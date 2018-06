A câştigat 8 titluri cu o echipă feminină de fotbal şi are un mesaj pentru cei care trimit femeile la cratiţă. „Fetele obţin rezultate pentru că sunt mai ambiţioase”

Cei mai mulţi microbişti sunt tentaţi să asocieze fotbalul din Cluj cu cele două mari rivale, campioana CFR şi „U”. Însă, în acelaşi oraş, există o echipă care a reuşit să obţină în ultimii opt ani performanţe mai mari decât au obţinut la un loc cele două cluburi.

Echipa feminină de fotbal „U” Olimpia Cluj a fost înfiinţată doar în urmă cu opt ani, la iniţiativa lui Mirel Albon. Încă din primul sezon, ardelencele au câştigat campionatul, după care au reeditat performanţa de încă şapte ori. Cu opt victorii consecutive, Clujul a stabilit o veritabilă hegemonie la acest nivel, iar omul care stă în spatele acestor succese este chiar Mirel Albon. Tehnicianul echipei clujene deţine şi funcţia de selecţioner la naţionala feminină de fotbal, fiind numit în urmă cu aproape patru ani.

„De fapt, am intrat în fotbalul feminin încă din 2001. Au fost mai mulţi factori care m-au făcut să iau această decizie. Ţin minte că în 1979 am asistat la un meci de fotbal între două echipe feminine, în deschiderea unei partide jucate de Universitatea Cluj. Atunci au jucat fetele de la Record Cluj cu cele de la Motorul Oradea şi mi s-a părut interesant. Apoi, am antrenat la echipe masculine, dar numai în diviziile inferioare, după care am intrat în arbitraj. Aşa am ajuns să conduc în 1997 un derby feminin între echipa din Câmpina şi Motorul Oradea”, şi-a reamintit Albon.

Cum a decis să intre în fotbalul feminin

O discuţie avută cu regretata Rodica Şiclovan (fostă componentă a naţionalei feminine de volei) l-a convins să-şi îndrepte atenţia spre fotbalul feminin. Se întâmpla în 2001, anul în care Mirel Albon a preluat echipa feminină Clujana Cluj. Cu această formaţie, Albon a câştigat nu mai puţin de şapte titluri naţionale şi patru Cupe ale României, iar ulterior, în 2010, a pus bazele unei noi echipe, Olimpia.

„În 2001 încă eram arbitru, dar doamna Şiclovan m-a convins să antrenez în fotbalul feminin. Şi nu regret. Cu Clujana am luat şapte titluri şi patru Cupe, dar a venit momentul în care drumurile noastre s-au despărţit. Sigur că am învăţat multe acolo şi am acumulat multă experienţă, dar la un moment dat opiniile mele nu mai coincideau cu cele ale conducerii clubului, aşa că ne-am urmat fiecare propriul drum. Eu vedeam altfel de pe atunci modul de organizare, felul de a privi munca fetelor şi aveam o altă filosofie de joc”, susţine Albon.

Am avut şi eu un caz la echipa naţională asemăntor cu cel al lui Alibec. În final, fotbalista respectivă, căreia nici n-are rost să-i mai dau numele, s-a autoeliminat. Comenta mereu şi tot timpul avea nemulţumiri. Nu sunt un dictator, dar le cer fetelor să fie disciplinate şi să muncească, asta dacă vor cu adevărat rezultate

Acesta are şi un mesaj pentru cei care spun că locul femeilor este la cratiţă şi nu pe terenul de fotbal. „Din multe puncte de vedere e mai bine să lucrezi cu o echipă feminină. Fetele sunt mult mai disciplimate şi mai ambiţioase. Am auzit mulţi oameni de fotbal spunând că fetele nu au ce căuta în acest sport, dar eu nu pot să fiu de acord cu afirmaţiile lor. E suficient să ne uităm că sportivele au obţinut cele mai mari performanţe de-a lungul anilor la Jocurile Olimpice sau pot să dau exemplul echipei naţionale feminine de handbal, care u luat în ultimii 15-20 de ani medalii la Mondiale şi la Europene, în timp ce echipa masculină nici nu prea reuşeşte să se califice acolo”.

