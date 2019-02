Cum ajungi la Cambridge. Viitoare studentă: „Depinde doar de noi modul în care alegem să ne creăm mentalitatea“

„Cambridge are propriii săi paşi de admitere“, spune Ama Dragomir, intrată recent la celebra universitate britanică. Are 18 ani, e originară din Bacău şi mai are câteva luni până când absolvă Transylvania College, o şcoală privată internaţională din Cluj. Simte o uşurare după săptămânile de admitere, în sensul în care este foarte recunoscătoare pentru tot ce i s-a întâmplat. „Ştiu că odată ce iau notele pe care mi le cer la examene voi fi în mediul academic în care mi-am dorit mereu să fiu“, mărturiseşte adolescenta.

La Cambridge se va specializa pe ştiinţe umane, sociale şi politice. Ştie şi ce materii va învăţa în primul an: sociologie, antropologie socială, arheologie, politică, relaţii internaţionale. Din al doilea an va începe specializarea. Poate fi una simplă, pe un singur domeniu precum Politică, sau una duală gen Sociologie cu Criminologie sau Politică cu Relaţii Internaţionale.

„Am considerat că flexibilitatea pe care mi-o oferă Cambridge este exact ceea ce-mi doream, iar profilul ales o să mă ajute să-mi formez opinia şi modul de gândire pe care-l doresc. Până la urmă, afară nu vezi doar cer, copaci ori iarbă, ci vezi modul în care interacţionează toate elementele. Mai ales în politică şi sociologie consider că e foarte important să vezi interacţiunea şi modul în care totul se combină, şi cum totul este o cauză şi un efect în acelaşi timp“, îşi justifică tânăra alegerea.

Subiecte provocatoare

La Transylvania College, tinerii sunt consiliaţi din primul an de liceu legat de traseul academic pe care intenţionează să-l urmeze. Adina Toma, un consilier şcolar legat de admiterea la universitate – profesie inexistentă în şcolile româneşti, dar una apreciată la şcolile internaţionale – a ghidat-o pe Ama de-a lungul întregului proces de admitere.

Primul pas spre Cambridge: trimiterea unui eseu personal. „Este un eseu ce trebuie să aibă până-n 4.000 de caractere în care scrii despre tine şi despre relaţia cu specializarea pe care vrei să o alegi de la universitatea respectivă. E un fel de a explica de ce vreau să fac asta, de ce ar trebui să mă alegeţi pe mine sau de ce aş fi un student bun pentru comunitatea voastră“, explică Ama.

În momentul în care se aplică la o universitate din Marea Britanie se trimit, în acelaşi timp, cinci aplicaţii la cinci universităţi. Face parte din procedura de admitere. Printre universităţile la care a aplicat Ama dragomir se numără şi King’s College din Londra şi Warwick University.

Primul răspuns primit a fost de la King’s College. Al doilea, de la Cambridge. O chemau la examen, al doilea pas. Scopul acestuia era să vadă dacă o vor selecta pentru etapa următoare, şi finală: interviul. Examenul a durat două ore. L-a dat în octombrie, anul trecut. O parte a fost grilă, unde a avut de analizat o serie de lucrări ştiinţifice şi articole, iar cealaltă – un eseu plecând de la alegerea unei teme date de examinatori. A optat pentru un eseu despre importanţa religiei în societăţile moderne. Subiectele i s-au părut creative şi provocatoare.

Adina Toma (stânga) şi Ama Dragomir (dreapta) FOTO: Transylvania College Cluj

A trecut şi acest pas. Printr-un mail au chemat-o la interviu. Până la discuţie au mai cerut câteva documente: două eseuri scrise în timpul şcolii, fie în clasa a XI-a, fie într-a XII-a, şi corectate de profesori. „Au trebuit trimise exact în forma în care a dat-o profesorul“, precizează adolescenta. Interviul a avut loc la începutul lui decembrie. A durat jumătate de oră. „Mi s-a părut destul de puţin, fiind o decizie importantă mă aşteptam să dureze puţin mai mult“, apreciază ea. Discuţia a pornit de la ultimele două eseuri pe care le-a trimis. Unul de sociologie ce trata legăturile dintre stat şi economie din perspectivă marxistă, funcţionalistă şi postmodernistă. Al doilea, despre legăturile dintre familie şi stat din aceleaşi perspective.

Examinatori au fost doi universitari, profesori de Ştiinţe Politice şi Antropologie Socială. I-au adresat mai multe întrebări în care au vrut să afle ce idei, bine argumentate, se ascund în mintea unei viitoare studente. În ciuda emoţiilor inevitabile, atmosfera de la interviu a fost relaxantă, spune tânăra:

„Foarte multă lume îmi spunea înainte că ar trebui să fie multă presiune. Poate a fost şi presiune, dar nu am resimţit-o. Am plecat la interviu cu ideea să mă bucur de discuţia cu doi oameni atât de importanţi în domeniul lor academic“.

După facultate, spune tânăra, va urma şi un master. Se vede lucrând în domeniul Relaţiilor Internaţionale în organizaţii ca Parlamentul European, Consiliul European sau NATO.

Consilier pentru universitate

Adina Toma lucrează de 6 ani la Transylvania College ca şi consilier pentru admiterea la facultate. Ştie că fiecare universitate are propriile condiţii de admitere, dar şi că universităţi precum Oxfordul şi Cambridge-ul au destul de multe cerinţe adiţionale comparativ cu o admitere la o universitate de top. Dă şi un exemplu ipotetic: din 200 de tineri în prima fază la Cambridge, 50 sunt selectaţi la interviu şi abia 8 sunt admişi. La fiecare colegiu din cadrul Universităţii Cambridge sunt paşi diferiţi la admitere. De regulă, etapele prin care a trecut Ama sunt specifice universităţilor de Medicină, Oxford şi Cambridge.

„Nu se compară cu absolut nimic atunci când copilul ajunge acolo unde îşi doreşte. (…) Întotdeauna le spun copiilor că acolo unde trebuie să ajungem, ajungem. Ori că o luăm pe scurtătură, ori pe un drum mai lung, dar unde trebuie să ajungem, ajungem“, punctează Adina.

E conştientă că, uneori, unele decizii de a alege o facultate, sunt, de multe ori, făcute, sub influenţa prietenilor, a părinţilor sau plecând de la câţi bani se pot scoate din meseria respectivă. Nu se ia în considerare esenţa: aptitudinile şi abilităţile elevului. Credinţele lui, valorile în care pune suflet. De aceea, idei precum ale Amei fac diferenţa: „Cred că suntem mereu liberi şi depinde doar de noi modul în care alegem să ne creăm mentalitatea. Cred în noi ca şi comunitate şi în legăturile dintre oameni“.





