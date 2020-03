VIDEO Avertisment în legătură cu clinica pe care autorităţile doresc s-o transforme în spital pentru pacienţi cu COVID-19. „Are 100 de ani şi e focar de infecţie”

Medicul Alin Iliescu de la Clinica Medicală 1 – unde ar urma să fie aduşi pacienţi cu Covid-19 – i-a scris parlamentarului Emanuel Ungureanu următorul mesaj:



„Clinica noastră este complet nepotrivită primirii bolnavilor cu CoVid 19. Nu există filtre unde să ne îmbrăcăm si să ne dezbrăcam echipamentele de protecţie (ni s-a transmis sa identificam singuri soluţii!) Nu se poate respecta circuitul pacienţilor (ex pentru efectuarea ex radiologic bolnavii trebuie plimbaţi prin curte! - cu izoleta oare??). Experienţa personalului de pe Secţiile Cardiologie, Interne si Gastroenterologie este ZERO în îngrijirea acestor pacienţi (care poate fi răspunderea noastră medico-legală in cazuri ce ne depăşesc competenţa?), şi de asemenea în protecţia fata de infecţiile respiratorii? Conducerea este opacă oricăror argumente logice!!!”





Ungureanu: „Clădirea are 100 de ani şi este un focar de infecţie”



De asemenea, parlamentarul Emanuel Ungureanu critică dur această măsură într-o adresă făcută Prefecturii:

„NU ADUCEŢI COVID 19 ÎN CLĂDIREA INFECTĂ MEDICALĂ I DIN CLUJ-NAPOCA! Aceste imagini au fost filmate de mine, în Clinica Medicală 1, în luna iunie a anului 2018!!! (Vezi mai jos clipul video)

Nimic nu s-a schimbat de atunci, în bine...Clădirea are 100 de ani şi este un focar de infecţie. Dacă se aduc pacienţi infectaţi cu virusul Covid 19 în această clădire pericolul pentru pacienţi şi personal este uriaş pentru că nu pot fi construite circuite funcţionale. Dovada, epidemiologul Spitalului Judeţean Cluj nu a avizat aceste circuite.”



Următorul spital de sprijin





Ungureanu susţine că după Infecţioase, următorul spital de sprijin ar trebui să fie Spitalul Municipal Clujana, care este mai bine pregătit şi dotat să facă faţă luptei cu acest virus: „Dacă Spitalul de Boli Infecţioase Cluj nu va face faţă la Covid 19, următorul spital de sprijin ar trebui să fie Spitalul Municipal Clujana, care este mai bine pregătit şi dotat să facă faţă luptei cu acest virus. Mai este un avantaj, Spitalul Municipal este la periferia oraşului, strategic este o zonă mult mai bună!”









Reprezentantul UMF: „se centralizează informaţiile pentru a se lua cea mai bună soluţie”



Spitalul Clujana a fost indicat şi de reprezentantul Universităţii de Medicină şi Farmacie, prorectorul şi conferenţiar George Dindelegan, într-un plan de urgenţă conceput ca să ajute autorităţile. Acesta a fost invitat la discuţii la Prefectură cu privire la alegerea următorului spital de sprijin.

„Se centralizează informaţiile pentru a se lua cea mai bună soluţie” – a răspuns acesta pentru Adevărul. Prefectura va anunţa probabil astăzi decizia luată, a mai spus Dindelegan.





Prezentăm mai jos planul propus de Dindelegan pentru combaterea COVID 19 în Cluj-Napoca!



„Obiective principale:

• reorganizarea intregului sistem medical din Cluj pentru adaptare la situatia actuala,

• includerea specialistilor in luarea deciziilor ,

• urmarirea recomandarilor primite de la colegii din Italia in ce priveste organizarea si pregatirea, pe baza experientei existente,

• protejarea personalului critic (medici infectionisti si medici ATI),

• solidaritatea colegiala si medicala: interesul public prevaleaza in fata intereselor personale sau ale institutiilor,

• implicarea altor institutii/organizatii: UMF, asociatii, etc.,

• ierarhizarea atributiilor cu respectarea stricta a autoritatii superioare.