Au obţinut performanţe la care FCSB şi CFR Cluj pot doar să viseze

Încă din primul an, Olimpia Cluj a cucerit titlul, iar acest succes a întărit echipa şi a transformat-o într-o destinaţie favorită pentru majoritatea jucătoarelor de top. Aşa au urmat alte titluri, ultimul în acest sezon. Cu opt campionate câştigate la rând, Olimpia a trecut într-o nouă „eră”. Recent, clubul a fost preluat de divizionara secundă, astfel că echipa se numeşte de câteva săptămâni „U” Olimpia Cluj.

Pe plan internaţional, echipa a stabilit un record greu de bătut de orice club din Liga 1. „U” Olimpia a trecut de trei ori de faza grupelor în UEFA Champions League ajungând în 2012 până în optimi, iar de două ori s-a oprit în 16-imi (2011 şi 2015). Spre comparaţie, niciuna dintre echipele care au reprezentat România în cea mai importantă competiţie nu a trecut de grupe, indiferent dacă a fost vorba de CFR Cluj, FCSB, Unirea Urziceni, Oţelul Galaţi sau Astra.

„Vrem să ne întărim pentru sezonul care urmează, mai ales că anul trecut am întinerit echipa şi avem câteva jucătoare mai puţin experimentate. Ne gândim ca undeva peste două sezoane să ne batem să ne depăşim performanţa şi să ajungem cel puţin în sferturile competiţiei, poate chiar în semifinale”, susţine Albon.

Academie cu 70 de fotbaliste

„U” Olimpia are în acest moment o academie de fotbal. Pe lângă echipa de senioare, aici îşi desfăşoară activitatea două grupe de junioare, plus una de fetiţe. În total, la clubul clujean sunt legitimate aproximativ 70 de jucătoare.

„Am încheiat contracte cu instituţiile de învăţământ, şcoli primare şi licee. Le ajutăm pe fete nu numai în cariera sportivă, ci şi să se realizeze pe plan profesional, pentru că vine şi vremea când vor abandona fotbalul şi trebuie să aibă o meserie. Le susţinem, le ajutăm să-şi facă şi studii universitare dacă e cazul sau le oferim unora posibilitatea de a rămâne în cadrul clubului. De exemplu, Andreea Cordoneanu s-a retras din activitate şi i-am propus un post în cadrul clubului”, a adăugat Mirel Albon.

Fotbalistele echipei de senioare au contracte şi salarii care ajung până la 500 de euro, cu mult sub cele ale fotbaliştilor din Liga 1. La nivel european, lucrurile stau mult mai bine. „La Olympique Lyon, echipa care a câştigat UEFA Champions League şi în acest sezon, sunt jucătoare care câştigau acum câţiva ani peste 11.000 de euro lunar, dar între timp probabil că s-a ajuns şi la 20.000 de euro. La noi, salariile sunt undeva la 500 de euro, atât ne permitem”, spune Albon.

Creştere spectaculoasă şi la nivel naţional

După ce ani la rând echipele feminine au jucat într-un anonimat aproape total, lucrurile au început să se schimbe în ultimii ani.

În 2001, anul în care Mirel Albon a început să antreneze o echipă feminină, existau doar şase echipe de fete şi o singură ligă. În prezent, în România există 46 de echipe distribuite în 3 ligi, după ce încă în 2010 existau doar 10 echipe. Creşterea este remarcabilă şi atunci când vine vorba despre numărul jucătoarelor. În 2001 erau 160, în 2010 deja 450, iar în prezent sunt peste 5.000.

„Numărul jucătoarelor legitimate a crescut în ultimii opt ani constant, ajungând să fie de 11 ori mai multe fotbaliste decât în 2010. Iar pe lângă acestea sunt multe alte tinere, adolescente şi fetiţe, care cochetează cu fotbalul. Avem date care confirmă faptul că în 2018 au jucat fotbal peste 50.000 de tinere, la toate categoriile de vârstă”, a precizat Albon.