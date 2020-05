VIDEO Organizatorii Untold au făcut o petrecere cu 1,2 milioane de participanţi de acasă. Cum va fi următoarea ediţie a festivalului

Preşedintele Klaus Iohannis declara, cu câteva zile în urmă, că nu va mai putea fi vorba de festivaluri de mari dimensiuni în 2020 în România. Acelaşi lucru îl spunea şi Emil Boc, primarul oraşului care găzduieşte cele mai mari festivaluri din România, care susţine că lucrează cu organizatorii la o formă de sprijinire a industriei evenimentelor. Oraşul ar pierde circa 60 de milioane de euro dacă Untold, Electric Castle şi TIFF nu s-ar mai organiza anul acesta.



Puşi în faţa acestei realităţi, organizatorii celor mai mari festivaluri din ţară nu au anulat încă Untold şi Neversea, dar şi-au pus creativitatea la contribuţie: au realizat alături de Pro TV, de 1 Mai, cea mai mare petrecere online de acasă - OVERNIGHT - la care au participat peste 1,2 milioane de oameni din toată lumea. Fanii au putut să-i asculte, din casele lor, pe mai multe platforme media, pe Dimitri Vegas, DJ-ul numărul 1 al lumii, Lost Frequencies, Sunnery James & Ryan Marciano, Danny Avila şi alţii.







Reporterul „Adevărul” a discutat cu Edy Chereji, directorul de comunicare şi marketing al Untold, despre provocările pe care le-a adus pandemia pentru Untold şi despre cum vor arăta viitoarele ediţii ale festivalului.





Chereji crede că, după trecerea pandemiei, „festivalurile vor reveni la variantele consacrate”. El este conştient însă că „fără îndoiala odată cu trecerea pandemiei lucrurile nu vor reveni a normal, din ziua a doua, la normalul acela pe care îl cunoşteam noi până în martie 2020. Aşa că nu doar festivalurile, ci toata viaţa noastră se va adapta la acest nou normal, despre care nimeni nu ştie cum va fi”.



Cum va fi următoarea ediţie a Untold? „Deocamdată îmi este dificil să îmi imaginez când vă fi următoarea ediţie. Se poate să mai apară un miracol, care să facă posibila organizarea în perioadele cunoscute, se vor putea organiza la o alta data în acest an sau abia anul viitor? În Oricare dintre variante, îmi imaginez că vom organiza festivalurile în condiţii de deplina siguranţă”



Primarul Emil Boc a sugerat că autorităţile statului ar trebui să ajute organizatorii de mari evenimente precum Untold. Întrebat despre măsurile pe care le-ar dori organizatorii Untold de la autorităţi, Chereji a spus: „Orice masuri vor lua autorităţile, care ne pot ajuta şi pe noi că, cred vor fi binevenite! Până atunci cel mai important lucru rămâne acela de a ne ajuta să înţelegem perioada prin care trecem şi cum vă trebuie să tratat organizarea evenimentelor din acest an. Cum am spus-o de fiecare data, ne vom conforma masurilor şi deciziilor luate de autorităţi.”

Chereji susţine: „Chiar de la apariţia primelor cazuri COVID 19 în Romania, am intrat în legătură cu autorităţile să înţelegem ce vă urma, am fost printre primele organzatii care au decis să trimiţă echipele să lucreze de acasă, am început să lucram la scenarii atât legate variantele de organizare, de cum putem să venim în întâmpinarea celor care au cumpărat deja abonamente pentru acest an, am ţinut aproape cu artiştii şi partenerii, practic am luat şi analizat fiecare părticică din întregul UNTOLD”.



Există vreun motiv care te face să fii optimist în aceste zile? Care este acela?



Sunt optimist când mă gândesc că majoritatea celor care trec prin infecţia asta se fac bine, sunt optimist atunci când mă gândesc că lumea a mai trecut prin provocări şi crize financiare şi cu toate astea, suntem aici şi azi. Şi mai sunt optimist când văd cata lume s-a mobilizat în perioada asta să ajutem, înţelegând că depinde de noi toţi. Daca ar fi să-l parafrazez pe Tudor Chirila, sunt optimist când văd fiecare persoana a înţeles că bătălia asta se traduce şi prin fraza E şi treaba mea!

Se spune că orice criză aduce cu sine o oportunitate. Care crezi că este oportunitatea pe care ne-o aduce această criză?



