Românca ajunsă cel mai bun hairstylist al lumii în 2016. „Am clienţi care vin la salonul meu din SUA sau din Singopore“

Originară din Baia Mare, Romina Sabou (35 de ani) s-a mutat încă de la 18 ani în Cluj, unde a urmat studii în domeniul economico-financiar. Tot în primii ani petrecuţi la Cluj şi-a descoperit talentul în hairstyling şi a urmat un prim curs în domeniu.

„Pasiunea, setea pentru tot ce e frumos, pentru eleganţă şi bun gust le-am moştenit de la părinţii mei. Întotdeauna erau eleganţi, aranjaţi şi bine puşi la punct, iar asta m-a influenţat şi pe mine. Apoi, după ce m-am mutat la Cluj, în anii studenţiei, am început să cochetez cu ceea ce înseamnă hairstyling. Ţin minte că prima dată am coafat o bună prietenă la care stăteam pe atunci în gazdă, a fost foarte încântată de rezultat“, povesteşte Romina.

Campioană mondială la coafură

Anii au trecut, iar tânăra, înarmată de această dată cu experienţa acumulată în timp, s-a prezentat la cel mai important eveniment şi, totodată, concurs mondial de coafură, Haute Coiffure Française Trophy. În 2015, competiţia a avut loc, ca în fiecare an, la Carousel Du Louvre din Paris, iar circa 700 de hairstylişti, proveniţi din ţări de pe toate continentele, s-au înscris la concurs. Romina a terminat la final pe locul 14, ratând de puţin accederea în finala concursului, unde s-au calificat primii zece concurenţi.

Dar nu a abandonat. Anul următor, românca s-a prezentat din nou la Haute Coiffure Française Trophy, iar de această dată a fost de neoprit. A ajuns în marea finală, apoi s-a încoronat ca regină a competiţiei şi campioană mondială în domeniu. Practic, Romina a reuşit să îşi exprime talentul realizând o coafură impecabilă prin tehnica Vidal Sassoon, cunoscută în lumea artiştilor din acest domeniu ca fiind una extrem de migăloasă şi nu tocmai simplu de realizat.

„A fost o atmosferă fantastică la Paris, totul a fost special, iar contracandidaţii la titlul de campion mondial, peste 700 de hairstylişti, au fost şi ei la un nivel excelent, astfel că întrecerea, competiţia, a fost una grea“, rememorează Romina.

Clienţi din SUA şi Singapore

Ulterior, tânăra şi-a deschis propriul salon la Cluj, Nouvelle Blanche Salon International. Investiţiile au fost pe măsură, chiar dacă nu poate să dea cifre. În total, în salon a investit câteva sute de mii de euro, totul cu un singur scop: să deţină un salon unic, fără cusur. Are un singur regret. Timpul nu-i ajunge aproape deloc, mai ales că se împarte între Cluj şi Paris, iar în permanenţă primeşte pe bandă rulantă invitaţii pentru evenimente speciale în marile oraşe ale lumii. În plus, e adeseori solicitată să ţină şi cursuri.

„Încă dinainte de a câştiga, eram plecată foarte des din ţară. Am ţinut un curs în Portugalia, la Porto, pot spune că mi-a plăcut să predau. Am fost de trei ori acolo, am stat câte trei-patru săptămâni de fiecare dată. Şi am făcut acolo şi propria mea colecţie. Dar de atunci nu am mai reuşit să onorez alte invitaţii similare, pentru că trebuie să mă împart mereu între Cluj şi Paris, plus să încerc să dau curs altor invitaţii la evenimente. Şi mai este şi salonul meu, unde am investit inclusiv timp şi energie şi de care trebuie să mă ocup. Am şi mulţi clienţi, unii dintre ei vin din Statele Unite ale Americii sau din Singapore“, explică Romina.

Acum, ea se concentrează pe planurile de viitor. Asta înseamnă şi o nouă colecţie, iar Romina va realiza inclusiv partea vestimentară. „O să creez o nouă colecţie, o să creez, de exemplu, o haină din piuliţe de maşină, pe care trebuie să le cos cu aţă de pescuit şi pe care trebuie să le pictez mai apoi. Nu ştiu sigur cât va dura, de obicei, o lucrare de o asemenea complexitate îmi ia cam o săptămână-două. Depinde. Dar durează mai mult partea de creaţie, gândirea. Colecţiile apar de regulă în fotografii, nu le prezint de obicei în gale“, susţine tânăra.

Când va avea loc inaugurarea academiei

Apariţia noii sale colecţii va coincide cu înfiinţarea academiei pe care tot ea o va deschide sub brandul

Haute Coiffure Française. Practic, inaugurarea academiei sale va coincide cu intrarea acestui brand în România. Evenimentul ar urma să aibă în loc în această vară, la Cluj, cel mai probabil în iulie sau august.







„Anul acesta îmi lansez propria academie de hairstyling, iar colecţia aceasta o pun ca imagine. Pe 13 mai chiar am organizat şi prima gală Haute Coiffure Française din România. A fost un adevărat spectacol, cu un show de lumini, cu imagini din colecţie. Gala a fost organizată pe Cluj Arena, iar organizator a fost Nouvelle Blanche. A participat şi celebrul hairstylist Laurent Tourette, un nume mare în acest domeniu, care a reprezentat, la fel ca şi mine, Haute Coiffure Française. A fost un eveniment cu adevărat complex, cu multă lume bună, cu invitaţi de marcă“, punctează Romina Sabou.



