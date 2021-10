Un român acuză Ministerul de Externe că nu a putut susţine un examen pe platforma instituţiei. Reacţia MAE

Daniel Prelipcian a plecat din România de peste 20 de ani, timp în care a muncit, locuit şi studiat în diferite ţări. În toţi aceşti ani a locuit în Ungaria, Germania şi Spania, iar din 2009 locuieşte în Statele Unite, la New York. Din 2017 şi până în decembrie 2020, a fost profesor adjunct la două facultăţi din New York, unde a predat justiţie criminală şi dezvoltarea economică globală şi criminalitatea. Dorea însă să se întoarcă definitiv în ţară, iar cum a aflat că MAE urma să organizeze un concurs pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României a decis să-şi încerce şansa.

„Atunci când MAE a publicat în Monitorul Oficial despre posturile scoase la concurs am zis că este momentul potrivit pentru a mă întoarce în ţară. Experienţa acumulată de-a lungul acestor ani şi studiile obţinute m-au calificat pentru profilul politic - afaceri politice bilaterale şi multilaterale”, spune Prelipcian, care s-a înscris pentru examen.

Ce s-a întâmplat

Pe data de 24 mai 2021, MAE a organizat o sesiune de simulare a testului-grilă, iar Daniel Prelipcian a participat fără nicio problemă. Cu totul aveau să stea lucrurile în cazul examenului adevărat, proba testului-grilă care a avut loc online, pe data de 27 mai 2021, ora 17:00. Din cauza unor probleme pe reţea, care nu au ţinut de candidat, el nu a putut să susţină proba.

„Cu multă atenţie am respectat toate condiţiile tehnice pentru a susţine acest examen. M-am conectat la platforma cariera.mae.ro cu 30 de minute (respectiv 16:30 ora României) pentru a susţine proba testului-grilă şi am folosit Google Chrome, platforma recomandată de MAE. Testul grilă a apărut pe pagina profilului meu 8 minute mai târziu, respectiv la 17:08 (ora României).

Văzând că examenul nu a apărut pe pagina mea în timpul celor 3 minute, mi-am dat seama că există o problemă. În minutul 4 am făcut o fotografie a ecranului şi opţiunea «susţine examenul» nu a apărut. Au mai trecut încă 4 minute, respectiv la ora 17:08 a apărut opţiunea amintită. A fost însă prea târziu, pentru că atunci când am dat click pe «susţine examenul», a apărut următorul mesaj «Nu mai puteţi începe examenul. Perioada de graţie pentru începerea examenului este între orele 17:00:00 – 17:03:00»”, susţine Daniel Prelipcian.

În acel moment, a sunat la centrala MAE în România, dar nu i-a răspuns nimeni. La scurt timp, a fost sunat de la centrală. „O doamnă m-a întrebat dacă am sunat. I-am explicat ce sa întâmplat, iar ca răspuns mi s-a spus că: «Nu este de la noi. Totul funcţionează în parametri normali. Nu am altceva ce să vă spun, şi nu mai pot să stau la telefon cu dumneavoastră pentru că mai am încă doua apeluri care aşteaptă să fie preluate şi că poate au aceeaşi problemă ca şi tine.» A doua zi, pe 28 mai, am trimis o plângere la MAE şi am ataşat două fotografii cu ecranul calculatorului pe care le-am făcut la ora 17:04 şi 17:08.i”, a adăugat el.

Răspunsul MAE

Un răspuns a venit de la MAE pe data de 3 iunie şi preciza următoarele: „Conform instrucţiunilor de conectare în vederea susţinerii testului-grilă ”în cazul în care, din motive obiective, candidatul nu apasă butonul START la începerea probei, este prevăzut un termen de maximum 3 minute până când se poate intra în concurs. Intrarea cu întârziere în concurs nu modifică ora de finalizare a testului, care este aceeaşi pentru toţi candidaţii. După expirarea termenului-limită de intrare în concurs (3 minute), candidaţii nu vor mai putea susţine proba. Candidaţii care nu intră în concurs înainte de expirarea termenului-limită vor fi declaraţi absenţi. Conform prevederilor din Regulamentul de concurs şi a instrucţiunilor de conectare în vederea susţinerii testului-grilă, repetarea susţinerii testului nu este permisă.”

Ministerul Afacerilor Externe a revenit cu un răspuns în care se precizează că nu au existat probleme sau erori ale platformei în timpul examenului. „În legătură cu problemele pe care ni le-aţi semnalat, vă informăm că Ministerul Afacerilor Externe a dispus efectuarea unei expertize tehnice privind funcţionarea platformei cariera.mae.ro în data de 27 mai 2021, pentru intervalul orar 16.30 – 18.30, în urma căreia nu au fost identificate anomalii de funcţionare şi nu au fost raportate erori de platformă, atât la nivel de aplicaţii, cât şi la nivel de baze de date. Din punct de vedere tehnic, pe întreaga durată a intervalului analizat, platforma cariera.mae.ro a funcţionat în parametri normali, în mod constant şi fără întreruperi, pentru toţi candidaţii, atâta timp cât aceştia au urmat instrucţiunile transmise de MAE privind condiţiile tehnice de susţinere a testului-grilă, s-au asigurat de funcţionalitatea camerei web şi au permis accesul la aceasta, şi au respectat cu stricteţe termenul indicat în ceea ce priveşte începerea testului-grilă.

Rezultatul verificării tehnice este confirmat şi de faptul că din 1185 candidaţi eligibili, un număr de 1063 s-au conectat cu succes şi au susţinut proba testului-grilă”, se menţiona în al doilea răspuns, fără să se precizeze însă de ce peste 100 de candidaţi nu au mai susţinut examenul.

Ce spune candidatul

Cum niciunul din cele două răspunsuri nu-i oferă o explicaţie plauzibilă şi nici o soluţie reparatorie, Prelipcian se poate declara nemulţumit. „Am făcut tot ce a ţinut de mine ca să susţin nu doar proba testului-grilă, dar m-am pregătit şi pentru proba scrisă care avea să fie susţinută după promovarea testului-grilă. Pentru mai mult de două luni, am studiat în medie 14 ore pe zi şase zile pe săptămână, atât bibliografia generală, cât şi cea specifică afişate pe site-ul MAE specifice postului pentru care am candidat. M-am conectat la platforma MAE din timp, şi m-am asigurat că atât camera web cât şi internetul funcţionează. Ba mai mult decât atât, cu patru săptămâni înainte de examen, mi-am achiziţionat un nou computer ca nu cumva vechiul calculator să aibă vreo defecţiune şi să nu pot susţine examenul. Am făcut tot ce a ţinut de mine, dar nu am avut cum să controlez când examenul va apărea pe profilul meu pentru a-l susţine. După cum s-a constatat, au mai fost şi alte persoane care au avut probleme similare, iar acest lucru indică o eroare undeva pe care nu pot să o identific. Este foarte descurajator şi frustrant să te pregăteşti luni de zile pentru un examen şi să nu ţi se dea şansa de a-l susţine. După cum se vede din plângerea pe care am depus-o, am cerut să mi se ofere dreptul de a susţine examenul, dar Ministerul Afacerilor Externe nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru o posibilă eroare, iar din răspunsul primit de la MAE vinovaţi suntem noi cei care nu am reuşit să susţinem examenul”, se plânge candidatul.

