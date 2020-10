Înlocuitorul lui Mihai Goţiu, viitor senator USR-PLUS de Cluj, desfiinţat de fostul său angajator: „80% din timp se uita pe site-uri interzise“

Cristian Bordei, venit din aripa PLUS a USR-PLUS, a ieşit pe locul 1 la alegerile interne pentru desemnarea candidaţilor la Senat, devansându-l pe Mihai Goţiu, este contestat de un cunoscut om de afaceri clujean, Ştefan Gadola, unul dintre fondatorii companiei Energobit şi unul dintre cei mai bogaţi clujeni.

„O mare dezamăgire USR-PLUS! Sunteţi penibili! Am crezut că veţi propune oameni de caracter, de valoare! Dar aţi ales non-valori. De ce nu aţi cerut referinţe despre cei pe care i-aţi ales? Aţi votat… catastrofe pentru senatori! Dar nu îmi fac griji, veţi dispărea rapid pe votul vostru! Mare dezamăgire!” – acesta este mesajul postat pe Facebook de Ştefan Gadola în momentul în care s-au făcut publice rezultatele alegerilor interne din alianţă.

Contactat de „Adevărul”, Gadola ne-a relatat că s-a referit la Cristian Bordei, un fost angajat al companiei Energobit, despre care spune că „în cadrul companiei nu a avut nicio performanţă, din contră a fost un angajat comod astfel că firma a decis să-l concedieze.”

„80% din timp era pe site-uri interzise minorilor”

Omul de afaceri a precizat că demersul de concediere nu s-a făcut direct ci printr-o reorganizare, în urma căreia postul ocupat de Bordei a fost desfiinţat.

„Întrucât colegii care s-au ocupat de reorganizare au omis anumite proceduri birocratice, Bordei a dat în judecată compania şi a câştigat 12 salarii”, a precizat Gadola pentru „Adevărul”.

Omul de afaceri consideră că gestul acestuia a fost „o obrăznicie”, deoarece demersul companiei a fost determinat de faptul că angajatul nu avea performanţă. „De ce să nu poţi da afară un angajat care nu corespunde? În plus, în timpul serviciului, acesta se uita la site-uri interzise minorilor. Ca sa fiu mai concis: era 80% din timp pe site-uri interzise minorilor. Şi pot proba aceste afirmaţii”, spune Gadola.

Bordei: „Nu văd cum aş fi putut rezista şi avea anumite funcţii timp de 10-11 ani într-o companie fără să fac nimic toată ziua”

Cristian Bordei, într-un răspuns formulat pentru „Adevărul” a precizat despre litigiul cu Energobit: „Motivul încetării iniţiale a contractului de muncă a fost un proces de reorganizare şi restructurare a postului. Eu am considerat că acest proces şi comunicarea premergătoare şi aferentă acestuia au fost incorecte şi am deschis litigiul de muncă. În cadrul acestuia fiecare parte şi-a putut prezenta poziţia, argumentele şi probatoriul. Daca nu mă înşel, pe parcursul procesului au fost solicitate inclusiv evaluările care mi-au fost făcute în cadrul firmei. Instanţa mi-a dat dreptate în fond şi a menţinut soluţia şi în apel. Ca urmare, prin sentinţă definitivă s-a impus reangajarea mea pe o poziţie similara cu cea de la momentul încetării contractului de muncă. După reangajare mi-am dat imediat demisia. Deci, din punct de vedere legal, plecarea mea din firmă s-a făcut prin demisie. Şi nu păstrarea unui loc de munca, în sine, a fost obiectul acestui litigiu.”

Legat de acuzaţiile privind activităţile pe care le avea în timpul serviciului, Bordei a susţinut: „Nu văd ce ar mai fi de comentat. Eu nu am fost nici ruda, nici pila nimănui, deci nu văd cum aş fi putut rezista şi avea anumite funcţii timp de 10-11 ani într-o companie fără să fac nimic toată ziua.”

Într-adevăr, Cristian Bordei a lucrat mai bine de 10 ani în funcţii de conducere la Energobit:

2006-2009- Şef Departament export, EnergoBit Prod SRl Jibou

2009-2011- Director Achizişii, EnergoBit Prod SRL Jibou

2011-2014 – Director achiziţii EnergoBit Group SA

2014-2018 – Manager Export, EnergoBit SA

Într-un răspuns oficial pentru Alianţa USR PLUS, Ştefan Gadola, în calitate de director general al EnergoBit, a arătat: „Cu toate că domnul Cristian Bordei a avut un parcurs profesional de lungă durată în cadrul Grupului energoBit, schimbând mai multe funcţii şi activităţi, considerăm că a existat o incompatibilitate cu standardele de performanţă ale Grupului EnergoBit, precum şi cu aşteptările noastre legate de responsabilităţile avute în funcţiile ocupate”.

Om de afaceri de succes? Firme cu cifra de afaceri minusculă

După litigiul cu EnergoBit, Bordei a intrat în afaceri. Firma lui Inclutech Consulting SRL, care are ca obiect de activitate „studierea pieţei şi sondarea opiniei publice”, a avut o cifră de afaceri de circa 1.000 de euro în 2017 (4.103 lei) şi 2018 (5.828). Sunt singurele date raportate de firmă la Finanţe. De asemenea, Inclutech Consulting SRL nu a declarat niciun angajat. Cristian Bordei figurează ca administrator şi unic proprietar. Din 2018, firma nu a mai depus alte rapoarte, rezultând de aici faptul nu a rămas fără activitate.

Cristian Bordei deţine părţi sociale şi la Inclutech SRL (60%) şi Medikor Technology SRL (30%), firme la care este şi administrator. Ambele firme au declarat cifre de afaceri zero în 2018 şi 2019. Întrebat pe candidatul USRL-PLUS cu ce se ocupă în cadrul acestor firme şi dacă se consideră un om de afaceri de succes, Cristian Bordei a răspuns:

„În momentul de fata sunt consultant în domeniul aşa-numitului „business matchmaking”, adică a formarii de parteneriate, între IMM-uri din Romania şi Coreea de Sud. Această activitate o desfăşor împreună cu un partener coreean şi îmi folosesc pregătirea şi experienţă acumulata în domeniul relaţiilor economice internaţionale (...) Unul din proiectele importante pe care l-am pregătit pe tot parcursul anului 2019 şi care urma să înceapă să se deruleze din acest an a fost aducerea în Romania a unui producător coreean de echipamente de gătit cu inducţie profesionale, foarte performante, cu vânzări în Asia şi SUA. Urma să începem producţia de serie locală şi să atacam piaţă europeana, având deja un plan bine pregătit.

De asemenea, undeva la începutul lui 2022 aveam în plan lansarea unei game de centrale termice pe baza de inducţie electromagnetica, un produs nou şi foarte inovativ. Antreprenorul din Coreea a venit în Cluj în ianuarie împreună cu familia, dar apoi, din nefericire, a apărut pandemia COVID19, care a dat peste cap toate planurile la modul cel mai brutal, industria HORECA fiind printre cele mai afectate. După luni de incertitudine, izolare, amânări şi diminuare masiva a veniturilor din vânzări pe pieţele unde era deja prezent acesta s-a întors în August în Coreea de Sud care, datorita modului în care a fost gestionată criza, este una dintre putinele pieţe care funcţionează aproape de parametrii normali, proiectele fiind puse deocamdată în „adormire”. Intre timp, după mari eforturi, am semnat un alt contract de consultanţă care ar urma să se deruleze din februarie 2021, în domeniul energiei regenerabile”.

Ce spun colegii despre Cristian Bordei

„Despre Dl. Bordei nu ştiu prea multe, nu a fost deloc vizibil pe grupul comun de Facebook USR-Plus, pe care comunicăm intern şi nici în spaţiul public. Dezbaterile organizate intern n-au prea fost dezbateri, ca să poţi cunoaşte candidaţii pe parcursul lor. Am citit CV-ul, dar eu sunt cercetător, nu mă pricep la management. Ce m-a frapat a fost că nu se vede niciunde în acel CV preocuparea pentru problemele comunităţii. Ce garanţie am eu respectiva persoană va fi preocupată de binele cetăţeanului dacă va ajunge într-o funcţie de demnitate publică în Senatul României? S-a ales cum s-a ales la Plus, poate statutar, dar nu moral, din punctul meu de vedere. Nu voi vorbi despre asta, ce s-a întâmplat este deja public pe grupul de FB „Clujul Civic”. Au fost scoşi din joc oameni ca Goţiu şi Ungureanu, care au demonstrat cu prisosinţă că şi-au meritat funcţiile de parlamentari. Îmi doresc foarte mult ca proiectele lor să continue, îmi doresc ca lupta cu mafia lemnului şi mafia din spitale să continue!”, susţine Dana Peca, unul dintre membrii aripii USR a alianţei.

