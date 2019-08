Protest la Cluj, în semn de solidaritate cu diaspora şi cu Bucureştiul. „Cerem pedepsirea vinovaţilor de la 10 august 2018”

Atunci, jandarmii au intervenit în forţă şi au folosit gaze lacrimogene împotriva manifestanţilor care au ocupat Piaţa Victoriei din Bucureşti.

„Cluj: Toţi pentru România. Vă vedem şi nu uităm!

Pe 10 August ne intalnim din nou in pietele din toate orasele Romaniei si a celor din diaspora unde exista comunitati romanesti.

via Coruptia Ucide:

,,Anul trecut, românii din diaspora s-au alăturat fraţilor lor rămaşi în ţară împotriva unei majorităţi politice al cărei unic scop a fost să-şi scape politicienii corupţi de problemele cu legea, mergând până în punctul în care ar fi fost în stare să elimine cu totul infracţiunile din Codurile Penale.

Da vestea mai departe!

Anul acesta ieşim să cerem pedepsirea vinovaţilor pentru modul în care au ales forţele de ordine conduse de Carmen Dan să se comporte cu românii ieşiţi la protest împotriva Guvernului.

A trecut aproape un an, iar ancheta dosarului 10 August nu pare să înainteze. Cei care ne-au încălcat drepturile în stradă, spărgând protestul paşnic cu gaze, pulane şi tunuri cu apă îşi văd de treabă liniştiţi, sunt încă în funcţii.

Pe 10 August 2018 am văzut cum jandarmii dădeau cu gaze în toate direcţiile, indiferent că în faţa lor stătea o femeie gravidă, un copil sau un vârstnic. Am văzut oameni loviţi cu bastoanele şi alergaţi pe străzile capitalei, oameni care au ajuns în spitale cu răni deschise de la armamentul folosit de jandarmi, jurnalişti atacaţi pentru a nu putea surprinde imaginile represiunii aplicate celor care protestau, dar am văzut şi oameni care nu s-au dat bătuţi şi care au continuat să se opună abuzului celor care ar fi trebuit, în realitate, să-i apere, nu să-i lovească.

Sute de plângeri penale au fost depuse la Parchete, însoţite de clipuri, imagini şi chiar mostre de haine îmbibate cu gaze, dar iată că nici după un an dosarul nu înaintează.

Ieşim în Piaţă pe 10 August să cerem pedepsirea vinovaţilor!

Ieşim în Piaţă să le arătăm că nu am uitat cum ne-au încălcat drepturile şi cum ne-au umilit!

Ieşim în Piaţă să cerem ca dosarul 10 August să fie cât mai repede soluţionat, cei care au abuzat de funcţii să fie pedepsiţi prin lege, iar celor cărora li s-au încălcat drepturile să li se facă dreptate!

Da vestea mai departe!", este mesajul postat pe Facebook de organizatori.

Citeşte şi

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: