Taximetru clujean transformat în veritabil „turn de control”. „Şoferul urmăreşte exact 10 ecrane”

„Mă jur că în toată viaţa mea de călător cu taxiul nu am văzut aşa ceva. Exact 10 ecrane pe care urmăreşte fluxul de informaţii are omul. E Mediafaxul. Mi-e şi frică dacă mai poate fi atent la drum. Plus muzica din boxe”, a scris pe Facebook clujeanca Geanina Simion, un cunoscut om de PR în oraş.

Fotografia s-a viralizat rapid, iar în discuţie a intrat şi jurnalistul Lucian Mândruţă. „Eu cred ca vinde publicitate pe ele!” - a remarcat acesta.

„Lucian, patru îs cu aplicaţii de maps. Diferite. Una e „oglindă retrovizoare" digitală, cu aplicaţie. Unul e un film pe ProTV. Unul cu videoclipuri hip-hop. E incredibil”, a precizat Geanina Simion.

În ciuda faptului că maşina clujeanului este „ticsită” de tehnologie, Geanina a constata că „Nu îi merge POS-ul. Ăla e vechi. POS-ul era legat la o aplicaţie de pe ecran care dădea erori. A zis: «Greu cu tehnologia». Am râs”.

