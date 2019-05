VIDEO Cum să-ţi pui singur tapet pe pereţi dacă te-ai săturat de zugrăvit

Deşi aparent este o muncă dificilă, în realitate nu e deloc greu să decorezi pereţii cu tapet. Însă, ca peste tot, întâi de toate trebuie urmaţi nişte paşi, ideal fără să ne abatem prea mult.

După ce ne alegem tapetul, urmează prima mutare: pregătirea suprafeţei pe care îl vom aplica şi a materialelor pe care urmează să le utilizăm. Iar primul pas este să ne asigurăm că pereţii încăperii sunt bine curăţaţi, netezi şi uscaţi. Şi mai trebuie să avem în vedere că suprafaţa pe care vom aplica tapetul este fără praf şi urme de grăsime. Şi un sfat pe care specialiştii nu uită niciodată să-l dea: prizele şi întrerupătoarele trebuie demontate, pentru a preveni eventuale accidente.

După ce vom fi parcurs primele reguli, vom trece la următoarea etapă. Asta înseamnă că ne vom pregăti o suprafaţă de lucru, un loc unde vom putea tăia tapetul în fâşii, pentru a-l aplica ulterior pe perete. Acest loc poate fi o masă cât mai mare sau chiar podeaua. Regula care trebuie obligatoriu respectată este ca acest loc să fie impecabil de curat.

În ce priveşte materialele, adezivul ales trebuie să fie compatibil cu tipul de tapet pe care urmează să îl aplicăm. Există însă şi o alternativă, tapetul poate fi lipit şi cu aracet. Cert este că trebuie să avem la îndemână câtev instrumente, iar pensula, cutter-ul, rigla şi trafaletul, ultimul pentru aplicarea adezivului pe perete, sunt obligatorii. Apoi, nu strică să avem la îndemână o scară cât mai solidă sau, în cel mai rău caz, un scaun suficient de rezistent ca să ne susţină.

Dincolo de acest set de reguli, specialiştii atrag atenţia că există mai multe feluri de tapet, aşa încât respectarea instrucţiunilor producătorului, înscrise pe rola, este extrem de importantă, pentru a evita greşelile de montaj.

Aplicarea efectivă a tapetului

După ce am măsurat şi notat cu exactitate înălţimea pereţilor, de la podea la tavan, vom trece la decuparea tapetului în fâşii. Pentru asta, vom folosi un cutter. Ideal este să adăugăm cel puţin 5 sau chiar10 centimetri faţă de măsurătorile obţinute anterior. Apoi, în cazul în care tapetul prezintă diverse imprimeuri, vom păstra continuitatea desenului, în momentul în care tăiem sau lipim făşiile şi ne vom asigura că nu apar discontinuităţi care riscă să strice imaginea la final. În cazul în care instrucţiunile producătorului nu indică altceva, adezivul se aplică în mod uniform direct pe tapet, dar şi pe perete. Pentru aceasta, vom utiliza pensula şi trafaletul. Obligatoriu, pentru că tapetul să nu fie prea rigid înainte de aplicare, vom îndoi uşor capetele părţii pe care am aplicat adezivul. În plus, e de ştiut şi că, dacă decidem să lăsăm adezivul să acţioneze 5-10 minute, acest lucru va duce la o înmuiere suficientă a tapetului.

Un alt amănunt de reţinut este că fixarea foliilor de tapet se realizează de sus în jos. Se va păstra ordinea în care făşiile au fost tăiate din rola, urmărind în acelaşi timp să eliminăm aerul care se poate forma la interior. De asemenea, este important să fim atenţi ca la îmbinarea fâşiilor să nu suprapunem marginile acestora. Mai exact, să nu lipim tapet peste tapet, însă să avem în vedere faptul că trebuie să le apropiem suficient de mult, aşa încât să nu rămână spaţii libere.

Dacă vom respecta aceste reguli, avem toate şansele ca „operaţiunea tapetul” să reprezinte un succes. Şi odată cu asta să readucem prospeţimea şi să schimbăm imaginea apartamentului nostru.

