, 4 noiembrie. În luna iunie împlinise 57 de ani.

După 12 ani în care s-a aflat la conducerea ISU Călăraşi, în vara anului 2016, col. Daniel Gheorghe Popa a fost detaşat să asigure comanda unităţii la ISU Dobrogea. Daniel Gheorghe Popa a ocupat din anul 2001 funcţia de comandant al Grupului de Pompieri din Călăraşi, iar din anul 2004 a deţinut funcţia de inspector şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi.

Cu o experienţă de peste 30 de ani în MAI, Daniel Gheprghe Popa este absolvent al Şcolii de ofiţeri activi a Ministerului de Interne (promoţia 1985, arma „Pompieri”) şi al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti (1996).

Despre profesia sa, col. Daniel Gheorghe Popa spunea că este prima lui dragostea şi aşa va rămâne pentru totodeauna. "Acestă meserie are un caracter profund umanitar pentru că salvăm viaţa omenilor. Este ceea ce ştiu eu să fac, de 30 de ani fac numai lucrul acesta. Nu neapărăt comandă, ci numai la pompieri şi numai în Călăraşi. Este o profesie care mi-a plăcut şi chiar dacă am avut ocazia să o schimb, nu am vrut", declara col. Popa într-un interviu pentru presa locală din Călăraşi în anul 2015. În plan familial, col. Popa era un om împlinit. De mai bine de 3 decenii era căsătorit cu aceeaşi femeie şi au împreună un fiu.

Vom reveni.

Vă mai recomandăm şi: