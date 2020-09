Cel mai important sfat pentru părinţi la începutul şcolii. Psiholog: „panica o vom transmite copiilor”

Noul an şcolar a început în condiţii de pandemie. FOTO: Octav Ganea/Inquam Photos

„Cel mai important sfat pentru părinţi ar fi să se raporteze realist la situaţia actuală, pentru a trăi stări de preocupare, însă nu anxietate şi panică. Se poate ajunge uşor la a gândi catastrofic despre pericole, mai ales când e vorba despre copii, pe care ne dorim atât de mult să îi protejam. În plus, specia umană are o tendinţă înnăscută în acest sens, fiindcă ne-a favorizat supravieţuirea în faţa pericolelor grave în trecutul nostru îndepărtat (ex. a deveni pradă)”, a explicat Oana David, psiholog clinician şi psihoterapeut principal, director al Clinicii Universitare de Psihologie Babeş-Bolyai Psy-Tech şi conferenţiar universitar în cadrul Departamentului de Psihologie Clinică şi Psihoterapie al UBB.

Cum pot fi ajutaţi copiii să se adapteze

Anxietatea ne împiedică să reacţionăm eficient este de părere psihologul:

„Doar că dacă reacţionăm pe baza exagerării pericolelor, vom trăi panica pe care o vom transmite copiilor şi care nu va aduce beneficii pentru nimeni. Anxietatea ne împiedică să reacţionam eficient, ne îngustează câmpul atenţional şi îl biasează înspre informaţii negative, ceea ce agravează anxietatea. Pentru a gestiona anxietatea, este bine să ne amintim că reacţionăm pe baza gândirilor noastre şi nu a realităţii şi să fim deschişi la a ne testa percepţiile la fel ca oamenii de ştiinţă, cât mai riguros pe baza dovezilor reale asupra stării de fapt. Doar aşa vor putea să îi sprijine cu adevărat pe copii în a se adapta mai eficient la situaţia curentă, să ia deciziile potrivite pentru situaţia lor şi să le ofere un model raţional”.

Cum să gândeşti raţional

Psihologul Daniel David a elaborat, în 2012, un Decalog al Raţionalităţii şi recomandă pentru a viaţă raţională şi fericită a se citi zilnic, dimineaţa sau seara înainte de culcare, timp de o lună, iar apoi, cu rol preventiv, o dată pe lună:

1. AR FI PREFERABIL să reuşeşti în tot ceea ce faci şi fă tot ce depinde omeneşte de tine în acest sens, DAR DACĂ NU REUŞEŞTI, nu înseamnă că eşti fără valoare ca om, ci doar că ai avut un comportament mai puţin performant, care probabil poate fi îmbunătăţit în viitor. Ca om eşti valoros prin simplul fapt că exişti. Aşadar, este bine să te accepţi necondiţionat, dar asta nu înseamnă că trebuie să-ţi accepţi imediat şi necondiţionat şi eşecurile, fără să încerci măcar să le corectezi, atât cât este omeneşte posibil.

2. AR FI PREFERABIL să reuşeşti în tot ceea ce faci şi fă tot ce depinde omeneşte de tine în acest sens, DAR DACĂ NU REUŞEŞTI, aminteşte-ţi că este doar (foarte) rău, fără a fi însă catastrofal (cel mai rău lucru care ţi se putea întâmpla) şi că poţi găsi mulţumire în alte activităţi, chiar dacă este mai greu la început. Indiferent cât de rău este răul care ţi s-a întâmplat, nu este cel mai mare rău care ţi se poate întâmpla!

3. AR FI PREFERABIL să reuşeşti în tot ceea ce faci şi fă tot ce depinde omeneşte de tine în acest sens, DAR DACĂ NU REUŞEŞTI, poţi tolera/suporta acest lucru neplăcut şi poţi merge mai departe, găsind bucurie în alte activităţi, chiar dacă este mai greu la început.

