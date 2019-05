Elevii unui liceu clujean şi-au donat economiile strânse în ultimele luni pentru un spital care va fi construit în Bucureşti

Este vorba despre primul spital de oncologie şi radioterapie pediatrică, pe care ONG-ul „Dăruieşte Viaţă” îl construieşte în curtea spitalului de copii Marie Curie din Bucureşti. Elevii clasei a XII-a D de la Colegiul Naţional Gheorghe Şincai din Cluj-Napoca au ales drept "uniformă" tricourile asociaţiei Dăruieste Viaţă pentru a-şi arăta implicare socială.

Pentru liceenii clujeni, provocarea a fost lanstă în luna decembrie a anului trecut de profesoara de limba engleză Dana Grigorovici. Pentru a reuşi să strângă suficienţi bani, elevii au renunţat până şi la tradiţionalul schimb de cadouri de Crăciun, însă aceştia spun că a meritat.

„Caritate. Un act lipsit de sine. Mai este loc pentru ea în lumea în care trăim? Mai întâi de toate, fiecare ar trebui să se concentreze pe ce poate face chiar acum, în propria ţară, pentru ca lucrurile să funcţioneze măcar puţin mai bine - Charity begins at home! Aceasta este mentalitatea pe care noi am adoptat-o când doamna dirigintă ne-a propus să donăm către Bursa de Fericire pentru construirea primului spital de oncologie pediatrică din România. Nu e mult. Nu am salvat lumea. Dar poate, i-am dat şanse la viaţă unui copil. Şi acesta e un bun punct de plecare”, a spus Laura Cordoş, elevă clasa XII, Colegiul Naţional Gheorghe Şincai, Cluj-Napoca, conform bursadefericire.ro.

