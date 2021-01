De ce nu se vaccinează profesorii: „Nivelul relativ crescut de educaţie îi face să se simtă îndreptăţiţi să aibă opinii despre aproape orice“

Doar 45,06% dintre angajaţii din învăţământul preuniversitar au declarat că se vor vaccina. Acesta este rezultatul primei etape de consultare încheiate de Ministerul Educaţiei vineri, 15 ianuarie. În sistemul universitar lucrurile stau mai bine: 59,64% dintre angajaţi se vor vaccina.

Întrucât mulţi angajaţi din sistemul de educaţie nu şi-au exprimat intenţia, probabil din cauza suprapunerii dintre perioada de vacanţă şi cea de realizare a consultării, în perioada 16 ianuarie – 1 februarie, profesorii vor fi din nou întrebaţi dacă doresc să se vaccineze. „Adevărul“ a întrebat doi cunoscuţi specialişti care este explicaţia acestor procente mici de acceptare a vaccinului şi care sunt efectele asupra populaţiei generale.

„Nivelul crescut de educaţie nu te face expert în orice domeniu”

„Cred că cei 50% care nu au confirmat intenţia de a se vaccina fac parte de fapt din trei categorii: (a) unii sunt încă indecişi; (2) unii nu intenţionează să se vaccineze (antivaccinişti); (c) la alţii nu a ajuns solicitarea şi/sau nu au apucat să se exprime (blocaj în comunicare/lipsa email etc.). Trebuie însă să recunoaştem că preuniversitarul nu este imun la pseudo-cunoaştere, aşa cum am văzut şi în ultimele săptămâni (exemplu cursuri de numerologie/astrologie etc.)”, a explicat psihologul Daniel David, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) şi autorul „Psihologiei poporului român”, referindu-se la cursurile de numerologie la care au participat sute de profesori zilele trecute.

Rectorul UBB este de părere că avem de-a face cu o vulnerabilitate mare în acest mediu. „Există un nivel destul de crescut de educaţie (ex. profesorii sunt absolvenţi de studii superioare), astfel că oamenii se simt îndrituiţi, deşi nejustificat, să aibă opinii despre aproape orice; din păcate, nivelul crescut de educaţie nu te face expert în orice domeniu, astfel că oamenii ajung să-şi confunde opiniile cu cunoaşterea, ajungând în formula puţine cunoştinţe, multe convingeri (adesea eronate)!”, arată David.

El consideră că universitarii dau mai multă atenţie expertizei ştiinţifice: „La UBB, pe baza datelor recente pe care le avem procentul de intenţie cu privire la vaccinare merge spre 70% în general, şi chiar mai mult în componenta academică. Oamenii dau mai multă atenţie expertizei, ei înşişi fiind experţi în diverse domenii, şi, în consecinţă, înţeleg astfel mai bine ce înseamnă acest lucru şi cum trebuie să te raportezi la el.”

Autorul „Psihologiei poporului român” susţine că studiile superioare pe care le au cadrele didactice nu ar trebui să le împiedice să asculte experţii: „A fi un om educat adecvat şi cu bun-simţ nu înseamnă să te exprimi cu referire la orice - sau dacă nu te poţi abţine să o faci doar ca ipoteză/ca interogaţie - ci înseamnă să fii asertiv (să te exprimi atunci când e cazul) în maniera adecvată, dar şi să ştii când să taci şi să asculţi experţii!”

„Campania de vaccinare trebuie gândită nu doar ca promovare, ci şi ca informare!”

Daniel David crede că efectele acestei atitudini pot fi grave: „Profesorii anti-vaccinişti vor servi ca model încurajator pe linia pseudo-cunoaşterii pentru unii părinţi deja afectaţi de pseudo-cunoaştere. În plus, s-ar putea să genereze nemulţumiri ale părinţilor educaţi şi cu respect pentru experţi, deoarece le pun la risc copiii. În fine, pot deveni factori declanşatori ai unor focare în şcoli, ducând apoi la închiderea şcolilor, din nou cu impact negativ pentru copii şi părinţi.“

Psihologul este de părere că în campania de vaccinare, accentul trebuie să fie pus pe informare, nu doar pe promovare. „Campania de vaccinare trebuie gândită nu doar ca promovare, ci şi ca informare! Trebuie căutate modele de referinţă pentru profesorii nehotărâţi şi făcută campania de vaccinare prin implicarea acestora. În plus, trebuie crescută accesibilitatea la informaţii şi la procesul de vaccinare”, spune el.

