AUDIO Medic înregistrat sfătuindu-se cu asistentele ce să declare în ancheta care-i vizează soţia. „Nu-i OK să meargă fiecare cu versiunea lui“

Din fişierul audio primit pe adresa redacţiei rezultă că medicul Marius Nistor a intrat în posesia declaraţiilor făcute de cadrele medicale în cadrul anchetei în care e cercetată soţia sa şi, mai mult decât atât, s-a întâlnit cu aceste cadre medicale şi le-a dat indicaţii privind un nou rând de declaraţii solicitate.





Crina Nistor ar fi practicat timp de 10 ani oftalmologia la Spitalul CFR din Cluj-Napoca alături de soţul ei, un cunoscut şi apreciat chirurg oftalmolog. Acestea sunt acuzaţiile de la care a pornit ancheta.

Sesizată de Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică Cluj a început să cerceteze, săptămâna trecută, cazul de la secţia Oftalmologie a Spitalului CFR Cluj-Napoca.

„Medicul fals” de la Cluj

Parlamentarul clujean Emanuel Ungureanu, vicepreşedintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor, a afirmat că Melania Crina Nistor ar fi practicat în ultimii 10 ani specialitatea de Oftalmologie la spitalul CFR din Cluj-Napoca alături de soţul ei, fără a avea acest drept, practic ea nefiind încadrată legal în cadrul unităţii medicale.





Crina Nistor ar fi avut specialitatea de medic de familie până în octombrie 2018, când şi-a dobândit calificarea de medic oftalmolog.



„Ea opera ilegal cu soţul ei, iar zilele trecute, când soţul ei a fost plecat, consulta pacienţii fără să aibă niciun drept. Există informaţii că această doamnă doctor opera ca mâna întâi sau mâna a doua şi cu mulţi ani în urmă, în perioada în care ea avea doar specialitatea de medicină de familie”, a declarat parlamentarul pentru Hotnews.



Crina şi Marius Nistor deţin de asemenea cabinetul privat Optinis, amplasat vis-a-vis de spitalul CFR.

„Există indicii foarte clare că ea nu a practicat niciodată nici măcar medicina de familie. Cele 3 cabinete de medicină de familie pe care le frecventa ea erau doar mijloace de racolare a pacienţilor pe care îi trimitea să fie operaţi de soţul ei”, a declarat Emanuel Ungureanu, potrivit sursei citate.

„Am zis să nu meargă fiecare cu versiunea lui, că nu-i OK”

Pe adresa de mail a redacţiei „Adevărul” a venit, de pe o adresă generică, o înregistrare despre care am fost informaţi că este vorba despre o întâlnire ţinută în cabinetul medicului Marius Nistor cu cadrele medicale care au fost chemate la declaraţii de către DSP cu câteva zile înainte.



Din înregistrare rezultă că medicul a avut acces la primele declaraţii ale asistentelor şi le corectează unde crede că au greşit. De asemenea, sunt anumite pasaje în care el explică şi dictează asistentelor ce să scrie.



Vă redăm în continuare pasaje pe care le-am considerat relevante din înregistrarea care are aproape o oră.

La început se vorbeşte despre scopul întâlnirii:



Asistentă 2: Le vor citi în prezenţa noastră, am înţeles. Ne vor lua la întrebări şi răspunsuri.



Asistentă 3: Dacă corespunde cu nu ştiu ce...Cu ce am declarat înainte.



Asistentă 4: Am zis să nu meargă fiecare cu versiunea lui că nu-i ok, nu-i aşa domnu doctor?



Medic: Da.



Asistenta 4: E un singur adevăr şi ăla trebuie să-l susţinem toţi.



Medic: Exact.”





Cadrele medicale cu care vorbeşte doctorul Nistor au mai susţinut un rând de declaraţii, cu câteva zile înainte, unele dintre ele nemulţumindu-l se pare pe acesta.



„Asistentă: Eu am zis că o fost singură la consultaţie, pentru că ştiţi care e necazul?



Medic: Spuneţi-ne, doamna Rodica...



