Urmărire nebună cu focuri de armă, în toiul nopţii, pentru prinderea unui şofer recalcitrant. Motivul pentru care acesta fugea de poliţişti

Poliţiştii din Turda au reuşit să prindă un şofer aflat în stare de ebrietate, după o cursă ca-n filme, cu focuri de armă. S-a întâmplat marţi, 7 iulie, când în jurul orei 21.00, Poliţia municipiului Turda a fost sesizată despre faptul că o persoana ar fi sub influenţa băuturilor alcoolice şi conduce un autoturism pe strada Rapsodiei din municipiul Turda, fiind implicat într-un accident rutier soldat cu pagube materiale.

Poliţiştii rutieri au identificat autoturismul în cauză, au procedat la efectuarea unui semnal de oprire însă, bărbatul aflat la volanul autoturismului şi-a continuat deplasarea, motiv pentru care, poliţiştii au pornit în urmărirea acestuia.

În cele din urmă, autoturismul a fost oprit pe un teren viran. Conducătorul auto nu a respectat indicaţiile agentului de poliţie, acesta refuzând să coboare din autovehicul, motiv pentru care, poliţistul a procedat la somarea bărbatului, fiind trase mai multe focuri de armă în plan vertical. Ulterior, bărbatul a fost imobilizat de către poliţişti.

„În urma verificărilor, s-a stabilit că acesta are 52 de ani şi este din municipiul Turda. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, reieşind o concentraţie de peste 0.80mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe şi distrugere, fapte prevăzute şi pedepsite de Codul penal”, au informat reprezentanţii Poliţiei Cluj.