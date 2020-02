ÎPS Teodosie, achitat definitiv în dosarul „Nazarcea”. Judecătorii i-au iertat pe toţi preoţii inculpaţi

Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au dat vineri, 14 februarie, sentinţa definitivă în dosarul nazarcea. Toţi inculpaţii au fost achitaţi.

Teodosie Petrescu a fost trimis în judecată în anul 2017 sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată”. Procesul a început în luna februarie 2017, fiind cunoscut sub numele de „Nazarcea”, după denumirea fermei pe care Arhiepiscopia o are în administrare şi pentru care a obţinut fondurile APIA verificate de procurorii DNA.

Alături de episcop au fost trimişi în judecată şi preotul Ciprian-Ioan Cojocaru, preotul Bogdan-Petrişor Malaxa, preotul Gheorghe Nadoleanu, preotul Aurelian Ştefan şi Stere Beca, la data faptelor mandatari ai Arhiepiscopiei Tomisului, aceştia fiind acuzaţi de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete pentru obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

Iată sentinţa dată de completul de trei judecători ai ÎCCJ:

„Admite apelul declarat de intimatul inculpat Ştefan Aurelian împotriva sentinţei penale nr.84/P din 06 iunie 2019 a Curţii de Apel Constanţa, Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie, pronunţată în dosarul nr. 67/36/2017. Extinde efectele apelului şi cu privire la inculpaţii Beca Stere, Malaxa Bogdan Petrişor, Nadoleanu Gheorghe, Petrescu Teodosie şi Cojocaru Ciprian-Ioan.

Desfiinţează sentinţa penală atacată numai în ceea ce priveşte temeiurile achitării dispuse în cauză şi soluţionarea laturii civile în ceea ce-l priveşte pe inculpatul Petrescu Teodosie. Reţine cauza spre rejudecare şi, în fond: Stabileşte ca temei al achitării pentru inculpaţii Ştefan Aurelian, Beca Stere, Malaxa Bogdan Petrişor, Nadoleanu Gheorghe şi Cojocaru Ciprian-Ioan dispoziţiile art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I din Codul de procedură penală, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

Schimbă temeiul achitării pentru inculpatul Petrescu Teodosie din art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) Cod procedură penală în art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. a) Cod procedură penală, întrucât fapta nu există. Respinge acţiunea civilă formulată împotriva inculpatului Petrescu Teodosie. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate. Cheltuielile judiciare ocazionate de apelul formulat de apelantul intimat inculpat Ştefan Aurelian rămân în sarcina statului.

Onorariile parţiale cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru apelantul intimat inculpat Ştefan Aurelian şi pentru intimaţii inculpaţi Petrescu Teodosie şi Cojocaru Ciprian Ioan, în sumă de câte 314 lei pentru fiecare, rămân în sarcina statului. Onorariile cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru intimaţii inculpaţi Beca Stere, Malaxa Bogdan Petrişor şi Nadoleanu Gheorghe, în sumă de câte 1253 lei pentru fiecare, rămân în sarcina statului. II. Respinge ca nefondate apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa şi de partea civilă Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură împotriva sentinţei penale nr.84/P din 06 iunie 2019 a Curţii de Apel Constanţa, Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie.

Cheltuielile judiciare ocazionate de apelul parchetului rămân în sarcina statului. Obligă apelanta parte civilă Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă.”

