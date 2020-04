Riscurile serioase la care sunt expuşi copiii ţinuţi în case şi de ce s-ar impune cât mai curând o relaxare a restricţiilor. Explicaţiile simple ale unui medic

Laura Zarafin pledeazăpentru o relaxare a măsurilor restrictive şi recomandă ca tinerii să fie lăsaţi să stea afară, cu măştile corect purtate şi păstrând o anumită distanţare socială. În schimb, ţinuţi între patru pereţi şi lipsiţi de expunerea la soare, copiii îşi vor pierde imunitatea şi vor fi şi mai expuşi la Covid-19, dar şi la alte boli, unele poate chiar mai grave. Într-o postare pe Facebook, medicul a enumerat câteva dintre riscurile la care sunt expuşi copiii şi vârstnicii obligaţi să stea doar în case o perioadă atât de lungă.

„Tinerii trebuie lasati afară - cu măsti corect purtate , cu masuri de distantare la 3-4 metri , nu in grupuri mai mari de 3 , nu in cinematografe , cafenele , locuri aglomerate ...dar trebuie lasati afară . Nu numai pentru că expunerea la soare este esentială pentru sinteza vit D (rol esential in imunitate, printre altele), dar si pentru sanatatea lor psihică si fizică .

Oricum generatiile de tineri prezentau tendinta spre depresie si dependentă de calculatoare; acum această tendintă se accentuează si poate avea efecte dezastruoase .

Si vârstnicii ar fi bine să iasă din case, să facă miscare, altfel toate bolile cronice li se vor agrava; sigur că au nevoie de intervale orare si de masuri de protectie (masti, distantare, igiena corespunzatoare ) .

Nu in ultimul rând ar fi bine să ne gândim la masuri de bun simţ : miscarea, exercitiul fizic moderat, consum de alimente cu continut ridicat in Vit C , eventual suplimentarea vitaminelor cu rol in intarirea sistemului imunitar , tinerea sub control a bolilor cronice etc.

Nu există numai Covid 19 !!

PS - mai vorbiti si despre miile de vindecati pentru sănatatea psihică a tuturor.”