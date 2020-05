FOTO VIDEO Cât costă cel mai scump apartament din Cluj. Viaţa la bloc cu piscină, saună şi şemineu

„Adevărul” a făcut o trecere în revistă a apartamentelor de la bloc care te fac să te simţi într-un complex turistic de 5 stele. Dacă apartamentul din Cluj-Napoca al omului de afaceri Adrian Marţian - scos la vânzare cu 590.000 de euro - care a amenajat o piscină într-una dintre camere, vi se pare o aroganţă, trebuie să ştiţi că acesta pare o garsonieră comparativ cu ofertele pe care le-am găsit în Bucureşti.



Nu toţi românii de la bloc au trăit la fel starea de urgenţă. Omul de afaceri Adrian Marţian, de exemplu, fost patron al echipei de fotbal UTA Arad, care l-a acuzat pe Adrian Mutu că ar fi încercat să-l asasineze, locuieşte la bloc. Are însă un apartament mai special – într-una dintre cele patru camere a amenajat o piscină. „A fost visul meu din copilărie”, a spus Marţian presei locale precizând că el a conceput apartamentul şi el a fost şi cel care l-a construit, el fiind cunoscut pentru investiţiile sale în imobiliare.



Marţian este cunoscut şi pentru relaţia de prietenie pe care a avut-o cu fotbalistul Adrian Mutu, care s-a transformat apoi într-o relaţie de duşmănie cruntă. Adrian Mutu a fost acuzat de tentativă de asasinat. Marţian a povestit că incidentul s-ar fi petrecut în Corsica, pe vremea când acesta din urma juca pentru Ajaccio. Fostul patron de la UTA Arad a fost fusese chemat la recepţia unui hotel din Ajaccio pentru a rezolva un litigiu privind afacerea cu biodiesel în care erau parteneri. Marţian nu ar fi dorit să semneze un act prin care să renunţe la pretenţii şi lucrurile au degenerat: „Eram la o recepţie, la un hotel. Din disperare că nu-mi poate da banii, că era dator la mine, Adi a pus la cale să mă lichideze. Au venit doi corsicani înarmaţi şi Mutu mi-a zis că nu mai plec de acolo decât mort. Se făcuse praf. Eu i-am zis că dacă eu mor, el moare cu mine. Corsicanii ştiau cine sunt şi s-au retras. Mama lui Mutu era de faţă, ea îi făcea toate jocurile", a spus Marţian la la GSP Live. Mutu a negat întotdeauna acuzaţiile.

Apartamentul lui Adrian Marţian din Cluj. FOTO: agenţie imobiliară Apartamentul lui Adrian Marţian din Cluj. FOTO: agenţie imobiliară



„Raiul” costă 590.000 de euro

„Aici este raiul”, spunea omul de afaceri despre apartament, însă a fost nevoit să-l scoată la vânzare cu 590.000 de euro. Primele anunţuri au fost puse în februarie.





„Un apartament unic, situat în cartierul Buna-Ziua. Acesta se remarcă prin piscina şi sauna amenajată în interiorul spaţiului locativ, dar şi prin prisma amenajărilor interioare şi calitatea finisajelor. Apartamentul are suprafaţa utilă de 175 mp şi este compus dintr-un living împreună cu bucătăria, 2 dormitoare, 2 bai, şi camera piscinei împreună cu sauna. Se vinde mobilat şi utilat, împreună cu 4 locuri de parcare”, se arată în descrierea de pe site-ul unei agenţii imobiliare.





Apartamentul se află la parterul unui bloc cu 4 etaje construit în 2009. În camera unde este piscina a fost amenajat un bar, un şemineu şi o saună. Apartamentul este pardosit cu parchet, gresie şi marmură.

Adrian Marţian nu s-a sfiit să-şi arate apartamentul unui personaj dubios precum Nelson Mondialu, care a realizat, în 2017, o filmare în care prezenta locuinţa cu piscină şi saună. Se pare că şi atunci apartamentul a fost scos la vânzare.





Apartament pe două niveluri



Deocamdată apartamentul lui Marţian este cel mai scump pe care l-am găsit de vânzare pe piaţa imobiliară clujeană. În acest moment, nu găseşti alt apartament cu piscină în Cluj. Poţi găsi însă apartamente cu saună şi jacuzzi, apartamente pe două niveluri şi apartamente cu piscină exterioară.