Asistentă: Dorina e stresată în ideea că o zis că doamna doctor, că o fost (a consultat-nr) în calitate de optometrist, de asta era stresată.



Medic: Nu ştii tu în ce calitate. Tu trebuie să zici de cât timp, că n-o fost din 2010 să consulte, nici ca optometrist, nici ca...



Asistentă: Nu ştiu în ce an...

Medic: Tu ai zis în calitate de optometrist. Nici tu nu ştii, tu ai văzut-o aicea. A venit în toate calităţile, şi de optometrist şi de ...”

Replica medicului: „Ne-am întrebat unii pe alţii”



Contactat de „Adevărul”, Marius Nistor nu a negat că a avut o discuţie cu cadrele medicale:



„Am discuta anumite lucruri despre care suntem întrebaţi. Nu am făcut o şedinţă în care le-am impus ce să spună. Eu le-am zis să scrie pe larg, să fie o explicaţie amănunţită. De exemplu, dacă le întreabă dacă au mers pacienţi de la spital la cabinetul Optinis (cabinetul privat al medicului-nr) să nu răspundă cu da sau nu. Să spună că au mers, dar la acele investigaţii pe care spitalul nu le poate acoperi, nu a fost o racolare a pacienţilor”.

Întrebat dacă nu ar fi fost normal să-şi scrie fiecare declaraţia cum îşi aminteşte şi dacă nu crede că a pus presiune pe angajate prin prezenţa lui, medicul a mai completat:



„Ne-am întrebat unii pe alţii. Poate cineva nu-şi mai amintea ce s-a întâmplat. Ele (asistentele-nr) poate m-au întrebat anumite chestiuni pe care nu le ştiau, ca să nu declarăm lucruri diferite. Eu am vrut să fiu sigur pe ce declar, am vrut să ştiu şi eu dacă a intrat fără ştirea mea în sala operaţii, dacă a lovit o pacientă fără ştirea mea. Eu nu am văzut-o niciodată să vorbească urât sau să fie violentă. Am zis să întreb în jur dacă a văzut cineva, ca să nu declar eu fals. Eu n-am observat şi nu mi-a spus, poate a avut o scăpare şi nu mi-a spus mie”.



A intrat sau nu a intrat singură la intervenţii chirurgicale

În continuare se vorbeşte despre o situaţie delicată: dacă Melania Crina Nistor a efectuat intervenţii chirurgicale nesupravegheată de soţul ei.





„Asistentă: La injecţiile vitreene trebuie să scriem că a intrat singură. Nu am declarat asta, Dorina? La o injecţie vitreeană o intrat.



Medic: Singură a intrat? Că eu nu ştiu.



Asistentă: O fost, şi o fost singură. Ce poţi să zici?



Medic: eu nu ştiu.”



(....)



„Asistentă: M-au luat pe mine prima la întrebări şi au zis: tu eşti la blocul operator, începem cu tine: „A intrat la orice tip de intervenţie?”. M-au întrebat dacă a intrat singură.



Medic: Ai zis că a făcut injecţie intravitreeană? Dacă ai zis, ai zis. Eu n-am fost, de aia te întreb... Bine, da, o făcut asta după ce o făcut multe altele sub îndrumare mea.



Asistentă: Păi nu, că la operaţiile mari s-a zis că nu a intrat niciodată singură.



Medic: Nu trebuie precizate atâtea. Injecţii. Da, o făcut injecţii singură. În mod excepţional. Dacă întreabă ce fel de injecţii, poţi să spui ce fel de injecţii. Dar nu are rost cred că, că ei nu fac atât de mult diferenţă între...”



(...)



Asistentă: Eu am specificat că la câteva injecţii a intrat singură şi voi susţine în continuare asta.



Medic: Poţi să scrii în felul ăsta: nu a efectuat manopere chirurgicale exceptând unele injecţii.



Asistentă: Da, poi aşa o să fie.



Medic: Dar nu aşa... ca o dezvăluire cumva.

(...)



Medic: Da ce manoperă e asta injecţie, hai să fim serioşi. Putem scrie: nu a efectuat manopere chirurgicale nesupravegheate. Şi dacă întreabă special de injecţii, injecţii da.