„Nu pot să afirm nimic despre calitatea umană a domnului Bordei pentru simplu fapt ca nu ştiu aproape nimic despre candidatul propus de PLUS Cluj, cu excepţia manierei revoltătoare şi neprincipiale din punctul meu de vedere prin care a fost impus candidatul. Nu văd nicăieri în activitatea sa de orice fel ceva care să trădeze interesul faţă de comunitate. Cred că procesul de verificare al candidaţilor ar fi trebuit să includă obligatoriu solicitarea de referinţe de la toate locurile de muncă, verificarea situaţiei legale a candidatului si organizarea a numeroase dezbateri pentru ca lumea să îi cunoască modul de a gândi şi caracterul mai bine. Sper ca toate partidele, mai ales cele noi, sunt conştiente de faptul că în momentul în care devii candidat al unui partid politic, absolut tot ce ţine de persoana ta devine de interes public. Vorbim de un om care va fi plătit din taxele şi impozitele noastre şi va lua decizii ce ne influenţează toate aspectele vieţii, astfel încât avem dreptul să îi cerem explicaţii pentru orice ne oferă detalii despre caracterul lui. Cetăţenii s-au schimbat enorm din 2016 şi au dezvoltat standarde mult mai riguroase faţă de oamenii cărora le acordă votul. După situaţia cu PSD, am învăţat că viata internă a partidelor trebuie sa ne preocupe la fel de mult ca cea internă. Apreciem votul de conştiinţă nu votul de turma şi cu liste prestabilite. Vrem partide care îşi respectă avertizorii de integritate nu îi marginalizează. Vrem respectarea valorilor şi principiilor clamate nu ,,realpolitik", şi vom taxa orice incongruenţă între vorbe şi fapte”, a declarat pentru „Adevărul” Ligoa Roxana Măhălean, membru USR.

Sergiu Hosu, preşedintele PLUS Cluj, a declarat: „Din punctul meu de vedere nemulţumirile din zona USR nu strict legate de persoana domnului Bordei, oricine ar fi fost în locul lui au fi existat nemulţumiri. Nemulţumirle sunt legate de felul în care s-au desemnat candidaţii pentru parlamentare. Cristian Bordei se bucură de respectul celorlalţi colegi din PLUS, el a făcut parte primul Birou Judeţean al filialei Plus Cluj, s-a ocupat de politici publice. Noi, în Plus, am avut o competiţie internă în care membrii PLUS şi-au votat viitorii reprezentanţi în Parlamentul României. Conform votului intern Cristi a ieşit pe prim loc. Pe urmă, aceiaşi membri Plus plus o parte din delegaţii USR l-au votat pe primul loc la conferinţa judeţeană. Au fost tot felul de discuţii, dar Cristi se bucură de simpatia şi sprijinul membrilor PLUS”.

„Dubiosul domn Bordei: problemele de credibilitate ale unui personaj care se vrea senator USR PLUS de Cluj”

În mediile USR-PLUS a circulat intens zilele acestea o postare pe blog a specialistului în marketing Doru Şupeală, „Dubiosul domn Bordei: problemele de credibilitate ale unui personaj care se vrea senator USRPlus de Cluj”. Şupeală spune că postarea sa este un articol de opinie şi atitudine al unui cetăţean care susţine activ, încă de la apariţie, „noua ofertă politică generată de protestele din stradă, de după Roşia Montană, Colectiv şi Ordonanţa 13.”

Şupeală analizează în postare în detaliu CV-ul şi evidenţiază câteva probleme. Una dintre acestea este declaraţia de avere a candidatului: „Ajungem acum la declaraţia de avere a domnului Bordei, care reprezintă a treia mare problemă de credibilitate a acestui domn candidat la Senat. Până la vârsta de 53 de ani, după aproape 30 de ani de carieră profesională în roluri de management, domnul Bordei declară într-un document oficial că, în afara unei jumătăţi de apartament moştenit la Oneşti, NU DEŢINE NIMIC. Nicio clădire, niciun teren, niciun autoturism, nici bijuterii sau obiecte de artă, doar o jumătate de apartament modest de 70 de metri pătraţi, moştenit la Oneşti. Niciun obiect de valoare vândut în ultimele 12 luni. Niciun fel de depozit bancar, fond de investiţii, card de credit, plasament sau cont de economii. NIMIC. Niciun fel de cadou valoros primit în ultima vreme. Dacă ne uităm şi la performanţele celor trei firme unde este administrator şi acţionar, putem înţelege că, de patru ani de zile, domnul Bordei nu are niciun fel de venit. Practic, în afara veniturilor ”confidenţiale” ale soţiei, care este avocat, nu are niciun fel de sursă de venit. Dar este, nu-i aşa, un foarte priceput şi de succes om de afaceri, care va ajunge în Senat şi va munci exemplar pentru dezvoltarea economiei naţionale (inclusiv prin importul plitelor coreene) şi pentru prosperitatea noastră, a cetăţenilor”, scrie Şupeală.

