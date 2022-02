Compania auto interesată să investească sume uriaşe în România. A mai tatonat piaţa locală, dar a ales atunci Turcia

Skoda ar putea fi constructorul interesat de o inves­ti­ţie în România, la Cluj, potrivit datelor din piaţa auto, scrie ZF. Tot Grupul Volkswagen, tot pentru o uzină Skoda s-a mai uitat la România în anii 2018-2019, însă la acea vre­me decizia iniţială a fost aceea de a investi în Turcia, mai menţionează sursa citată, care explică motivele pentru care nemţii ar fi din nou interesaţi din România.

Astfel, compania germană a renunţat ulterior la Turcia pe fondul evoluţiei regiunii, iar pandemia din 2020 a scos din discuţie orice investiţie nouă.

Investiţia ar porni de la câteva sute de milioane de euro şi ar putea să demareze într-un an sau doi, dacă firma, al cărui nume este ţinut secret deocamdată (oficial vorbind, neoficial, cum spuneam, se ştie că ar fi vorba de o firmă din grupul Volkswagen), pentru a nu compromite negocierile, va bate palma cu autorităţile din Cluj.

Potrivit spuselor sale, investitorul s-a arătat interesat de un teren de 150 de hectare, mai precis de parcul industrial Tetarom 5 de situat la mai puţin de 15 kilometri de Cluj, în comuna Luna. „Am avut o discuţie şi cu Primăria Luna şi credem că parcul va fi ocupat mai repede decât ne-am aşteptat”, a mai spus Tişe.

Argumentele Clujului

Loculul nu a fost ales întâmplător, ci este unul strategic. De aici, investitorul ar avea acces imediat atât la autostradă, cât şi la aeroport, ceea ce ar fi esenţial pentru exportul maşinilor sau a componentelor auto care ar putea fi fabricate în România. Nu în ultimul rând, în această zonă există şi forţă de muncă calificată, iar Clujul are universităţi cu profil tehnic bine cotate la nivel european. În plus, Clujul este aproape de graniţa de vest a România, astfel că are un avantaj şi din punct de vedere geografic.