Emanuel Ungureanu atrage atenţia că autorităţile din Cluj permit unor biserici să încalce regulile de distanţare socială: „Nu vă bateţi joc!“ VIDEO

Deputatul USR Emanuel Ungureanu atrage atenţia că autorităţile din Cluj-Napoca nu-şi fac datoria în contextul pandemiei de coronavirus şi permit unor biserici să încalce regulile de distanţare socială, primind oameni la slujbele dedicate sărbătorilor Pascale.

El a publicat pe contul său de Facebook imagini filmate de o clujeancă în care se pot vedea mai mulţi credincioşi adunaţi la Biserica Ortodoxă Sfântul Ioan Gură de Aur.

„Aşa nu! Aceste imagini filmate aseară (n.r. 17 aprilie) la Biserica Ortodoxă Sfântul Ioan Gură de Aur în Cartierul Mănăştur, strada Plopilor sunt interzise în Noaptea de Înviere sau după Paşte! Nu ar fi trebuit încălcate nici până acum regulile de distanţare de către nicio biserică, indiferent de cultul religios!“, a scris deputatul pe pagina sa de Facebook.

Nu zădărniciţi munca lor, nu vă bateţi joc! Vă redau imaginile filmate de o clujeancă ieri seară şi în 5 aprilie şi mesajul ei de disperare către autorităţile din Cluj-Napoca. Am atras atenţia de nenumărate ori că Poliţia Locală din Cluj-Napoca nu îşi face datoria cum trebuie în contextul Covid 19, primăria Cluj se face că nu aude“, a fost mesajul deputatului USR.

„102 pacienţi infectaţi cu Covid 19 sunt îngrijiţi la această oră în Spitalul de Boli Infecţioase Cluj. Am vorbit chiar astăzi cu managerul spitalului din linia întâi pe Transilvania în lupta anti Covid. Se simţea pe alocuri copleşit şi nesusţinut de alte spitale din Cluj-Napoca, cum ar fi Spitalul Municipal sau Recuperare. Personalul medico-sanitar începând de la: infirmiere, asistente, brancardieri, medici, biochimişti, medici de laborator, anatomopatologi, este copleşit, toată lumea face eforturi eroice să salveze vieţi“, a mai spus Ungureanu.

Mesajul clujencei

„Pentru că în urmă cu aproximativ 2 săptămâni (în 05.04) am anunţat Poliţia Locală care nu a făcut nimic (şi am dat două telefoane, la primul s-au deplasat doar până acolo şi atât), consider că autorităţilor fie le este teamă, fie sunt complici la ce se întâmplă şi nu vor face nimic în acest sens. Vă trimit video-urile, poate dvs reuşiţi să le atrageti atenţia. Sau măcar dacă peste două săptămâni izbucnesc cazurile în Cluj, să se cunoască şi cauzele. Eu mă simt neputincioasă în faţa atitudinii acesteia de indiferenţă şi iresponsabilitate“.