Şupeală mai scrie: „Domnul Bordei a făcut armata la finele anilor 80, în plin ceauşism, la clubul sportiv al armatei Steaua, secţia din Oradea, lucru care se întâmpla în perioada comunistă în special celor favorizaţi, fie că aveau rude sus-puse în sistemul comunist, fie că erau sportivi de performanţă. Nu regăsim în CV-ul domnului Bordei nicio referire la practicarea vreunui sport.”

Reporterul „Adevărul” l-a rugat pe Cristian Bordei să răspundă şi la principalele acuzaţii care-i sunt aduse de Doru Şupeală. Vom publica reacţia acestuia în momentul în care o vom primi.

Activitatea publică a lui Cristian Bordei: Noua Republică şi Forţa Civică

În postarea lui Doru Şupeală se mai face referire la activitatea publică a lui Bodrei: „Am încercat să găsesc referinţe online despre activitatea cetăţeanului Cristian Bordei în spaţiul public, în societatea civilă. În afara ştirilor publicate recent de presa regională şi naţională, în care acest domn este în unanimitate considerat un ”no-name”, nu există nicio altă referire la ilustra persoană. Singurele referinţe sunt conturile sale de pe Linkedin şi Facebook, care ne dezvăluie o persoană extrem de discretă şi foarte puţin comunicativă, care se mărgineşte la a oferi câte un Like sau un scurt comentariu, ici-colo, la postări mai degrabă uşurele despre fitness, fashion şi impactul pandemiei. Nimic despre calitatea domniei-sale de candidat, nicio pagină oficială în care să ne explice viziunea, programul, perspectivele şi iniţiativele sale politice.”

Reporterul „Adevărul” l-a întrebat pe Cristian Bordei despre activitatea politică pe care acesta a avută. Iată răspunsul său: „În 2011 –2012 am fost membru pentru scurte perioade în Noua Republică, respectiv Forţa Civică. Acestea formaţiuni au părut la momentul respectiv alternative noi, de dreapta, la partidele existente. S-au dovedit a fi, mai degrabă, vehicule pentru un lider, ceea ce este contrat principiilor mele, şi m-am retras. Între timp, au şi dispărut. Credeam atunci ca implicarea mea politica s-a terminat, dar asta s-a schimbat odată cu apariţia lui Dacian Cioloş şi a guvernului sau tehnocrat. Am aderat cu încredere la noua formaţiune politică, unde am găsit oameni de valoare si cu principii, specialişti din diferite domenii. Am început acest nou proiect înconjurat de oameni dedicaţi schimbării vechii clase politice, m-am implicat, iar acum mă aflu în fata acestei noi provocări, de a candida la Senat, de unde sunt convins ca pot ajuta mult mai mult societatea.”

Activitate politică



Despre activitatea din PLUS, Cristian Bordei spune: „m-am implicat în departamentul de politici publice, atât la nivel local cat si la nivel naţional. Mă identific cu programul de guvernare a Alinţei USRPLUS, recent finalizat. Care presupune, pe de o parte, eficientizarea şi optimizarea funcţionarii statului roman, stoparea risipei banului public şi corectarea gravelor dezechilibre bugetare, legislative şi de alta natura produse de guvernările precedente PSD-ALDE. Şi pe de alta parte modernizarea sistemului de educaţie, a celui de sănătate, protejarea pădurilor, a mediului şi a biodiversităţii, introducerea echitaţii în sistemul de pensii, finalizarea marilor proiecte de infrastructura, dezvoltarea economică sustenabilă etc”.

Despre priorităţile lui în calitate de senator, viitorul parlamentar Cristian Bordei susţine că îşi propune să se axeze pe legislaţia necesară dezvoltării economice şi a României.

„Adică susţinerea înfiinţării şi creşterii companiilor romaneşti, a internaţionalizării lor, a reindustrializarii şi atenuării deficitelor de dezvoltare zonale şi regionale, a tranziţiei într-un mod sustenabil şi inteligent la economia verde şi digitala, a asigurării inputurilor necesare adică forţă de munca calificata, infrastructura şi energie ieftina şi sustenabila.

De asemenea, avem nevoie de o abordare proactiva pentru a profita de oportunităţile prezente legate de economia verde şi de relocalizarea industriilor strategice şi a lanţurilor globale de aprovizionare şi în acest sens este nevoie de o revalorizare a diplomaţiei economice în cadrul sistemului politicii externe a statului şi acesta este un alt subiect pe care mă voi concentra.

Şi avem nevoie că pe baza acestei dezvoltări economice să ne mărim influenţa pe plan regional, în cadrul UE şi NATO pentru a face faţă turbulentelor geopolitice cauzate de competiţia dintre SUA şi China, ce se anunţă de durată. Îmi propun să activez în comisia de politica externă şi în cea de economie, industrii şi servicii”, explică viitorul senator de Cluj.