4. AR FI PREFERABIL ca ceilalţi să se comporte corect şi/sau frumos cu tine, DAR DACĂ NU SE COMPORTĂ AŞA, nu înseamnă că tu sau ei sunteţi fără valoare ca oameni, ci doar că au avut un comportament inadecvat care, în principiu, poate fi schimbat în viitor. Ceilalţi sunt valoroşi ca oameni prin simplul fapt că există. Aşadar, este bine să-i accepţi necondiţionat ca oameni, dar asta nu înseamnă că trebuie să le accepţi imediat şi necondiţionat şi comportamentele inadecvate, fără să încerci, atât cât este omeneşte posibil, să-i faci să şi le corecteze

5. AR FI PREFERABIL ca ceilalţi să se comporte corect şi/sau frumos cu tine, DAR DACĂ NU SE COMPORTĂ AŞA, aminteşte-ţi că este doar (foarte) rău, fără a fi însă catastrofal (cel mai rău lucru care se putea întâmpla) şi că poţi găsi mulţumire în alte activităţi, chiar dacă este mai greu la început.

6. AR FI PREFERABIL ca ceilalţi să se comporte corect şi/sau frumos cu tine, DAR DACĂ NU SE COMPORTĂ AŞA, poţi tolera/suporta acest lucru neplăcut şi poţi merge mai departe, găsind bucurie în alte activităţi, chiar dacă este mai greu la început.

7. AR FI PREFERABIL ca viaţa să fie în general corectă (cu tine şi/sau ceilalţi) şi plăcută/uşoară, DAR DACĂ NU ESTE, nu înseamnă că viaţa este nedreaptă şi/sau că tu eşti fără valoare ca om. Viaţa este un amestec de bun şi rău, iar noi ar trebui să maximizăm (dacă se poate) şi/sau să vedem binele, reducând (dacă se poate) şi/sau învăţând din rău.

8. AR FI PREFERABIL ca viaţa să fie în general corectă (cu tine şi/sau ceilalţi) şi plăcută/uşoară, DAR DACĂ NU ESTE, aminteşte-ţi că este doar (foarte) rău, fără a fi însă catastrofal (cel mai rău lucru care se putea întâmpla) şi că poţi găsi mulţumire în activităţi specifice, chiar dacă este mai greu la început.

9. AR FI PREFERABIL ca viaţa să fie în general corectă (cu tine şi/sau ceilalţi) şi plăcută/uşoară, DAR DACĂ NU ESTE, poţi tolera/suporta acest lucru şi poţi merge mai departe, găsind bucurie în activităţi specifice, chiar dacă este mai greu la început

10. SINGURUL LUCRU CARE TREBUIE – deşi şi acesta este condiţional, non-absolutist: doar dacă doreşti să fii sănătos şi fericit – ESTE CĂ NIMIC NU TREBUIE CU NECESITATE. Faptul că îţi doreşti un lucru foarte mult şi faci tot ceea ce este omeneşte posibil să-l obţii, nu înseamnă că acest lucru trebuie să se întâmple cu necesitate. Altfel spus, este bine să înţelegem şi să acceptăm faptul că nu scrie nicăieri că dorinţa noastră, fie ea intensă şi justificată prin efortul angajat în atingerea ei, trebuie să devină realitate doar pentru că noi dorim şi luptăm pentru asta. Numai cerinţele/dorinţele lui Dumnezeu pot dobândi obligatoriu realitate ontologică (devin realitate); dorinţele noastre devin uneori realitate, iar alteori, chiar justificate fiind, rămân simple dorinţe deoarece viaţa şi/sau ceilalţi ni le blochează (sau chiar nu dau doi bani pe ele). Aşadar, este bine să ne dorim lucruri, să luptăm pentru ele, dar, în acelaşi timp, să fim gata să acceptăm faptul că, în ciuda efortului nostru, s-ar putea să nu se întâmple ceea ce ne dorim. Ar fi bine să înţelegem şi să acceptăm acest lucru.

Vă mai recomandăm şi

Relaţia dintre copii şi părinţi în timpul pandemiei: stres, burnout şi abuzuri. Sfaturile directorului Clinicii Universitare de Psihologie a UBB

Cum ne învăţăm copiii, de mici, să gândească pozitiv. Primul joc video terapeutic din ţară care-i ajută să nu cadă pradă depresiei