Asistentă: Eu cât timp am declarat că a fost la câteva, nu pot să anulez ce am zis.



Medic: Da, nu anulezi, poţi să spui nu a efectuat manopere chirurgicale, injecţia nu neapărat e manoperă chirurgicală. Dacă te întreabă, nu conteşti asta.”

„E un subiect complet fals. Sunt ştiri complet false. Nu este absolut nimic adevărat”, „E un subiect complet fals. Sunt ştiri complet false. Nu este absolut nimic adevărat”,

Crina Nistor

Medic rezident din 2010?

Întrebat de reporterul „Adevărul”, Marius Nistor a susţinut că soţia sa a fost din 2010 medic rezident la Spitalul CFR.

„Eu nu am văzut să facă injecţii intravitreene. Chiar dacă a intrat la injecţie intravitreană nesupravegheată nu şi-a depăşit competenţa”, a precizat el.

Întrebat dacă injecţia intravitreeană este intervenţie chirurgicală, Nistor a spus: „Se poate interpreta. Eu ştiu că a făcut injecţie subconjunctivală. O asistentă sau o infirmieră nu înţelege diferenţa. Eu aveam cunoştinţă că a făcut injecţie subconjunctivală. Poate o fi intrat şi la intravitreană, nu ştiu.”



Medicul susţine că în calitate de medic rezident oftalmolog putea să facă nesupravegheată astfel de injecţii. „În Anglia, rezidenţii fac 100 cataracte singuri, fără supraveghere. Pentru că eram în familie, interesul era cu atât mai mare şi al ei ca pacientul să meargă bine.”

În legătură cu intervenţiile chirurgicale la care Crina Nistor a intrat supravegheată, soţul ei a spus: „A făcut anumiţi timpi operatori, extrem de mult a ajutat. a avut pregătire extrem de lungă şi meticuloasă. Totul s-a desfăşurat în condiţii foarte bune. Pacienţii nu au avut de suferit în urma intervenţiilor făcute de ea.”



L-am întrebat pe managerul Spitalului CFR, Călin Vlad, dacă medicul Crina Nistor a fost rezident în cadrul instituţiei medicale din 2010, aşa cum susţine soţul acesteia.

Acesta ne-a solicitat să trimitem o solicitare scrisă, pe care la rândul lor s-o trimită la Ministerul Transporturilor, de la care trebuie să primim răspuns. Până la publicarea materialului nu am primit niciun răspuns.

Medicul dictează asistentelor

În alte fragmente din înregistrare se aude cum medicul dictează pur şi simplu asistentei ce să scrie.



„Asistentă: M-o întrebat de violenţe...



Medic: nu ai observat niciun moment de violenţă fizică sau verbală pe care să le fi adresat personalului sau unui pacient.

(...)

„Asistentă: Deci ea pe dumneavoastră vă întreba despre pacienţii care trebuie consultaţi...



Medic: Da, deci scrie, toate consultaţiile erau efectuate de rutină de mine şi, în mod excepţional, când eram plecat, efectua consultaţii şi îmi transmite permanent fiecare caz.



Asistentă: Da, pentru că vă suna şi...



Medic: Sigur .”



Marius Nistor a precizat că soţia sa făcea consultaţii, în mod excepţional, când el era plecat consultaţii şi îl informa la telefon legat de acestea. De asemenea, el a susţinut că „pacienţii nu erau trimişi la clinica Optinis, ci în privat, pentru că , din păcate la stat nu se pot face aceste investigaţii”.



„Nu pot să declar acum, nimic. Veţi afla când va fi gata”, a declarat pentru „Adevărul”, Mihai Moisescu, purtătorul de cuvânt al Direcţiei de Sănătate Publică.



„E un subiect complet fals. Sunt ştiri complet false. Nu este absolut nimic adevărat”, spune Crina Nistor pentru „Adevărul”.

Citeşte şi

„Asistentă 1: Să mergem cu declaraţiile scrise şi să vadă dacă... nu ştiu ce să vadă...