Cu siguranţă pentru unele sectoare de activitatea a însemnat oportunitate de new business. Pentru noi ceilalţi a însemnat oportunitatea de a deveni la creativi, mai dornici să testam idei, mai puţin critici cu tot ce fac cei din jur. Poate mai multe acceptare şi înţelegere s-a văzut în perioada asta, mai mult că oricând. Pentru alţii înseamnă pur şi simplu supravieţuire…



Cum crezi că se vă schimba viaţa noastră după trecerea pandemiei?



Din păcate pentru oamenii care au pierdut pe cineva în aceasta perioada, din cauza epidemiei, viaţă vă fi schimbata într-un mod pe care ceilalţi, mai norocoşi nu-l vom înţelege niciodată. Cei care vom scapă cu bine, aş vrea să cred că vom rămâne cu niste obiceiuri bune, însă, în acest moment, cred că odată ce ne vom resimţi în siguranţă, vom uita destul de repede…



Cum crezi se vă schimba industria festivalurilor de muzică după trecerea pandemiei?





Fară îndoială odată cu trecerea pandemiei lucrurile nu vor reveni a normal, din ziua a doua, la normalul acela pe care îl cunoşteam noi până în martie 2020. Aşa că, nu doar festivalurile, ci ţoaţă viaţă noastră se vă adapta la acest nou normal, pe care nimeni nu ştie cum vă fi. Iar după ce ne vom face bine întreagă planeta, sunt sigur că toate activităţile, inclusive festivalurile vor reveni la variantele consacrate.

Ce a însemnat pentru organizatorii Untold această criză? Care e strategia voastră de a minimiza pierderile şi de a rezista în condiţiile actuale? Cum a fost comunicarea voastră cu artiştii cu care colaboraţi? Dar cu sponsorii? Au existat probleme legate de contracte neexecutate sau alte complicaţii?



Am încercat să înţelegem ceea ce ne aşteaptă şi să anticipam pe cât se poate. Chiar de la apariţia primelor cazuri COVID 19 în Romania, am intrat în legătură cu autorităţile să înţelegem ce vă urma, am fost printre primele organzatii care au decis să trimiţă echipele să lucreze de acasă, am început să lucram la scenarii atât legate variantele de organizare, de cum putem să venim în întâmpinarea celor care au cumpărat deja abonamente pentru acest an, am ţinut aproape cu artiştii şi partenerii, practic am luat şi analizat fiecare părticică din intreagul UNTOLD. Însă cea mai mare preocupare am avut-o fata de fanii care au cumpărat zeci de mii de abonamente la ediţiile UNTOLD şi NEVERSEA din acest an, deoarece am considerat că avem datoria de a îi asigura că, în condiţiile acestea de incertitudine, indiferent e ce se vă întâmplă în acest an, pot avea garantat accesul la una din următoarele 3 ediţii UNTOLD sau NEVERESEA, inclusive la ediţiile din aceast, daca situaţia ne vă mai permite să le organizam în perioadale deja cunoscute. Iar oamenii au apreciat aceasta măsură, majoritatea fiind mai mult decât mulţumiţi cu aceasta asigurare că investiţia lor din acest an, nu se pierde, ci se reportează pentru ediţiile viitoare. Profit de ocazie să le mai amintesc celor care ne citesc şi au abonamente şi bilete cumpărare, că Încă mai pot accesa, gratuit, aceasta opţiune, intrând pe untold.com şi neversea.com. Pe lângă lucrurile acestea ce ţin de activitatea de zi cu zi a festivalului am lansat şi platforma UNITED, prin care ne-am propus să contribuim şi să ajutam linia întăi, autorităţile şi toţi oamenii de bine vor să ajute, cu un mod coordonat de ajutor şi implicare. Ne-am organizat şi am ajutat şi noi cu logistica şi achiziţii punctuale autorităţile locale şi regionale atât la Cluj cât şi la Constanta, fie că am contribuit cu echipamente IT şi echipamente medicale la Cluj, fie că am trimis la Constanta cele 6 tiruri cu echipamente logistice pentru Spitalul Mobil.



Ce crezi că trebuie să înveţe organizatorii de festivaluri din această pandemie? Dar autorităţile?



Îmi este foarte greu să trag o concluzie acum. Cred că trebuie să aşteptam să se termine aceasta perioada şi abia apoi vom vedea concluziile.



Cum îţi imaginezi că vă fi următoarea ediţie a Untold? Cu măşti obligatorii şi distanţare socială?



Deocamdată îmi este dificil să îmi imaginez când vă fi următoarea ediţie. Se poate să mai apară un miracol, care să facă posibila organizarea în perioadele cunoscute, se vor putea organiza la o alta data în acest an sau abia anul viitor? În Oricare dintre variante, îmi imaginez că vom organiza festivalurile în condiţii de deplina siguranţă

Care este sfatul tău pentru fanii festivalurilor de muzică care să-i ajute să se adapteze mai bine la viaţa de după pandemie?



