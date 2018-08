FOTO Cum arată prima maşină electrică fabricată în România. Cel mai ieftin model costă aproape 12.000 de euro

Maşina electrică Oxigen 2 are două locuri şi are un consum extrem de redus. FOTO: Alex Ostroveanu

Până acum, cei doi oameni de afaceri au investit aproximativ 2 milioane de euro în acest proiect, iar aproximativ trei sferturi din această sumă provine din fonduri europene.

Inginer electromecanic de meserie, Gheorghe Mureşan (foto jos) spune că prototipul, un model denumit GTG Oxigen, se află în teste de doi ani. „Am circulat cu maşina în tot acest timp şi pot spune că sunt foarte mulţumit de ea. Ca idee, este vorba de un automobil electric cu două locuri care şi-a dovedit deja fiabilitatea. Maşina are două locuri, este ideală pentru traficul aglomerat din oraşele mari şi consumă curent electric în valoare de aproximativ trei lei la fiecare sută de kilometri”, a explicat Mureşan.

Maşinile au fost omologate în Italia

Acesta mai spune că într-un viitor apropiat vor fi produse alte două modele de maşini electrice. „Am reuşit să facem primele patru maşini pe cont propriu. Vom avea şi modelul Ozone, care va avea patru locuri în loc de două, dar şi o autoutilitară mică pentru transportul mărfurilor”.

Potrivit spuselor lui Alex Ostroveanu, cei doi vor inaugura la începutul anului viitor o linie de asamblare la Baia Mare. „Deocamdată am obţinut omologarea în Italia, urmează să o obţinem şi în ţară. De altfel, designul maşinii îi aparţine unui specialist din Italia, iar piesele sunt aduse din mai multe ţări, o parte fiind fabricate în România. Farurile, de exemplu, sunt din România, de la Elba. În schimb, caroseria este produsă în China, iar piesele în mai multe ţări din Europa şi din Asia.

Preţuri şi specificaţii tehnice

Preţul unui model Oxigen 2, cu două locuri, va porni de la 11.888 de euro, cu dotări standard şi ajunge la 13.625 de euro full option. Pentru modelele Oxigen 4 şi Oxigen 5, preţul este de 13.851 euro, respectiv 14.910 euro, cu dotări standard, respectiv full option. Fiecare versiune are motorizare de 4,5KW şi o autonomie între 120 şi 150 de kilometri. Maşinile pot fi încărcate la o priză de 16 amperi, despre care cei doi spun că este foarte uşor de instalat într-un garaj.

„Pentru început am utilizat baterii Pb-Gel, care au o durată de viaţă între 5 şi 7 ani şi cu care se pot parcurge cam 50 – 60.000 de kilometri. Pe viitor vom folosi şi baterii cu Litiu, care sunt mai performante, dar costurile unui astfel de automobil vor creşte, iar funcţie de dotări vor ajunge până undeva la 17.000 de euro”, susţine Ostroveanu.

Vor fabrica 2.000 de maşini electrice în 2019

Cei doi asociaţi intenţionează să inaugureze o linie de producţie din februarie 2019 şi au calculat că ar putea produce într-o primă fază aproximativ 2.000 de automobile pe an. Iniţial, ei ar fi vrut să asambleze maşinile la Cluj, dar au renunţat după ce un al treilea ascociat a decis să se retragă din proiect pentru a investi în imobiliare.

„Iniţial, aşa cum am gândit acest proiect, am fi vrut să producem maşinile la Cluj, numai că între timp un asociat de-al nostru a decis să se retragă, iar hala pe care voiam să o transformăm într-o mică făbricuţă cu o linie de asamblare a primit altă utilizare. Aşa ne-am decis să mutăm proiectul la Baia Mare, iar din acel moment nu am mai întâmpinat alte probleme. La început vom avea o capacitate de 10 maşini pe schimb, ceea ce ar însemna cam 2.000 de automobile într-un an. Pentru asta, ar urma să avem 10 angajaţi într-o primă fază, după care am avea nevoie cam de 20”, a adăugat Ostroveanu. „Iniţial, aşa cum am gândit acest proiect, am fi vrut să producem maşinile la Cluj, numai că între timp un asociat de-al nostru a decis să se retragă, iar hala pe care voiam să o transformăm într-o mică făbricuţă cu o linie de asamblare a primit altă utilizare. Aşa ne-am decis să mutăm proiectul la Baia Mare, iar din acel moment nu am mai întâmpinat alte probleme. La început vom avea o capacitate de 10 maşini pe schimb, ceea ce ar însemna cam 2.000 de automobile într-un an. Pentru asta, ar urma să avem 10 angajaţi într-o primă fază, după care am avea nevoie cam de 20”, a adăugat Ostroveanu.

Negociază cu două fonduri de investiţii

Pe termen mediu, cei doi oameni de afaceri iau în calcule şi atragerea altor investitori şi au aplicat deja pentru alte fonduri europene, pentru a reuşi să-şi dezvolte afacerea.



„Dacă vom investi şi în alte modele şi dacă ne vom extinde în timp linia de asamblare, este clar că vom avea nevoie şi de alte fonduri. Ca în orice afacere, suntem de acord să ne asociem şi cu alţi investitori interesaţi”, susţine Ostroveanu (foto stânga).

Deşi se află încă într-un stadiu incipient, proiectul lor a atras deja atenţia a două fonduri de investiţii. „Am avut deja discuţii preliminare cu un fond de investiţii din Cluj, iar între timp am fost contactaţi de unii din Marea Britanie. Deocamdată suntem la stadiul de discuţii, dar nu pot spune mai multe fiindcă este vorba de confidenţialitate”, a mai afirmat Gheorghe Mureşan.

Nu-i sperie concurenţa

Deşi în acest moment concurenţa pe piaţa maşinilor electrice a devenit acerbă, după ce aproape toţi marii producători au început să producă astfel de maşini sau urmează să o facă, cei doi români nu sunt deranjaţi.



„Printre altele, am fost producător de articole textile sportive şi am crescut în umbra marilor firme. Am ştiut să mă adaptez şi nu m-a ucis concurenţa. Sigur că acum datele problemei sunt puţin diferite fiind vorba despre o afacere cu maşini electrice, însă sunt optimist”, a punctat Mureşan.