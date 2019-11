VIDEO Mesajul primarului Emil Boc după ce a votat la turul II pentru prezidenţiale: „Poate fi momentul desprinderii definitive de comunism”

Emil Boc a votat, în jurul orei 11.00, la secţia aflată vis-a-vis de blocul în care locuieşte, în cartierul clujean Zorilor.

„Mă uit foarte mult la ce spun românii. Vrem o ţară ca afară. Vrem o ţară în care să se respecte legile. Un sistem de sănătate, de educaţie, investiţii în locuri de muncă, şansa de a avea acces la dezvoltare. Am acordat un vot candidatului care poate asigura toate astea şi am dat un vot în acest sens. Cred că acum, la 30 de ani de la comunism, este timpul să ne desprindem de acest lucru. Trebuie să ne despridem de sloganul «egali în sărăcie». Este ultimul reflex al comunismului. Poate fi momentul desprinderii definitive de comunism”, a spus primarul.

„Am votat candidatul care a demonstrat că, atunci când societatea a avut un punct de vedere şi a încercat să oprească derapajele puterii”

„Potrivit Constituţiei României, preşedintele reprezintă statul român şi este garantul integrităţii teritoriale şi a statului român. În această calitate pe care o are preşedintele, m-am orientat la vot pentru a susţine candidatul care ne va asigura cele mai înalte garanţii de securitate pe care le avem în întreaga noastră istorie. Este vorba de candidatul care poate reprezenta România cu profesionalism în Uniunea Europeană, la NATO sau în parteneriatul cu SUA. Am votat cu candidatul capabil să ducă în continuare cele mai înalte garanţii de securitate pe care România le are în continuare cu partenerii NATO şi SUA. Preşedintele este mediator între puterile statului şi între stat şi societate. Am votat candidatul care a demonstrat că, atunci când societatea a avut un punct de vedere şi a încercat să oprească derapajele puterii, preşedintele a utilizat toate instrumentele Constituţiei pentru a le opri. Vorbim de atacarea la CCR, de retrimiterea în Parlament a legilor”, a declarat Emil Boc.