Profesorul din Cluj închis 8 ani în China se întoarce acasă. Calvarul acestuia, povestit de colegul său de celulă

Profesorul Marius Balo, din Cluj, închis arbitrar în China de opt ani, se aşteaptă să fie eliberat din închisoarea din Shanghai şi trimis acasă, în România, la sfârşitul acestei luni, potrivit unei reţele care se ocupă de victimele încarcerărilor fără temei din acea ţară, scrie Universul.net.

Clujeanul Marius Balo (41 de ani) s-a stabilit în China în 2010, unde s-a angajat ca expert străin în cadrul Grupului de Tehnologie şi Educaţie XinDongFang (New Oriental) din Beijing. Angajat ca profesor la prestigioasa universitate Renmin University din Beijing, românul părea realizat profesional şi totul mergea cum nu se putea mai bine în cariera sa.

Totul s-a năruit, însă, pe data de 28 martie 2014, când a fost arestat de autorităţile chineze pentru săvârşirea infracţiunii de fraudă contractuală, prejudiciul fiind de 80 dolari. Asta după ce, spune Balo, a primit 80 de dolari din partea unui chinez, fără să ştie că este un infractor.

Interviu cu colegul lui de celulă

Un sud-coreean care a fost eliberat din blocul pentru străini al închisorii Qingpu din Shanghai, în urmă cu două săptămâni, le-a transmis un mesaj oral prietenilor lui Balo, în care afirmă că va fi eliberat pe 29 martie şi că abia aştepta să vină acasă şi să spună publicului român povestea sa. El susţine că fusese păcălit să accepte 80 de dolari de la un bărbat care i-a folosit paşaportul în scopuri infracţionale, arată sursa citată.

Universul.net a publicat un interviu cu Dima Siakatsky, un bielorus eliberat vara trecută din închisoarea Qingpu după 40 de luni de detenţie pentru un presupus abuz de card de credit. El a fost colegul de celulă al lui Balo începând din februarie 2019. Prezentăm în continuare câteva fragmente din interviu:

„Marius nu mai este acelaşi tânăr pe care îl vedeţi în fotografiile din presă. Are o barbă groasă, este complet chel şi nu are nici măcar un gram de greutate în plus.”

„În februarie 2019, am fost transferat în blocul penitenciar destinat străinilor şi, de atunci, Marius şi cu mine am devenit buni prieteni. Amândoi citeam mult şi ne împărtăşeam impresiile. Engleza mea era deficitară, iar Marius nu a refuzat niciodată să mă ajute cu studiile”, a spus dl Siakatsky. „Marius este foarte religios şi cunoaşte foarte bine Biblia. Vorbeşte excelent engleza. Marius chiar a predat engleza în închisoare. Are un scris de mână frumos. Este un om foarte politicos şi simpatic. Este foarte cinstit şi încrezător. Alţi deţinuţi profitau adesea de el. Îl presau să le dea tăiţeii uscaţi pe care îi cumpăra din magazinul de cumpărături al închisorii. Când cineva îi cerea tăiţei, Marius îi dădea de bunăvoie şi le spunea „poftim, ia-i, fratele meu”. Însă ei nu i-au întors niciodată favoarea. Astfel de lucruri erau întotdeauna „împrumutate” şi niciodată returnate, dar Marius oferea dezinteresat din ceea ce era a lui. „În schimb, noi doi împărţeam în mod autentic adesea lucruri unul cu celălalt”, a mai spus Siakatsky.

„O duzină de deţinuţi în 15 metri pătraţi”

„În acest centru de detenţie preventivă, o duzină de deţinuţi sunt ţinuţi într-o cameră de

aproximativ 15 metri pătraţi. Poate fi un număr diferit de persoane în funcţie de celule, am auzit că în unele erau până la 20 de persoane. Nu există paturi. Se doarme unul lângă altul pe podea, pe pături uzate. În timpul zilei, deţinuţii stau pe podea, uneori se plimbă în cerc. De asemenea, mănâncă în timp ce stau pe podea. Spre deosebire de închisoare, chinezii şi străinii sunt ţinuţi împreună în aceste celule, ceea ce duce adesea la conflicte, a spus el.

