Ce amendă au primit organizatorii Untold pentru „producere de zgomot“ în centrul Clujului

30.000 de pliante - în care clujenii care locuiesc din zona unde are loc Untold erau informaţi despre legile pe care le încalcă festivalul şi despre cum pot să sesizeze autorităţile dacă au nemulţumiri - au fost distribuite în timpul celui mai mare festival de muzică din România (1-4 august 2019). În pliantele realizate de un grup de activişti clujeni se arăta că legea prevede limita de 50 de decibeli în cazul măsurătorilor efectuate în exteriorul locuinţei pe timpul nopţii, iar cu ajutorul unei simple aplicaţii de telefon orice clujean poate să verifice intensitatea sunetului. În pliante erau, de asemenea, comunicate mai multe numere de telefon la care se pot face reclamaţii: „telefonul primarului”, Poliţia locală, Garda de mediu.



În ciuda acestei campanii, la Primărie au fost înregistrate doar „21 de sesizări telefonice (13 sesizări telefonice prin dispecerat şi 8 sesizări telefonice prin l0264-984 – „numărul primarului) şi 3 sesizări scrise cu privire la tulburarea liniştii publice în perioada festivalului Untold”, se arată într-un răspuns pentru „Adevărul”. La acestea se adaugă cele 7 sesizări trimise către Direcţia de Sănătate Publică, în total fiind, deci, 31 de sesizări.

Cu toate acestea, Primăria Cluj-Napoca nu a aplicat nicio sancţiune, deoarece „o echipă mixtă formată din inspectori de la Direcţia de Sănătate Publică Cluj şi poliţişti locali au efectuat măsurători ale nivelului de presiune acustică echivalent continuu, pe timp de noapte. Întrucât aceste determinări au fost efectuate cu aparatura Direcţiei de Sănătate Publică, măsurile legale au fost luate de către această instituţie” –arată răspuns al municipalităţii.

Direcţia de Sănătate Publică, la care au ajuns 7 reclamaţii, a aplicat o singură amendă – de 5.000 de lei, amenda minimă prevăzută de lege. Suma este echivalentul a circa 10 abonamente de 4 zile vândute de Untold.





A fost invocat articolul 6 litera b din Hotărârea nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, care prevede amenzi între 5.000 şi 10.000 de lei pentru „producerea de zgomot, vibraţii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante care depăşesc limitele maxime stabilite de normele de igienă în vigoare şi care pot crea riscuri pentru sănătatea comunitară ori nerespectarea condiţiilor impuse prin studiile de impact pentru diminuarea riscurilor privind sănătatea populaţiei”. Oficiali ai DSP au susţinut că amenda a fost plătită.

Lucian Todoran, clujeanul ale căror acţiuni au determinat autorităţile locale să respecte legea în cazul festivalului Untold, susţine că organizatorii au fost trataţi preferenţial de autorităţi:





„Un am sesizat Poliţia locală în cazul unui bar care făcea zgomot. Din cauză că nu au oprit muzica, i-am mai chemat, astfel că poliţiştii locali au venit de 4 ori şi au aplicat 4 amenzi. Acesta este regula atunci când intervine Poliţia locală, vine sesizarea şi o rezolvi pe loc. În schimb, în cazul Untold, Primăria nu a sancţionat deloc, iar Direcţia de Sănătate Publică a aplicat o singură sancţiune. Constatările, însă, sunt multiple. De ce nu au aplicat amendă la fiecare măsurătoare? Art. 10, alin. (1) al O.G. 2/2001 impune ca „[d]acă aceeaşi persoana a săvârşit mai multe contravenţii sancţiunea se aplică pentru fiecare contravenţie”, coroborat cu art. 1 al O.G. 2/2001 [Constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţa (...)]. Aici e vorba de mai multe fapte, chiar dacă ele au aceeaşi încadrare juridică, căci au tulburat liniştea fiecărui petent în parte, precum şi al pacienţilor şi personalului spitalului de copii”.

Todoran spune că „există la nivel Primărie atitudinea de nesancţionare a unei încălcări vădite a legii. Se poate dovedi asta prin faptul că Poliţia locală nu a aplicat niciun fel de sancţiune. Au făcut şi măsurători, dar nu au aplicat nicio sancţiune.”





Clujeanul crede că au fost făcute 21 de sesizări, deşi mult mai multe persoane sunt nemulţumite de zgomotul produs de festival din cauza faptului că oamenii nu au încredere că Primăria va rezolva problema:





„Şi mai este o chestiune legată de numărul sesizărilor de la primărie. În condiţiile în care ani de zile autorităţile publice, inclusiv primăria, au fost percepute că ineficiente în a asigura respectarea dreptului la un mediu sănătos al clujenilor, apetenţa cetăţenilor spre a sesiza problema in mod oficial scade. Atitudinea aceasta deprimantă a cetăţenilor în a cere să se rezolve probleme cetăţeneşti e cu atât mai de înţeles în cazul primăriei, al cărei conducător, Emil Boc, nu doar că şi-a declarat sprijinul, ci l-a şi oferit cu toată dragostea organizatorilor festivalului. A te plânge primăriei să se respecte legea sau să-ţi fie apărate drepturile, în acest caz, înseamnă să pui lupul paznic la oi. Nu doar primarul, ci şi un număr mic dintre funcţionarii primăriei au favorizat organizatorii festivalului la modul concret, prin a nu răspunde luni de zile adresei Institutului Naţional al Patrimoniului care solicitase informaţii esenţiale pentru a recupera taxa neplătită de organizatorul festivalului destinată protejării monumentelor istorice. Funcţionarul căruia i-a fost repartizată adresa şi care poate lamuri aceasta întârziere favorizantă e Ioan Vasile Ţene, marele naţionalist de factura funaristă.”





Pe lângă Poliţia locală, Todoran a sesizat şi Poliţia în timpul festivalului, fără ca instituţia să ia nicio măsură. „Aştept încă răspunsul Poliţiei la plângerea făcută de mine în ultima noapte de festiva. Au trecut aproape 3 luni şi nu am primit nimic. ”

Ce spun reprezentanţii Untold

Reprezentanţii Untold au arătat:

„Suntem la curent cu existenta sesizarilor facute in timpul festivalului, acordandu-le o atentie deosebita de fiecare data. Din acest motiv, de la an la an aplicam tot mai multe masuri care sa limiteze zgomotul produs in timpul festivalului. Masuratorile pe care le efectuam si noi in cele 4 zile, in zona festivalului, suplimentarea numarul de bariere fonice la scenele secundare, si chiar repozitionarea scenei “Forest", mai aproape de raul Somes, sunt cateva din masurile pe care le-am luat in acest sens, pentru editia din aceasta vara. In plus, de la an la an, numarul sesizarilor este tot mai mic, ceea ce inseamna ca masurile luate de noi isi produc efectul, dar si ca, pe de alta parte, comunitatea clujeana sustine festivalul, intelegand beneficiile pe care le aduce in primul rand orasului. Spre exemplu in 2018, DSP a inregistrat 6 sesizari, iar in 2019 au fost doar 3, doua dintre ele fiind facute de aceeasi persoana. Vom continua sa fim atenti la aceste aspecte si in perioada urmatoare, tinand cont de toate propunerile care vin din partea comunitatii clujene.”