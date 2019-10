Mesajul de dragoste pentru România al unei suedeze care trăieşte la Cluj: „Un om înţelept mi-a spus: «Nu contează unde locuieşti, atât timp cât eşti fericită»“

Povestea de succes a tinerei suedeze a fost postată pe pagina de Facebook a Ambasadei Suediei din Bucureşti. Nastaran povesteşte că a venit pentru prima oară la Cluj cu sora ei pentru a deveni medic. A reuşit, iar acum culege roadele. Nastaran şi-a deschis propria clinică la Cluj şi mai are una în Suedia, la Borås. Suedeza spune că are acum două case, una aici, iar cealaltă la Borås şi tot la Cluj şi-a găsit şi marea draagoste.

„Perioada studenţiei a fost una grea, dar minunată. Am cunoscut oameni din toate colţurile lumii şi am fost educată de cei mai buni profesori şi doctori din România. În ultimul an de facultate, l-am întâlnit pe viitorul meu soţ, Mihai. Nu mi-aş fi imaginat vreodată că mă voi îndrăgosti de un bărbat român, însă sunt recunoscătoare fiindcă soarta mi-a surâs.

Mihai mi-a arătat România dintr-o cu totul altă perspectivă: mi-a arătat cultura ţării, obiceiurile, mâncarea tradiţională, dansurile româneşti, lucruri pe care trebuie să le experimentezi pe propria piele. Am văzut câmpiile verzi, peisajele şi natura României.





Am decis că trebuie să împărtăşesc cu el şi tradiţiile şi obiceiurile suedeze: köttbullar (chiftele) cu cartofi fierţi şi gem de merişoare a devenit mâncarea noastră favorită. Dragostea mea pentru Mihai a crescut şi am decis să am două case: una în Cluj-Napoca şi una în Borås, Suedia.





Fiind antrepenor şi doctor, am decis să deschid două clinici de medicină estetică: una în Cluj-Napoca, România şi una în Borås, Suedia. Odată cu trecerea anilor, două lucruri au crescut constant: dragostea pentru Mihai şi afacerea mea.





Rudele şi apropiaţii din Suedia s-au întrebat de multe ori dacă voi veni vreodată înapoi, însă un om înţelept (tatăl meu) mi-a spus: «nu contează unde locuieşti, atât timp cât eşti fericită». Aşa că am decis să rămân!”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a Ambasadei Suediei.