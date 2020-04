Condiţia pentru a învinge în lupta cu COVID. Explicaţia simplă a unui medic: „e ca la un concurs de sărituri în apă”

Medicul primar pediatru, prof.dr. Mihai Craiu, explică pe înţelesul tuturor de ce unele persoane se îmbolnăvesc grav de COVID-19, iar altele au forme uşoare:

„Este din ce in ce mai clar că gradul de extindere al bolii COVID-19 în populaţie este mult mai mare decât rata de pacienţi testaţi pozitiv.

Studii din SUA arată că infecţia SARS-CoV-2 a afectat o proporţie mult mai mare de persoane decât cea raportată oficial.

Într-o zonă din Los Angeles a fost dovedită o rată de infecţie de 28-55 ori mai mare decât cea raportată . În New York studiile, cu dozare de anticorpi, arată ca 21.2% din locuitori au fost infectaţi, chiar dacă nu au avut semne semnificative de boală.

Contează prin urmare DOUĂ aspecte. Nu trebuie să ne concentrăm doar pe ce ştie şi ce poate să facă rău noul coronavirus... Contează si cum răspunde corpul nostru la acest concurs de ... sărituri de la înălţime.

COVID-19 este exact ca un concurs de sărituri. Dacă sari în apă (deci pe "moale") si ştii ce faci (ai un sistem imun bun, fără comorbidităţi) vei avea succes. Ca tânărul din stânga imaginii. Dacă ai comorbidităti (obezitate, diabet, hipertensiune, boli maligne) sau orice defect imun încă inaparent, dacă eşti fragil ca Humpty Dumpty, o să "te spargi" chiar dacă ai sărit doar de pe gard, de la înăltime mică.

Nu în ultimul rând contează si CÂŢI oameni sar în apă, în acelaşi timp... Imaginaţi-vă că sar toţi cei din poza din stânga, in apă, in acelasi timp. Evident că salvamarii nu vor face faţă. Se vor ineca şi unii care nu au ... comorbidităţi.”, a postat mdicul pe Facebook.



Ce e important de reţinut

„MESAJUL DE LUAT ACASĂ - trebuie sa avem grijă de cei fragili dar şi de ... salvamari. Incă o vreme, căci totul trece. COMPLETARE NECESARĂ - Cititi stimaţi domni şi doame cu răbdare şi nu mai comentaţi degeaba despre ceva ce NU am afirmat! Nu fac predicţii despre cum va fi în viitor si nu mă substitui autorităţilor. Am scris FOARTE CLAR că postarea de faţa nu este despre ce face SARS-CoV-2. Si nici despre diagnostic sau tratament. Este doar un argument optimist pentru răbdare! Am scris sa avem răbdare "inca o vreme, căci...trece" - a concluzionat medicul.

Medicul primar pediatru, prof.dr. Mihai Craiu este administratorul paginii de Facbook „Spitalul Virtual pentru Copii”, în care postează informaţii medicale „traduse” într-un limbaj simplu, pe înţelesul tuturor. El este unul dintre medicii români care susţin, inclusiv în mass-media, importanţa vaccinării.