Cu 370.000 de euro se poate cumpăra un penthouse de 110 mp, situat pe două niveluri. „Fiind situat la ultimul etaj beneficiază de o privelişte superba asupra orasului si imprejurimi. Penthouse-ul este pe 2 niveluri, finisajele sunt de cea mai buna calitate si mobila este personalizata. Blocul este constructie noua, iar in pret sunt incluse si 2 locuri de parcare. Este format din: 3 camere ( 2 dormitoare si living+sufragerie), 2 bai spatioase, bucatarie şi 2 terase. Suprafaţa totala fiind de 110 mp”, se arată în anunţ.

Apartament pe două niveluri scos la vânzare cu 370.000 de euro. FOTO: Agenţie imobiliară Apartament pe două niveluri scos la vânzare cu 370.000 de euro. FOTO: Agenţie imobiliară

Cu 250.000 de euro se poate cumpăra un apartament cu saună şi jacuzzi, în cartierul Zorilor din Cluj-Napoca. „Apartamentul de vânzare are 6 camere, este situat la etajul 4 din 4 etaje, iar suprafaţa acestuia este de 175 mp. Apartamentul este confort lux decomandat şi este dotat cu centrala proprie, aer condiţionat, 1 baie, faianţă moderna, gresie modernă, parchet masiv. Acesta are loc de parcare. Imobilul mobilat şi utilat lux mai are si alte dotari precum televizor, frigider, maşină de spălat, aragaz, terasa”, se arată într-un anunţ.

Cu 120.000 de euro se poate cumpăra un apartament de 2 camere, într-un imobil tip vila, cu piscina, într-unul dintre cele mai luxoase cartiere – Andrei Mureşanu. Suprafaţa utilă este de 63 m² şi se află la parter. „Apartamentul este situat la parterul unui imobil de tip vila format din P+1+M cu doar 6 apartamente. Compartimentarea este facută astfel: hol acces, dormitor, baie, living cu bucatarie deschisa. Se vinde complet mobilat şi utilat. Apartamentul dispune de piscina, parcare privata, curte comuna si pivniţă proprie.”

Piscina este exterioară şi pare că ar avea nevie de o renovare.



Apartament cu 2,9 milioane de euro în Bucureşti: are 6 camere şi piscină



Cele mai scumpe apartamentele de lux la bloc în Cluj-Napoca par nişte garsoniere pe lângă cele din Bucureşti, iar preţurile sunt pe măsură.





2,9 milioane de euro costă un apartament cu cu piscina, 6 camere, 5 băi şi vedere panoramica, având în total 721 de metri pătraţi construiţi. Apartamentul este la etajul 5 al unui bloc din zona Primăverii, pe o strada cu acces restricţionat. „Acest penthouse duplex cu piscina se desfasoara pe ultimele 2 etaje ale unui de top imobil 2S+P+6 finalizat in 2009. Vederea este panoramica peste intreaga zona si este orientat sud-est-vest beneficiid de soare toata ziua. Suprafata totala construita este de 721mp din care 290mp utili si 318mp terase. Etajul 5 este compus din living amplu cu semineu si zona de dining, terasa/gradina de 190mp, bucatarie separata complet echipata, grup sanitar, dormitor matrimonial cu baie si dressing proprii si 2 dormitoare secundare cu baie”, se arată în anunţ.

La etajul 6 se afla zona de relaxare compusa din living/hobby de 37mp, terasa de 130mp cu jacuzzi, birou, baie, sauna si piscina interioara. La subsol are 2 locuri de parcare independente si boxa.

Apartament cu piscină la Bucureşti scos la vânzare cu 2,9 milioane de euro. Apartament cu piscină la Bucureşti scos la vânzare cu 2,9 milioane de euro.



Apartament cu grădină

O altă ofertă exclusivistă în Bucureşti este un penthouse pe 2 niveluri şi grădina pe tot acoperişul!, în zona Herăstrău, la 1,7 milioane de euro.

„Penthouse autentic, perfect pentru rezidenta de lux, situat intr-un bloc cu 6 etaje. Dispunere in trepte, cu lift interior, spatii imense, design si finisaje de marca, dotari si automatizari ultramoderne. Garaj 3 locuri. Patio cu gradina pe tot acoperisul, panorama 360 grade”, se artă în anunţ.

Apartamentul are 3 dormitoare, un birou şi cinci băi. Suprafaţă Utilă - 380.47m², din care terasa are 175.85 m².





După Bucureşti, apartamente extravagante se mai găsesc în Mamaia, am mai găsit câteva oferte în Timişoara şi Braşov, dar niciunul nu se apropie măcar de luxul celor din Capitală.