Urmarirea unor principii generale:



• organizarea pe nivele, cu adaptare in functie de evolutia epidemiei

• oprirea activitatii medicale pentru pacientii cu boli cronice, care suporta amanare. Aceasta masura, chiar daca se ia in momentul in care nu exista foarte multe cazuri confirmate, are urmatoarele avantaje:

o decongestioneaza spitalele,

o permite reorganizarea sectiilor si transferul personalului,

o permite "protejarea" personalului critic,

o permite instruirea specifica in utilizarea echipamentelor de protectie si in implementarea protocoalelor. Acestea sunt importante deoarece nu toate categoriile de personal sunt obisnuite sa lucreze cu bolnavi infectiosi

o permite economia de echipamente de protectie si echipamente medicale (masti, halate, manusi, seringi, etc),

o permite organizarea sectiilor pe "clustere", cu unele in stare de asteptare, capabile sa preia un numar crescut de pacienti la nevoie,

o permite eliberarea unor spatii in interiorul spitalelor unde sa poata fi cazat personalul care nu poate/nu doreste sa mearga acasa intre ture.

• asigurarea serviciilor medicale pentru pacienti non-corona:

o urgente: politraumatisme, infarcte, AVC, urgente metabolice, diabet decompensat, urgente nefrologice, gastroenterologice, etc.,

o tratamente care nu suporta amanare (bolnavi oncologici, afectiuni evolutive, etc.).

• separarea circuitelor pacientilor corona cu a celor non-corona,

• asigurarea tratamentelor specifice de urgenta pentru pacientii corona ce dezvolta complicatii (ginecologice, chirurgicale, etc.).

Tinand cont de specificul Clujului, de modul de evolutie al bolii si de tipul de tratament ce necesita a fi administrat, o propunere de organizare pe nivele a unitatilor sanitare ar fi urmatoarea:

1. Nivel 1. Spitalul de Boli Infecţioase. Are capacitate si expertiza pentru pacienti corona necritici si pentru 9 pacienti corona ce necesita intubatie si ventilatie

2. Nivel 2. Un Spital mare, dedicat pacientilor corona, dupa ce capacitatea Spitalului de Boli Infectioase va fi depasita. Acest spital de nivel 2 ar trebui sa aiba urmatoarele caracteristici:

a. sa fie separat de fluxurile principale de asigurare a urgentelor (infarct, AVC, politraumatisme, etc),

b. sa aiba sectie/sectii de Terapie intensiva,

c. sa permita montarea aparatelor de ventilatie pentru extinderea sectiei ATI,

d. sa aiba posibilitate de preluare a pacientilor de pe terapie intensiva pentru continuarea ventilatiei non-invazive (CPAP). Atentie: numarul de statii care pot sa ofere CPAP trebuie sa fie de trei ori mai mare decat numarul de statii de ventilatie invaziva (problema majora in Cluj ce necesita solutie urgenta)!

e. sa permita administrarea de oxigen, separat de sectia ATI,

f. sa aiba bloc operator,

g. sa aiba posibilitatea amenajarii circuitelor epidemiologice,

h. sa poata asigura rezolvarea majoritatii urgentelor medicale pentru pacientii corona.

Un exemplu de astfel de spital: Spitalul Municipal (Clujana).

În perioada de o saptamana-10 zile se pot finaliza lucrarile la sectia ATI si se pot pregati celelalte sectii. "Municipalul" este doar un exemplu-se vor analiza si celelalte spitale si se va alege cea mai buna solutie.

In functie de predictia in evolutia cazurilor

Restul Spitalelor din Cluj vor oferi suport Spitalului de nivel 2 astfel:

• vor prelua pacientii internati,

• vor prelua pacientii programati care necesita internare si tratament,

• vor transfera la Spitalul 2 personal medical pentru suplimentare acolo unde este nevoie (in special pe ATI- interne- infectioase),

• vor prelua medicii si activitatea sectiilor care se vor reloca total/partial, in functie de specific (de exemplu urologia, chirurgia, etc.).

3. Nivel 3. Celelalte Spitale publice din Cluj

a. vor asigura urgenta non-corona,

b. vor asigura tratamentul afectiunilor ce nu necesita amanare (cancere, etc),

c. vor prelua activitatea non-corona a Spitalului 2,

d. vor oferi suport tehnic, material si de personal pentru Spitalul 2,

e. se vor pregati pentru preluarea pacientilor corona, daca spitalele 1 si 2 vor fi depasite, prin organizarea unor zone separate, fara incrucisare de circuite,

f. vor face trainingul personalului in utilizarea echipamentelor de protectie si in implementarea protocoalelor specifice corona.

4. Nivel 4. Spitalele particulare din Cluj

a. se vor pregati pentru a prelua pacienti corona in situatia in care capacitatea spitalelor din sistemul public va fi depasita."

Într-o primă fază, autorităţile au ingnorat propunerile lui Dindelegan, dar acum reprezentantul UMF a fost chemat de Prefectură la discuţii.