„Nu îţi poţi contacta rudele, nu poţi trimite un mesaj despre tine sau obţine ceva de care ai

nevoie. Doar consulul ţării tale îţi poate înmâna haine şi poate depune bani de la familia ta în contul tău din centrul de detenţie”, a spus el.

99% dintre cazuri se încheie cu verdicte de vinovăţie”

„99,92% dintre cazuri se încheie cu verdicte de vinovăţie. Încercările de a face apel sunt tragic-comice. Este inutil să speri la o achitare în instanţă. Dacă eşti arestat în China, principala întrebare din mintea fiecărui deţinut este câţi ani vei primi, nu dacă vei fi găsit vinovat sau nu. Dacă ai încălcat sau nu legea este o chestiune secundară”, a declarat Siakatsky.

„Asta i s-a întâmplat şi lui Marius – un cetăţean cu respect faţă de lege, fără probleme anterioare de natură legală, profesor la universitate, absolvent al seminarului teologic şi al cărui rol insignifiant în acest caz era de natura evidenţei. El însuşi a devenit o victimă a fraudatorilor. Dar a primit o sentinţă dură de opt ani. Aşa că a ajuns în Qingpu, unde ne-am întâlnit”, a spus dl. Siakatsky.

În închisoare, participarea la activităţi de muncă de producţie manuală (precum ambalarea

felicitărilor de Crăciun pentru mărci străine precum Tesco) era obligatorie şi Marius nu a refuzat niciodată să lucreze. În plus, a predat limba engleză. Munca este una dintre condiţiile prealabile pentru a obţine reduceri de pedeapsă, pentru a primi un transfer în ţara de origine sau pentru permisiunea de a cumpăra o cantitate suplimentară de produse alimentare.

Transfer aprobat, dar amânat din cauza Covid

„În toamna lui 2019, transferul lui Marius a fost aprobat oficial, iar el se pregătea de plecare acasă. A trecut un examen medical special. A început chiar să îşi dăruiască produsele celorlalţi deţinuţi şi a cumpărat bunătăţi pentru toţi deţinuţii pentru a sărbători presupusa sa plecare. Dar apoi Covid a izbucnit. Deşi, din octombrie 2019 până la închiderea frontierelor în martie 2020, ar fi existat suficient timp pentru a-l transfera pe Marius în România, acest lucru nu s-a întâmplat. A fost o perioadă dificilă pentru el. S-a aflat într-o permanentă aşteptare. I-a fost mai greu din punct de vedere mental decât fizic.

„În acea perioadă, activitatea în închisoare fusese stopată pe fondul scandalului legat de ambalarea felicitărilor de Crăciun Tesco, relatat într-un ziar britanic, după care a izbucnit Covid. ”

„Marius nu învinovăţeşte pe nimeni pentru situaţia actuală în care se află. El este recunoscător tuturor pentru munca depusă, pentru tentativele de a-l transfera în România”, a spus Siakatsky.

„Marius simte că toată această experienţă l-a schimbat foarte mult. Închisoarea nu l-a dărămat, dar opt ani este o perioadă îndelungată. Are planuri mari pentru viitor şi se va mai vorbi despre el, sunt sigur”, a mai spus Siakatsky.

„Marius va fi eliberat anul acesta, pe 29 martie. Până la această dată, el trebuie să îşi cumpere un bilet de avion, altfel riscă să rămână în China pe termen nelimitat într-un centru de detenţie pentru imigranţi. Dacă persoana eliberată nu îşi procură un bilet de avion pe propria cheltuială, atunci continuă să fie tratată ca un deţinut. Cunosc cazuri în care foşti deţinuţi au rămas în China în condiţii de închisoare pentru încă un an. Sper ca Marius să se întoarcă acasă fără întârziere. Sunt sigur că vă va relata întreaga lui poveste în detaliu”, a declarat Siakatsky.

Vă mai recomandăm