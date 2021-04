Anomalie imobiliară la Cluj. Case mai scumpe la periferia oraşului decât celebrele castele medievale ale Franţei

Piaţa imobiliară din Cluj, cea mai scumpă din România, prezintă multe anomalii. Multe dintre imobilele sau apartamentele puse la vânzare sunt mai scumpe decât cele din Occident.

De exemplu o casă dintr-un cartier clujean se vinde cu 1,250 milioane de euro + TVA. Conform descrierii, proprietatea este construită în anii 70 şi renovată în anul 2018, dispune de demisol cu pivniţă şi garaj, parter compus din trei birouri, bucatarie şi două băi.

La etaj are patru dormitoare, trei băi şi o terasă. În total este vorba despre 370 de metri pătraţi, suprafaţă utilă. Casa a fost scoasă la vânzare, iar detaliile sunt disponibile pe site-ul Imobiliare.ro.

O casă de 370 de metri pătraţi din Cluj se vinde cu 1,250 milioane de euro. FOTO Imobiliare.ro

O altă vilă se vinde la un preţ şi mai piperat: 2.750.000 euro şi se află în Făget, la margine de Cluj. Imobilul are 290 de metri pătraţi şi opt camere. Detalii pot fi găsite pe site-ul agenţiei Remax.

Această casă situată la marginea Clujului se vinde cu 2.750.000 de euro. FOTO Remax

Şi tot pe pagina de internet a Remax apar două vile în Cluj scoase la vânzare la 1,998.000 de euro, respectiv 1.995.000 de euro. Prima are o suprafaţă de 630 de metri pătraţi şi are 9 camere, iar a doua are 7 camere şi 650 de metri pătraţi.