Răzvan Cherecheş, director al Departamentului de Sănătate Publică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai. FOTO: Arhivă personală

Cherecheş: „E normal ca oamenii să fie sceptici, pentru că nu a început campania de informare”

Răzvan Cherecheş este profesor universitar în Statele Unite ale Americii la Iowa University şi director al Departamentului de Sănătate Publică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai. Expertul îşi exprimă îndoiala legat de campanie. „Nu ştiu cum au fost colectate aceste date, dar cred că e o mare diferenţa între intenţia de vaccinare de acum şi ce se va întâmpla când vor începe o să se vaccineze oamenii în jur lor. Pe de altă parte, e normal să existe reţineri deoarece campania de informare privind vaccinarea nu a început cu adevărat. Informaţiile sunt sporadice”.

Este nevoie de o campanie de informare susţinută, cu informaţii şi explicaţii clare – demonstrează Cherecheş: „Oamenii sunt confuzi, e normal să aibă reţineri, dar asta nu înseamnă că sunt neapărat contra vaccinării. Vor fi tot mai multe informaţii disponibile. E un proces. Campania de vaccinare a pornit cu restanţe şi principalul responsabil e fostul ministru Tătaru, care nu a pregătit campania de informare. Este greu să porneşti de la zero campania de informare, fără să ai în spate o muncă de cercetare, pentru a şti care sunt fricile, temerile oamenilor şi apoi să construieşti“

Pe de altă parte, Cherecheş crede că scepticismul cadrelor din învăţământ este cauzat şi de „mediul public poluat de indivizi care vorbesc fără să se priceapă, cum ar fi doctorul Monica Pop (de specialitate oftalmolog-nr), care este în afara specialităţii ei şi, în ultimă instanţă, dezinformează“.

Expertul în sănătate publică nu este adeptul obligativităţii vaccinului: „Soluţia este educaţia şi informarea cetăţenilor, iar în ultimă instanţă e vorba despre o decizie informată. E o decizie individuală, dacă te vaccinezi, te protejezi pe tine şi familia ta. Dacă nu, trebuie să-ţi asumi inclusiv riscul ca statul să nu aibă capacitate ATI, în caz că faci o formă gravă de boală“

Începerea şcolii? „Aş fi prudent”

Specialistul în Sănătate Publică e de părere că Iohannis s-a grăbit să anunţe începerea şcolii în mediul preuniversitar din februarie: „Înţelept ar fi fost să se anunţe că se ia în calcul deschiderea şcolilor, apoi să aştepte două săptămâni în care să se testeze la capacitate maximă pentru a vedea în ce măsură tulpina nouă de SARS-CoV-2 din Anglia se răspândeşte masiv la noi. Problema este că această tulpină se transmite fenomenal de repede, iar copiii se infectează mai uşor şi o transmit mai uşor. Simptomele sunt identice cu tulpina de la noi, doar că e mult mai contagioasă”.

Cherecheş arată că dacă în septembrie, în Marea Britanie situaţia era sub control, în decembrie, după identificarea noii tulpini, numărul de cazuri a crescut foarte mult. „Dacă ajungem ca în Anglia, să fie înlocuite tulpinile vechi cu cea nouă, nu cred că ar trebui deschise şcolile”, spune expertul.

În schimb, „Dacă situaţia va rămâne relativ stabilă, iar secţiile de ATI nu vor fi depăşite, aş fi de acord să se deschidă şcolile doar până în clasa a IV-a cu anumite condiţii. La celelalte clase nu se justifică”, spune Cherecheş. Astfel, autorităţile trebuie să rezolve două probleme esenţiale: înghesuiala din mijloacele de transport public şi evitarea formării unor grupuri mari de persoane care aşteaptă elevii să iasă de la şcoală.



Vă mai recomandăm:

Studiu Google: cum ne-a schimbat viaţa pandemia. Lista ruşinii judeţelor unde pandemia a stimulat ieşitul în oraş

Criticile unui expert român la strategia anti-COVID-19 a Guvernului pentru noul an şcolar. Cum decizi dacă îţi trimiţi sau nu copilul la şcoală