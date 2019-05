Pe ce scaun va sta Papa Francisc la Blaj şi unde a fost confecţionat. „A fost o muncă plăcută şi mi-a dat un sentiment aparte“

„Am primit comanda de la biserică în urmă cu ceva mai mult de o lună, iar săptămâna trecută am reuşit să terminăm atât scaunul, cât şi altarul şi analogul bisericesc. Cu totul ne-a luat cam o lună, iar pentru ele am muncit împreună cu doi angajaţi ai firmei“, a explicat Alin Rîşniţă, unul dintre cei doi acţionari ai firmei „Valger Lemn“.

Design realizat de un inginer care a lucrat la Casa Poporului

Rîşniţă spune că a ţinut special să se implice direct şi că i-a făcut plăcere să lucreze cot la cot cu angajaţii săi, dată fiind cauza şi destinaţia comenzii. „Eu am decupat lemnul computer şi m-am ocupat de frezat, a fost o muncă plăcută şi mi-a dat un sentiment aparte. M-a ajutat foarte mult şi inginerul nostru, Mircea Bărbos, dar şi un muncitor. Absolvent al Facultăţii de Industria Lemnului în anii ’70 şi cu numeroase implicaţii în proiecte de mare valoare naţională, inclusiv, Casa Poporului, domnul Bărbos are toate meritele în ce priveşte designul scaunului papal şi al celorlalte obiecte“, a adăugat Rîşniţă.

Acesta a mai precizat şi că, deşi este ortodox, are un respect aparte pentru Papa Francisc şi va fi prezent la slujba pe care Suveranul Pontif o va susţine la Blaj.

Scaunul a fost confecţionat din lemn de stejar, arbore care simbolizează puterea credinţei creştine. În plus, s-a mai folosit doar catifea. „Pentru a putea fi folosit la prelucrarea piesei finale, lemnul de stejar are nevoie de un an şi jumătate de la debitare la produs final, perioadă care include zvântarea, uscarea corespunzătoare, stratificarea pentru eliminarea tensiunilor şi executarea piesei finale în aşteptarea venirii Sfântului Părinte la Blaj“, a mai spus Rîşniţă.

Simboluri creştine

Scaunul este tapiţat cu catifea albă, având spătarul decorat cu stema papală, realizată în tehnica broderiei. Spătarul înalt, terminat în formă de arc semicircular, evocă bolta cerească. Numit şi arc în plin centru, el este specific arhitecturii romane şi ulterior celei clasice. Albul catifelei semnifică puritatea, fiind „culoarea“ catolică liturgică, folosită la toate sărbătorile Domnului. Linia arcului din lemn, care finalizează spătarul, alături de arcul însoţitor săpat în lemn şi de arcul format de partea superioară a catifelei fac o aluzie subtilă la Sfânta Treime.

Două obiective pentru Papă, la Blaj

Papa Francisc va face o vizită apostolică în România, de vineri, 31 mai, până duminică, 2 iunie. Vizita Suveranului Pontif este la invitaţia autorităţilor statului român şi a Bisericii Catolice din România. Pe durata celor trei zile, Papa Francisc va vizita Bucureşti, Iaşi şi Blaj, precum şi Sanctuarul de la Şumuleu-Ciuc.





Pe durata şederii sale la Blaj, Pontiful are stabilită o întâlnire cu comunitatea romilor la noua biserică din cartierul „Barbu Lăutaru“ în ultima zi a vizitei, duminică, 2 iunie, la ora 15.45. În aceeaşi zi, pe Câmpia Libertăţii, Suveranul Pontif va celebra Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, în cadrul căreia are loc ceremonia de beatificare a şapte episcopi martiri ai Bisericii greco-catolice.

