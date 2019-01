Ce valoare are Facebook pentru utilizatorii reţelei. Suma pentru care un membru ar fi dispus să renunţe la cont

Cât de valoros este Facebook pentru utilizatorii săi şi cum puteţi măsura valoarea site-ului atunci când accesul este gratuit? Trei economişti şi un cercetător în domeniul social media şi-au unit eforturile şi expertiza pentru a evalua valoarea Facebook pentru utilizatori, spre deosebire de valoarea de piaţă a reţelei sociale sau de contribuţia sa la produsul intern brut.



Utilizând o serie de licitaţii - în care oamenii au fost plătiţi pentru a-şi închide conturile pentru o zi sau pentru mai mult de un an - cercetătorii au descoperit că utilizatorii Facebook ar avea nevoie de o medie de peste 1.000 de dolari pentru a-şi dezactiva contul pentru un an de zile. Studiul a apărut în publicaţia PLOS ONE, citată de ScienceDaily