Arta revine în stradă la Cluj. Artiştii din toate domeniile se pot înscrie la Jazz in the Street

Manifestările vor culmina în 14 octombrie cu un mare eveniment Jazz in the Street, când vor avea loc peste 90 de reprezentaţii din toate domeniile artistice. Vor fi invitaţi atunci să susţină momente de artă în stradă aproximativ 30 de artişti, dintre care 10 invitaţi speciali din ţară şi străinătate. Proiectul îşi propune să transforme arta stradală în normalitate în România şi este al treilea an când Jazz in the Street are loc la Cluj.

Artiştii care doresc să facă parte din proiect se pot înscrie la Jazz in the Street de azi, 30 august şi până în 21 septembrie prin completarea formularului disponibil pe www.jazzinthestreet.ro.

Cine poate să participe

La Jazz in the Street pot participa artişti plastici, vizuali, dansatori şi performeri, animatori, muzicieni, dar şi reprezentanţi ai altor domenii artistice, fie că sunt persoane fizice sau juridice.

Selecţia artiştilor se realizează continuu pe întreaga durată a concursului şi sunt acceptate propuneri din toate ariile artistice: muzică, dans, film, teatru, fotografie, jonglerie, magie, film etc.

„Jazz in the Street este un proiect pe care publicul local îl îndrăgeşte foarte mult. Vedem asta din feeback-ul pe care-l primim, dar şi din prezenţa numeroasă la eveniment. Aşadar, ne dorim să fim susţinători în continuare ai artei stradale şi să contribuim la dezvoltarea ei cum putem mai bine. Pentru noi va rămâne întotdeauna un eveniment simplu, sincer, care ne produce şi nouă multă bucurie să-l organizăm”, spune Alin Vaida, director executiv Fapte.

Conferinţă pe tema artei stradale

Jazz in the Street își propune să susţină şi să promoveze tinerele talente din rândul performerilor stradali, iar în cadrul evenimentului va avea loc şi o conferinţă pe tema artei stradale în Cluj care va reuni autorităţi publice, operatori culturali independeţi şi artişti.

În plus, proiectul are ca scop resemnificarea spaţiului public clujean, precum şi înţelegerea comunităţii locale asupra rolului şi a înţelesului artelor, prin crearea de întâlniri neobişnuite între artişti, locuri și public.

Prima ediţie Jazz in the Street a avut loc în 23 aprilie 2016 şi a reprezentat un real succes. De atunci, echipa Fapte a mai organizat câteva zeci de astfel de evenimente de o zi, două zile sau de doar câteva ore, iar anul trecut proiectul s-a desfăşurat timp de câteva săptămâni, pe tot parcursul verii şi al toamnei, când peste 17.000 de persoane au participat la reprezentaţiile în stradă.

Anul acesta vor avea loc patru evenimente Jazz in the Street care se vor desfăşura timp de câteva ore şi un eveniment complex de o zi în 14 octombrie. Locurile de desfăşurare şi datele exacte vor fi anunţate în curând.