Cum verifici de acasă dacă ai putea avea COVID-19. Aplicaţia care asigură testarea digitală a întregii populaţii a României

„După ce răspunde la întrebări, pacientul va primi un rezultat de genul: nu ai simptome specifice de COVID-19; estimăm în proporţie de 60% că aveţi o răceală simplă, roşu în gât - 30%, alte afecţiuni - 10%. Utilizatorul va fi invitat să-şi monitorizeze simptomele şi să-şi refacă testul după o perioadă sau în cazul în care simptomele sunt specifice pentru COVID-19, să contacteze un medic de familie”, a explicat pentru „Adevărul”, iniţiatorul proiectului, Dan Chiuzbăian.

Ai simptome care te fac să crezi că eşti infectat cu COVID-19? Completarea unui set de întrebări pe site-ul www.covidmonitor.ro - care vor fi analizate de un algoritm de Inteligenţă Artificială, îţi va oferi un set de recomandări personalizate pentru starea ta de sănătate., a explicat pentru „Adevărul”, iniţiatorul proiectului, Dan Chiuzbăian.

Site-ul , care a fost disponibil până astăzi doar pentru medici, poate fi acum accesat de către oricine doreşte să ştie dacă simptomele pe care le are sunt specifice COVID-19 sau este vorba despre o gripă sau altă afecţiune. Accesul la site este gratuit şi se poate face atât de pe calculator, cât şi de pe telefonul mobil.

Cu 20.000 de euro pe lună poate fi testată zilnic toată populaţia

„În urmă cu o lună vă spuneam că am început lucrul la o aplicaţie informatică ce este capabilă să identifice prin evaluare online suspecţii simptomatici cu risc crescut de COVID-19. Ideea enunţată era simplă: să colectăm într-o bază de date comună informaţiile medicale provenite de la mii de medici aflaţi în prima linie a luptei cu noul coronavirus, să învăţam euristic din experienţa acestora utilizând un algoritm de Inteligenţă Artificială care analizează simptomele şi diagnosticele confirmate medical, iar apoi să oferim online, în timp real, răspunsuri şi recomandări personalizate oricui are manifestări asociate suspiciunii de COVID-19”, susţine iniţiatorul proiectului realizat în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, Dan Chiuzbăian.



Autorităţile beneficiază, conform lui Chiuzbăian, astfel de aplicaţie:



1. Triaj digital pentru suspecţii de COVID-19, fără contact între pacient şi medic.



2. Detectare timpurie a bolii, autoevaluarea făcându-se la domiciliu, răspunsul fiind imediat



3. Testare zilnică pentru fiecare persoană care îşi va relua activitatea, incluzând rezultatele testării într-o

declaraţie digitală de sănătate care certifică lipsa simptomelor cunoscute şi suspiciunea de COVID-19



4. Retestarea şi monitorizarea gratuită a stării de sănătate ori de câte ori este nevoie sau simptomele suspectului se modifică

„Costul testării digitale zilnice a întregii populaţii a României (~15 milioane de teste x 30 de zile), îl estimăm la 15.000-20.000 EUR pe luna, reprezentând închirierea infrastructurii de servere dedicate găzduirii sistemului informatic”, spune Chiuzbăian.

Apelul iniţiatorilor către medici: avem nevoie de date



„În acest moment, varianta online a software-ului COVID Monitor lucrează cu date minimale, informaţiile medicale disponibile acoperind doar 12% din nevoile unei funcţionări optime. Cu toate acestea, evaluarea de performanţă a algoritmului vis-a-vis de acurateţea predicţiei virusului COVID-19 este de 70%, gradul de încredere îmbunătăţindu-se în fiecare zi. Mai multe date uploadate din spitalele COVID-19, ar duce la decizii mai bune. Afirm cu tărie că ceea ce era omeneşte posibil să facem noi, voluntarii, am făcut. Am telefonat aproape fiecărui spital COVID-19 din România, am explicat proiectul şi am cerut sprijin, am discutat cu peste 200 de medici, am validat conturile lor de acces în sistem şi procesul de validare continuă, având peste 400 de cereri. Am discutat cu Colegiul Medicilor care ne-a oferit sprijinul, am semnat parteneriate cu două universităţi din România pentru a îmbunătăţi eficienţa algoritmilor de Inteligenţă Artificială”, susţine iniţiatorul proiectului.



Nevoile echipei de voluntari sunt:



„1. Mai multe date confirmate medical furnizate de spitale. Algoritmul se „hrăneşte“ cu date şi invaţă din ele in fiecare zi. Devine mai bun si mai eficient doar dacă medicii îi impărtăşesc experienţa lor.

2. Curajul să evaluăm toate posibilităţile de a rezolva o problemă, chiar dacă soluţiile vin din zone neafiliate sistemului medical”

Proiect realizat de voluntari



Proiectul a fost realizat printr-un efort susţinut al voluntarilor din două firme clujene, la care s-au alăturat medici, specialişti în comunicare, graphic design, editare video şi societatea civilă, proiectul a fost realizat. Iniţiatorul proiectului este Dan Chiuzbăian, proprietarul firmei de IT -QSound SOFT şi managerul proiectului VIKI - „casa inteligenta care învaţă obiceiurile locuitorilor săi”.

În acest moment, proiectul are nevoie de cât mai multe informaţii privind diagnosticele pacienţilor cu COVID-19 pentru ca algoritmul să înveţe să facă diferenţa între coronavirus şi o răceală, o gripă sau altă afecţiune. Pe site-ul aplicaţiei – medicii sunt rugaţi să se înscrie şi să încarce diagnostice.

„Covid Monitor îşi propune identificarea pacienţilor cu risc crescut de SARS-CoV-2 utilizand un algoritm de inteligenţă artificială. Datele de intrare ale algoritmului sunt simptomele pacientilor pe de o parte, iar pe de alta parte o baza de informatii medicale provenite din centrele de triaj care testeaza COVID-19. El nu detecteaza prezenta virusului in algoritm, doar un test specific poate sa o faca. Conceptul prevede stocarea unui număr mare de simptome şi diagnostice preluate din centrele de triaj ale spitalelor (date de antrenament) şi compararea modelului generat de ele cu auto-evaluarea furnizată de utilizatori online, rezultând un diagnostic prezumtiv”", susţine iniţiatorul proiectului, Dan Chiuzbăian.

