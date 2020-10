Mărturie din infern. Calvarul unui profesor închis pentru o fraudă de 80 de dolari, uitat de autorităţile române în puşcăriile Chinei comuniste

Curtea de Apel Cluj a recunoscut în luna octombrie 2019 hotărârea de condamnare pronunţată de instanţa chineză şi a dispus transferul lui Marius Balo într-un penitenciar din România. Statul chinez este de acord cu transferul lui Marius Balo în România. În aceste condiţii, stă exclusiv în puterea autorităţilor din România să îşi salveze propriul cetăţean de condiţiile inumane în care este deţinut. Doar că se pare că Balo a fost uitat. În disperare de cauză, profesorul a trimis un nou apel pentru ca cineva să meargă după el în China şi să-l preia.

La mijlocul lunii octombrie (a.c.), lui Marius Balo i s-a permis una din rarele conversaţii telefonice cu unica sa rudă în viaţă, respectiv unchiul său din judeţul Cluj, Ioan Felecan. Cu acest prilej, Marius Balo a transmis un mesaj audio către autorităţile române pentru a-l transfera acasă, apelând la mila ofiţerilor care ar trebui să meargă după el în China.

„Domnilor ofiţeri, sunt perfect conştient că nu am niciun drept să vă cer să faceţi acest sacrificiu pentru mine. Cu toate că au trecut aproape 7 ani de când aştept şi visez să ajung în sfârşit acasă. Aceasta este până la urmă crucea mea, responsabilitatea mea. (…) Întrebarea însă care îmi răvăşeşte sufletul este cum de îmi permit să vă cer eu aşa ceva? Cu ce inimă îi rog eu pe 2 necunoscuţi, pe 2 oameni pe care nu i-am întâlnit niciodată, să aibă milă de mine. Când eu mai înainte de cele mai multe ori nu am fost în stare să am milă nici de cei apropiaţi mie, atunci când au avut nevoie de ajutorul şi de sprijinul meu. (…) Acum însă iată că poziţiile s-au inversat şi eu sunt cel care are nevoie de milă. Astea sunt legile lui Dumnezeu. Nu ştiu ce să spun, decât că de-aproape 7 ani aici, am ajuns să înţeleg că există 2 tipuri de suferinţe în lumea asta: suferinţă care doare şi suferinţă care schimbă”, a spus Marius Balo.

Vă mai recomandăm