Nu aş putea să dau sfaturi fiindcă asta ar însemnă că aş ştii şi eu cum vă fi viaţă după pandemie. Şi adevărul este că nu stiu. Cred doar că vă fi nevoie să avem răbdare cu noi şi cu toţi cei din jur. În rest, cred că toate lumea a acumulat în aceasta perioada o pofta nebuna de viaţă, de trăit viaţă şi de profitat cu adevărat de fiecare zi!

Multe companii şi-au trimis angajaţii în şomaj tehnic şi solicită ajutoare. Ce ar vrea organizatorii Untold de la autorităţi?



Orice masuri vor lua autorităţile, care ne pot ajuta şi pe noi că, cred vor fi binevenite! Până atunci cel mai important lucru rămâne acela de a ne ajuta să înţelegem perioada prin care trecem şi cum vă trebuie să tratat organizarea evenimentelor din acest an. Cum am spus-o de fiecare data, ne vom conforma masurilor şi deciziilor luate de autorităţi.

Care este „strategia” pe care ai adoptat-o pentru a trece mai uşor această perioadă în care trebuie să stăm închişi în case?



Am încercat să iau lucrurile aşa cum sunt, să nu mă frustreze gandidu-mă la cum era anul trecut pe vremea asta sau la cum aş fi putut să fac alte lucruri, daca nu era aceasta perioada. Am înţeles că trebuie să facem asta, să stam acasă, că să putem fi bine, i-am îndrumat şi pe alţii să facă la fel. În acelaşi timp, am continuat să îmi găsesc idei şi proiecte care să îmi tintă mintea ocupa şi sunt bucuros să spun că toate echipa UNTOLD a fost foarte creativa şi activa în perioada asta şi am reuşit să facem câteva iniţiative foarte faine.



Care sunt reperele unei zile obişnuite din programul tău în această perioadă?



Mă trezesc în jur de 7.30, şi până pe la 9.30 e timpul meu pe care îl petrec şi cu fetiţă noastră, daca se trezeşte şi ea aşa devreme :). În acest timp mai răspund la mailuri, mai trimit mailuri către echipa cu ceea ce avem de făcut, mai planific ziua cu soţia mea, Ioana, care este şi ea parte din echipa UNTOLD, iar în general după ora 10,00 încep şedinţele pe zoom, callurile, mailurile. În perioada asta am vb în medie şi cate 5-6 ore zi la telefon.

Care este activitatea pe care o faci zilnic (periodic) în această perioadă şi „răsfăţul” (cultural, culinar, bahic) pe care ţi-l oferi zilnic (regulat) în această perioadă?



Cel mai important răsfăţ este că pot să merg de cate ori mi se face dor de fetiţă mea să o iau în braţe, să o pup, să mă joc cu ea, să mai ieşim în curte peste zi, în comparaţie cu vremurile când eram la birou. Iar seara, când timpul ne permite, ne facem declaraţie, regulamentar, şi ieşim toţi 3 la plimbare. Şi un alt obicei pe care mi l-am făcut în periaoda asta, este să profit de faptul că vorbesc mult la telefon şi să folosesc acest timp pentru a merge pe banda. Mi-am dat seama după primele 2 săptămâni de izolare, care aş putea să imbim cu succes cele 2 activităţi. Şi funcţionează



Recomandaţi-ne o carte pe care să o citim în aceste zile şi motivaţi pe scurt alegerea?



N-aş vrea să fac pe elitistul doar că să dau bine la răspuns şi recunosc cinstit că de când s-a născut fetiţă mea am mult mai puţin timp petru mine, inclusive pentru citit. Dar mă incurajeza niste prieteni mai înţelepţi decât mine care mi-au spus că după 40 de ani, revine şi timpul şi pofta de citit. Dar daca ar fi să recomand totsusi ceva, având în vedere că îmi place poezia şi mica ironie, i-aş recomanda pe Toparceanu, Mircea Dinescu, atât cât să ne mai descreţim frunţile în periaoda asta





Recomandaţi-ne un film pe care să-l vizionăm în aceste zile şi motivaţi pe scurt alegerea?



Voi recomanda doua scrutmetraje romaneşti: unul emoţionant şi plin de încărcătură, semnat de Tudor Giurgiu, filmat chiar la Cluj - Superman, Spiderman sau Batman. Iar al doilea, plin de satira şi comic ardelenesc, cu Adrian Titieni - Sântul!

