Claudiu Bleonţ candidează la Primăria Beliş din partea PNL. Cum a fost convins de Ludovic Orban

Claudiu Bleonţ, care de câteva luni trăieşte în comuna Beliş, din judeţul Cluj, şi-a anunţat, la începutul lunii iunie, canditatura la primăria localităţii montane. În urmă cu câteva ore, el a precizat că va candida pe listele PNL.

„Când, de pe poziţia de simplu cetăţean, ajungi la factorul de decizie aflat pe cea mai înaltă treaptă a ierarhiei politice, şi esti primit, ascultat şi ajutat – fără a ţi se cere nimic în schimb, fără a fi condiţionat, fără a fi nevoit să fii “dator” unei structuri de partid sau unei ideologii politice înţelegi că România are o şansă extraordinară şi prinzi aripi. Aşa că mulţumesc sincer Ludovic Orban pentru că ţi-ai făcut timp să asculţi oful oamenilor din Apuseni şi pentru că mi-ai arătat că există soluţii reale pentru o Românie mai bună.

PS: Poziţia pe care proaspăt mi-am asumat-o, aceea de candidat la Primaria Beliş, o comună de munte de lângă Cluj, m-a adus în faţa oamenilor, am intrat în curţile lor, i-am privit în ochi şi le-am aflat nevoile. Dar nu am vrut nicio clipă sa fiu “un alt politician” care doar promite că va rezolva...Aşa că folosindu-mă de tot ceea ce reprezint eu, Claudiu Bleonţ, am luat la rând ministerele, am deschis uşi, am pus întrebări şi am căutat soluţii. Pentru că pentru moţi cuvântul dat şi mâna strânsă sunt mai valoroase decât orice hârtie şi au greutatea morală a unei certitudini – ai promis că faci, atunci trebuie să faci. Aşa că nu am cum să nu mulţumesc unui guvern PNL care m-a primit, m-a ascultat, mi-a oferit soluţii şi suport real.

Fără a imi cere nimic în schimb, fără a mă condiţiona sau “îndatora” pentru viitor. Ci pur şi simplu pentru că am întâlnit nişte oameni extraordinari, care pot şi vor să facă România mai bună pentru noi toţi şi care mi-au dovedit mie, Claudiu Bleonţ, că liberalismul nu e doar o poveste istorică a României mari ci un viitor cât se poate de concret, susţinut de oameni şi pentru oameni. Cu adevărat “prin noi înşine”.

Mulţumesc Ludovic Orban, Ovidiu Raeţchi, Robert Sighiartău, Adrian Oros, Ionuţ Stroe, Bogdan Gheorghiu şi vă aştept în Apuseni să le arătaţi şi moţilor ce mi-aţi arătat mie – că împreună se poate.”, a precizat pe Facebook actorul.

Citeşten şi